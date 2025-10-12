Vivre plus longtemps grâce à votre lieu de vie ? Ce que révèle cette étude surprenante

Peut-on vraiment vivre plus longtemps en choisissant bien son lieu de vie ? C’est la conclusion surprenante d’une étude américaine publiée cette année 2025, qui montre les bienfaits du littoral sur la longévité.

Le littoral, allié de la longévité

Des chercheurs de l’Université de l’Ohio ont suivi les habitudes et espérances de vie de plus de 66 000 Américains entre 2010 et 2015. Leur analyse, publiée dans la revue Environmental Research, révèle une corrélation nette : la proximité immédiate de l’océan est positivement associée à une espérance de vie plus élevée, tandis que le voisinage des eaux intérieures (rivières, lacs, canaux) joue un rôle moins bénéfique, voire parfois négatif.

Les bénéfices du littoral expliqués

Le secret ? Les zones côtières offrent généralement :

  • Un climat plus doux qui limite les risques liés au froid ou à la chaleur extrême.
  • Une qualité de l’air supérieure, moins polluée que dans les grandes villes.
  • Un accès à des loisirs et activités physiques aisés (plages, sports nautiques).
  • Des infrastructures plus accessibles et des revenus moyens plus élevés chez les habitants, selon les données étudiées.

Des différences régionales en France

En France, les statistiques confirment l’incidence du lieu de vie sur l’espérance de vie. Selon Eurostat et l’INSEE, les régions du Sud, comme l’Île-de-France, Rhône-Alpes, Corse et Midi-Pyrénées, présentent les espérances de vie les plus hautes (autour de 83-85 ans). À l’opposé, le Nord-Pas-de-Calais ou la Picardie restent en bas du classement, en lien avec des conditions économiques et environnementales moins favorables.

Cadre de vie et santé globale

Les spécialistes rappellent que l’environnement quotidien influence aussi bien la santé physique que mentale. Un cadre naturel, une faible exposition à la pollution et un accès aux soins contribuent à rallonger et améliorer la vie.

En résumé, si le lieu de vie ne fait pas tout, il semble bel et bien jouer un rôle déterminant dans la qualité et la durée de notre existence. Cette étude rappelle que notre santé dépend autant de nos habitudes que du cadre dans lequel nous évoluons. Un argument de plus, peut-être, pour rêver d’un horizon bleu et salé.

Fabienne Ba.
