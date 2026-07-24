Cette routine d’étirements pourrait aider à se réveiller en 10 minutes

Difficile de retrouver toute votre énergie dès le réveil ? Avant de vous tourner vers le café, offrez quelques minutes à votre corps. Une routine d’étirements douce peut aider à réveiller les muscles, relancer les sensations et commencer la journée du bon pied.

Réveillez votre corps en douceur, directement au lit

Pas besoin de bondir hors des draps pour prendre soin de votre corps dès le matin. Quelques mouvements simples peuvent déjà faire toute la différence.

Allongée sur le dos, commencez par un grand étirement global : tendez les bras au-dessus de votre tête, allongez les jambes et étirez-vous tranquillement de la tête aux pieds pendant quelques secondes. Ce geste instinctif que l’on fait parfois naturellement au réveil aide à remettre le corps en mouvement après plusieurs heures d’immobilité.

Poursuivez avec un mouvement tout en douceur : ramenez un genou vers votre poitrine, puis l’autre, sans brusquer. Cette étape permet de détendre le bas du dos et de retrouver progressivement une sensation de mobilité. Deux ou trois minutes suffisent pour sortir doucement du mode « pause ».

Mobilisez votre colonne vertébrale

Une fois debout, place à un mouvement inspiré du yoga : le célèbre « chat-vache ».

À quatre pattes sur un tapis, alternez entre un dos rond et un dos creux en accompagnant chaque mouvement avec votre respiration. Cette séquence simple aide à réveiller la colonne vertébrale, souvent un peu raide après une nuit passée sans bouger.

En réalisant quelques répétitions lentes et confortables, vous favorisez la souplesse du dos tout en libérant les petites tensions accumulées. Un excellent moyen de commencer la journée avec un corps plus détendu et plus disponible.

Prenez soin de vos jambes et de vos hanches

Après avoir réveillé le haut du corps, il est temps de s’occuper du bas.

Debout, les jambes légèrement écartées, penchez-vous doucement vers l’avant en gardant les genoux souples. Laissez vos bras se relâcher vers le sol et profitez de cet étirement pour délier l’arrière des jambes et le dos. Vous pouvez ensuite ajouter une fente avant, maintenue quelques secondes de chaque côté.

Ce mouvement aide à ouvrir les hanches, une zone qui peut manquer de mobilité, notamment lorsque vous passez de longues heures assise dans la journée. L’objectif n’est pas de chercher la performance, mais simplement de retrouver de l’aisance dans vos mouvements.

Libérez les épaules et la nuque

Pour terminer cette routine express, accordez quelques instants au haut du corps.

Effectuez de lentes rotations des épaules, puis inclinez doucement la tête vers la droite et la gauche pour détendre la nuque. Ajoutez quelques respirations profondes pour créer une transition apaisante entre le repos et le début de votre journée.

Ces mouvements peuvent être particulièrement agréables au réveil, lorsque les tensions se concentrent souvent autour des épaules et du cou.

Une routine bienveillante à adapter à votre corps

Le plus important avec les étirements matinaux ? Rester à l’écoute de vos sensations. Chaque mouvement doit rester confortable et agréable. Il n’est pas nécessaire d’aller loin dans l’étirement : votre corps vous indique naturellement ses limites. En cas de douleur, de gêne persistante ou de problème articulaire particulier, il est préférable de demander conseil à un professionnel de santé.

En seulement 10 minutes, cette routine douce peut ainsi devenir un véritable moment de reconnexion avec votre corps. Accessible, gratuite et facile à intégrer dans votre quotidien, elle vous accompagne pour démarrer la journée avec plus de légèreté, de mobilité et de vitalité.