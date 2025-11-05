Se lever à cette heure pourrait tout changer dans votre vie, selon la science !

Pour être en pleine forme et espérer battre des records de longévité, il faudrait fixer votre réveil sur une heure précise, à la manière des japonais. Oubliez les grands principes de la miracle morning, qui vous tire du lit à cinq heures pétantes du matin et qui vous laisse dans le mal toute la journée. Voici comment régler vos pendules pour connaître le sens du mot bonheur.

Un réglage sur votre réveil pour prolonger votre durée de vie

Quand vous entendez cette mélodie brutale retentir sur votre table de chevet, vous avez juste une envie : balancer votre téléphone par la fenêtre. Vous repoussez le réveil pour gagner encore quelques minutes de sommeil. Vous allez au travail à reculons, en regrettant votre couette moelleuse et votre matelas adoré à chaque enjambée. Les japonais, eux, sont dans une forme olympique dès le matin et ce n’est pas à cause de leur gène ou de leur alimentation. Si dans les contes Disney, les princesses se réveillent au chant des oiseaux, au pays du Levant, les habitants suivent le rythme du soleil et enfourchent leur chausson dès que le jour se lève.

Les Japonais, réputés pour leur sérénité d’esprit et leur calme inné, pratiquent la chronobiologie. Ils ne se basent pas sur les technologies (parfois capricieuses) pour se réveiller mais sur une donnée plus fiable : le soleil. À chaque changement de cycle, ils s’adaptent. Ainsi, en été, ils font surface entre cinq heures et six heures tandis qu’en hiver, ils quittent les bras de Morphée autour de sept heures. Alors que vous programmez quinze alarmes à la suite, quitte à vous mettre en retard, les Japonais, eux, abandonnent leurs draps dès que le ciel s’éclaircit.

Si vous êtes du genre à traîner dans votre lit et à ouvrir difficilement les paupières, ces horaires vont certainement vous déplaire. Pourtant, c’est le secret de Jouvence des Japonais. Comme le rapporte une étude publiée dans Chronobiology International, vivre au rythme du soleil améliore la qualité du sommeil, booste la sécrétion d’endorphines et accroît l’espérance de vie. La voilà la vraie miracle morning : un réveil en douceur, dicté par l’astre de feu.

Un secret emprunté au Japon, pays des centenaires

Pourquoi copier la méthode des japonais ? Tout simplement parce que le pays recense plus de 95 000 centenaires. C’est bien simple, le Japon a l’espérance de vie la plus longue au monde. Cet argument devrait suffire à vous faire changer d’habitude le matin. Il faut dire qu’en parallèle de leur rituel matinal, les Japonais ont une hygiène de vie irréprochable. Ils mangent leur repas en pleine conscience, en écoutant pleinement leur corps et les signaux de satiété. Ils restent actifs jusqu’au troisième âge, en prenant les transports en commun et en pratiquant la marche. Mais surtout, ils prennent soin de leur esprit et manient l’art du lâcher prise mieux que personne.

Cette philosophie lente et zen se matérialise aussi au réveil. À la différence des clean girls auto-proclamés de la toile qui vous somment d’accomplir toute votre to do list avant de prendre la route du travail, les japonais ne se précipitent pas dans les tâches. Ils ne courent pas après le temps, ils l’apprécient.

Ce que font aussi les Japonais au levé pour s’entretenir

Le matin, les japonais ne se ruent pas sous la machine à café, ils font des exercices de respiration, du stretching et réveillent leur corps au gré de postures de yoga. Tandis que la plupart des gens prennent à peine le temps de croquer une tartine de pain, les japonais, personnification même de la sagesse, s’échauffent mentalement et physiquement pour la journée qui va suivre.

Du côté du petit déjeuner, le menu risque de ne pas être au goût des becs sucrés. Les Japonais ont l’habitude de manger du riz, du poisson grillé, de la soupe miso, des légumes marinés et d’accompagner le tout avec un thé vert. De quoi leur apporter de l’énergie sans peser sur le ventre.

Le dicton « la vie appartient à ceux qui se lève tôt » n’a jamais été aussi vrai. Cependant, l’idée n’est pas de vous rajouter une pression. Se lever tôt ne doit pas être une injonction mais une intention. Et une grasse matinée, ça n’a jamais fait de mal à personne.