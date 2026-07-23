Moins de 1 % des femmes possèdent une capacité visuelle particulière

Et si certaines femmes percevaient des couleurs que la majorité d’entre nous ne voit jamais ? La tétrachromatie est une faculté visuelle exceptionnelle qui ouvre la porte à un univers de nuances insoupçonnées. Une véritable richesse sensorielle encore largement mystérieuse pour les scientifiques.

Un regard capable de découvrir des millions de nuances

La plupart des humains sont des « trichromates » : leur rétine possède trois types de cônes, ces précieux capteurs qui analysent la lumière et permettent de distinguer environ un million de couleurs. Chez certaines femmes, un phénomène étonnant se produit : un quatrième type de cône vient enrichir cette palette visuelle.

Ces personnes, appelées tétrachromates, pourraient théoriquement percevoir jusqu’à 100 millions de nuances. Une véritable explosion de couleurs, presque comme si le monde quotidien se transformait en une œuvre d’art permanente. Là où une personne distingue un simple vert, une tétrachromate pourrait remarquer des variations subtiles de turquoise, de violet ou encore de touches orangées.

Une particularité liée aux chromosomes féminins

Cette capacité hors du commun trouve son origine dans la génétique. Les gènes impliqués dans la perception des couleurs se situent sur le chromosome X. Or, les femmes possèdent deux chromosomes X, ce qui augmente leurs chances d’hériter d’une variation permettant le développement d’un quatrième cône. À l’inverse, les hommes, qui n’ont qu’un seul chromosome X, sont davantage concernés par les troubles de la vision des couleurs comme le daltonisme.

Les recherches estiment qu’environ 12 % des femmes pourraient être porteuses de ce potentiel particulier. Toutefois, avoir ce quatrième cône ne signifie pas forcément profiter d’une vision enrichie au quotidien. Les véritables tétrachromates « fonctionnelles », capables de distinguer davantage de couleurs lors de tests, représenteraient en réalité moins de 1 % de la population. Un détail surprenant intrigue également les chercheurs : cette capacité semble parfois associée à la présence de daltonisme chez un père ou un fils.

Concetta Antico, une artiste qui voit au-delà des couleurs habituelles

Parmi les rares personnes identifiées comme tétrachromates fonctionnelles, le cas de l’artiste peintre Concetta Antico est particulièrement fascinant. En 2012, elle a été étudiée par des chercheurs américains qui ont confirmé ses capacités visuelles exceptionnelles.

Son quotidien semble rempli de détails colorés invisibles pour beaucoup d’autres. Dans ses tableaux, elle représente des reflets, des ombres et des nuances que la plupart des observateurs ne remarquent pas. Selon elle, il est surprenant de constater à quel point les autres personnes perçoivent moins de couleurs qu’elle.

Avant elle, la neuroscientifique britannique Gabriele Jordan avait identifié en 2010 une première véritable tétrachromate grâce à des expériences en laboratoire. Les tests avaient démontré qu’une femme pouvait différencier des nuances que les autres participants ne distinguaient pas.

Une super-vision qui resterait parfois en sommeil

Alors pourquoi cette capacité exceptionnelle reste-t-elle si rare ? Les chercheurs avancent une explication simple : notre environnement est principalement conçu pour les personnes ayant trois types de cônes. Les écrans, les vêtements, les peintures ou encore les objets du quotidien utilisent des palettes pensées pour une vision classique. Le quatrième cône pourrait donc ne jamais être suffisamment stimulé pour développer tout son potentiel.

Certains scientifiques imaginent qu’un entraînement spécifique ou une exposition à des gammes de couleurs particulières pourraient permettre d’activer davantage cette perception. Autrement dit, certaines femmes posséderaient peut-être une capacité visuelle extraordinaire sans même en avoir conscience.

Un autre regard sur la richesse du monde

La tétrachromatie rappelle une chose essentielle : notre perception de la réalité n’est pas identique pour tout le monde. Ce que nous considérons comme « toutes les couleurs » pourrait n’être qu’une petite partie du spectre visible par certains regards.

Encore mystérieuse, cette faculté continue ainsi de passionner les chercheurs. Elle invite aussi à porter un regard différent sur la diversité humaine : derrière chaque paire d’yeux se cache une manière unique de découvrir le monde. Peut-être qu’à chaque instant, certaines femmes admirent un arc-en-ciel de nuances qui nous restent encore invisibles.