Vos chaussettes marquent vos jambes ? Voici ce que votre corps essaie de vous dire

À la fin de la journée, quand vous passez de votre tenue de jour à vos habits de nuit, vos chaussettes laissent une empreinte sur vos mollets. Les coutures s’impriment dans votre chaire et partent difficilement. Si vos chaussettes marquent vos jambes comme votre soutien-gorge le fait sur votre buste, ce n’est pas seulement parce qu’elles sont à la mauvaise taille. Votre corps vous envoie un message silencieux.

Les marques de chaussettes, un indicateur de santé

Les chaussettes protègent les pieds sous les bottines, habillent joliment les chevilles et dépassent volontiers d’une paire de mocassins à la façon des it-girls. Plus qu’un sous-vêtement ou un accessoire facultatif, les chaussettes sont des cocons esthétiques pour les pieds. Elles accompagnent élégamment vos enjambées, servent de rempart contre les ampoules et évitent les vilaines engelures par temps froid.

Cependant, à la fin de la journée, vous êtes bien contente de vous en débarrasser et de les jeter dans le bac à linge sale. Les ôter est presque un soulagement. Elles vous lacèrent parfois cette partie du corps et ce n’est pas qu’une impression. Vos chaussettes, même retirées, donnent l’illusion d’être toujours présentes. Les coutures apparaissent en relief sur votre peau et vos jambes sont comme marquées au fer rouge.

Les marques de chaussettes sur la peau sont souvent bénignes. Elles résultent d’une pièce trop serrée et s’estompent quelques minutes après le retrait du vêtement. Or, ces traces en 3D peuvent aussi traduire un problème de santé. D’où l’importance de lire entre les lignes et de ne pas ignorer ce qui s’apparente à un simple détail physique.

Un oedème périphérique

De prime abord, les marques de chaussettes sont superficielles et n’ont pas de quoi vous alarmer. Pas question de vous affoler ou de chercher des explications auprès de ChatGPT au risque de brûler toutes vos chaussettes et de marcher à la manière des Hommes de cro-magnon le reste de votre vie. Vous avez peut-être un oedème périphérique : ce qui se passe quand du liquide s’accumule dans les tissus du bas du corps.

C’est le diagnostic le plus fréquent quand les chaussettes ont tendance à gaufrer la peau. D’autres symptômes en découlent comme l’explique la chirurgienne vasculaire Dr Teter auprès de Womansworld. On peut alors observer un gonflement des pieds et des chevilles, une peau tirée et luisante qui sur réagit au moindre coup, des douleurs ou raideurs ainsi qu’une mobilité réduite.

Une insuffisance veineuse

Si les marques de chaussettes restent inscrites dans votre peau pendant plusieurs minutes et que vous avez des varices apparentes, des crampes régulières dans les jambes, des démangeaisons ou une décoloration brunâtre, vous souffrez peut-être d’une insuffisance veineuse. Elle touche une femme sur deux et un homme sur quatre. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez consulter un angiologue.

Un dysfonctionnement du système lymphatique

Vous avez certainement déjà entendu parler de la lymphe sans vraiment comprendre son rôle. Elle sert à transporter les globules blancs, les nutriments et les déchets dans l’organisme, participant ainsi à la défense immunitaire et à l’élimination des toxines. Lorsqu’elle ne fonctionne pas correctement, le corps le fait savoir. Si les marques s’accompagnent de gonflement durable, de sensation de lourdeur, ou apparaissent tous les jours, c’est peut-être le signe d’une rétention d’eau, d’un trouble du drainage lymphatique ou un lymphœdème. Là encore l’œil d’un spécialiste est requis.

La cause de certains médicaments

Si vous avez un traitement chronique ou temporaire, vous n’avez probablement pas lu le pavé énumérant les effets secondaires. Pourtant, c’est peut-être cette gélule qui accentue les marques de vos gestes. Les cachets prescrits pour l’hypertension artérielle sont ainsi réputés pour faire gagner quelques tailles de tour de cheville.

Quand faut-il s’inquiéter ? Les signes qui ne trompent pas

Si vous êtes de nature hypocondriaque, vous êtes certainement en train de jouer les pires scénarios médicaux dans votre tête. Cependant, les marques laissées par les chaussettes sont souvent anodines. Elles sont plus visibles lorsque vous restez dans une position assise ou debout prolongée. Si vous avez un métier statique ou sédentaire, ces traces sont normales. En revanche, elles le sont moins quand :

Les empreintes restent plus d’une heure

La peau meurtrie par les coutures change d’aspect, gonfle et devient chaude

D’autres symptômes apparaissent : difficulté respiratoire, douleurs thoraciques, jambes sensibles et apparence des urines inhabituelle.

Une jambe semble plus volumineuse que l’autre.

Il y a des prédispositions à certaines maladies cardiaques, rénales ou hépatiques ou un fort facteur héréditaire.

Vous venez de prendre un vol long-courrier.

Comment éviter l’effet « garrot » provoqué par les chaussettes ?

Si vos chaussettes vous laissent des marques sur la peau à la façon d’un vêtement de compression, il serait peut-être temps de revoir vos basiques. Ces socquettes aux allures de corset miniature qui cisaillent vos chevilles et vous coupent la circulation sont à proscrire de votre dressing. Vous pouvez les intervertir avec des chaussettes sans couture, qui respectent vos pieds et qui donnent l’impression de ne rien porter. Prenez une taille au-dessus surtout si vous faites une « demi-pointure » et privilégiez des matières respirantes et souples à l’image du coton.

Et si vous avez des problèmes de circulation, les bas de contention s’imposent comme une évidence sous vos jeans et vos jupes en tweed. Ça tombe bien, les fashionistas des réseaux en font la promotion et rajeunissent ces chaussettes souvent portées aux côtés d’une canne ou d’un déambulateur.

Les marques laissées par vos chaussettes sont peut-être le reflet d’un problème de santé. Votre corps parle et manifeste parfois son mécontentement dans des petits détails.