Cette position pour dormir pourrait être la raison des insomnies

Vous avez l’impression de passer vos nuits à vous retourner ou de vous réveiller sans jamais vous sentir vraiment reposée ? Avant de remettre en cause votre matelas ou votre routine du soir, un détail mérite peut-être votre attention : votre position de sommeil.

Dormir sur le dos : une position qui ne convient pas à tout le monde

Dormir sur le dos présente plusieurs avantages. Cette position aide notamment à garder la colonne vertébrale bien alignée et limite les points de pression sur le visage. Toutefois, les spécialistes du sommeil invitent aussi à la surveiller, car elle peut avoir un impact sur la respiration pendant la nuit.

En position allongée sur le dos, la gravité pousse naturellement la langue et les tissus de la gorge vers l’arrière. Les voies respiratoires peuvent alors se rétrécir, favorisant les ronflements et, chez certaines personnes, des pauses respiratoires appelées apnées du sommeil.

Pourquoi cela peut perturber vos nuits

Lorsque la respiration est régulièrement gênée, le cerveau provoque de brefs micro-réveils afin de rétablir un passage d’air normal. La plupart du temps, ces interruptions passent totalement inaperçues. Cependant, elles fragmentent le sommeil et empêchent l’organisme de profiter pleinement des phases les plus réparatrices.

Résultat : même après une nuit qui semble suffisamment longue, vous pouvez avoir la sensation de manquer d’énergie au réveil. Selon la Sleep Foundation, plus de la moitié des personnes souffrant d’apnée du sommeil constatent une aggravation de leurs symptômes lorsqu’elles dorment sur le dos.

Le côté, un allié pour un sommeil plus serein

Pour les personnes concernées par les ronflements ou les apnées légères, les spécialistes recommandent souvent de privilégier une position sur le côté. Cette posture permet de maintenir plus facilement les voies respiratoires ouvertes, ce qui peut réduire les ronflements et améliorer la qualité du sommeil. Le côté gauche est également souvent conseillé aux personnes sujettes aux remontées acides, un autre facteur susceptible de perturber les nuits.

Quelques astuces pour changer progressivement d’habitude

Si vous avez toujours dormi sur le dos, inutile de vouloir tout modifier du jour au lendemain. Le corps a besoin de temps pour adopter une nouvelle position. Vous pouvez, par exemple, placer un coussin derrière votre dos pour limiter les retournements nocturnes, glisser un oreiller entre vos genoux afin d’améliorer votre confort ou relever légèrement votre tête. Ces petits ajustements peuvent faciliter la transition tout en respectant vos sensations.

Chaque dormeur est unique

Il est important de rappeler qu’il n’existe pas de « position de sommeil parfaite » pour tout le monde. Dormir sur le dos n’est pas forcément un problème et cette posture convient très bien à de nombreuses personnes, notamment lorsqu’elle n’entraîne ni ronflements importants ni difficultés respiratoires.

Si, en revanche, vous souffrez de fatigue persistante, de réveils fréquents ou de ronflements marqués, votre position de sommeil peut être une piste intéressante à explorer. Et si ces troubles persistent malgré quelques changements, le mieux reste de consulter un professionnel de santé afin d’en identifier la cause et de trouver la solution la plus adaptée à votre situation.

En résumé : votre position de sommeil peut influencer la qualité de vos nuits, mais elle n’explique pas à elle seule toutes les insomnies. L’essentiel est d’écouter votre corps et de trouver la position dans laquelle vous vous sentez la plus reposée. En cas de troubles du sommeil qui s’installent dans la durée, un avis médical reste la meilleure solution pour retrouver des nuits plus sereines.