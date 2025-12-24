Vous ressentez un vertige en regardant le ciel ? Ce n’est pas anodin

Vous avez déjà ressenti cette impression que le monde se met à tourner en levant simplement la tête pour observer le ciel ou en vous allongeant dans votre lit ? Ce type de vertige, souvent bref mais désorientant, pourrait être le signe d’un trouble fréquent : le vertige positionnel paroxystique bénin, ou BPPV. Bien qu’impressionnant, ce phénomène est bénin et traitable, à condition de bien le comprendre.

Quand la tête tourne toute seule

Le BPPV survient lorsqu’un petit déséquilibre se produit dans l’oreille interne, notre principal centre de l’équilibre. Concrètement, de minuscules cristaux de calcium (otolithes), normalement logés dans une zone spécifique, se déplacent vers un canal où ils ne devraient pas être.

Résultat : à chaque mouvement rapide de la tête – en regardant vers le haut, en se penchant, ou en tournant dans le lit – ces cristaux stimulent de manière erronée le système de l’équilibre, donnant au cerveau une fausse impression de mouvement. On peut alors avoir la sensation que la pièce tourne ; ce vertige dure en général moins d’une minute, souvent accompagné de nausées, sueurs ou d’une sensation de flottement.

Un trouble fréquent, surtout avec l’âge

Le BPPV touche environ une personne sur deux au cours de sa vie, et sa fréquence augmente avec l’âge. Il peut apparaître après une infection de l’oreille, un traumatisme crânien, une carence en vitamine D, ou simplement avec le temps. Certaines conditions accentuent le risque : diabète, ostéoporose ou immobilité prolongée (après une opération ou une longue convalescence).

Comment reconnaître le BPPV ?

Voici les signes typiques :

Sensation brève que le monde tourne, provoquée par un mouvement de la tête.

Vertige qui disparaît après quelques secondes ou minutes.

Absence de perte d’audition, de maux de tête ou de troubles de la parole.

Si ces critères correspondent à vos sensations, il s’agit probablement d’un BPPV. En revanche, si les vertiges sont constants, accompagnés de troubles de vision, de parole ou d’engourdissements, il faut consulter un médecin.

Des manœuvres efficaces pour le soulager

Le BPPV se soigne dans la plupart des cas à l’aide de manœuvres simples de repositionnement, réalisées par un kinésithérapeute vestibulaire ou un ORL. Ces mouvements précis permettent de remettre les cristaux à leur place et de réduire rapidement les symptômes. Dans les jours qui suivent la manœuvre, il est recommandé de continuer à bouger normalement et d’éviter de bloquer la tête par peur d’un nouvel épisode – car c’est justement le fait de bouger qui rééduque le système de l’équilibre.

Quand consulter ?

Même si le BPPV est bénin, mieux vaut consulter un professionnel. En cas de doute, une rééducation vestibulaire ou un bilan médical pourra confirmer le diagnostic et adapter le traitement. Et bonne nouvelle : la plupart des personnes retrouvent une vie parfaitement normale après traitement.

En résumé, le vertige ressenti en levant la tête ou en se couchant n’est pas forcément de l’imagination : il peut s’agir d’un trouble de l’oreille interne courant. S’il effraie sur le moment, le vertige positionnel bénin se soigne très bien, souvent sans médicament. Alors, si regarder le ciel vous fait tourner la tête – littéralement -, mieux vaut le signaler à votre médecin plutôt que de faire comme si de rien n’était.