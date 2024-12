Ces 6 vitamines sont à privilégier chez les personnes âgées

Les vitamines jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé, en particulier pour les personnes âgées. Avec l’âge, l’organisme subit divers changements qui peuvent affecter l’absorption et l’utilisation des nutriments essentiels. Les vitamines aident non seulement à maintenir les fonctions immunitaires, mais aussi à prévenir les carences nutritionnelles et les maladies chroniques liées à l’âge, telles que l’ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Découvrez les six vitamines les plus importantes pour les sénior·e·s et leurs bienfaits.

1. La vitamine A

Les apports journaliers recommandés en vitamine A varient selon les pays, mais en général, ils se situent autour de 700 à 900 µg pour les hommes et 600 à 700 µg pour les femmes âgées de plus de 50 ans.

Bienfaits pour les personnes âgées

Maintien d’une bonne vision : la vitamine A est essentielle pour préserver la vision nocturne et prévenir des problèmes oculaires liés à l’âge, comme la dégénérescence maculaire.

la vitamine A est essentielle pour préserver la vision nocturne et prévenir des problèmes oculaires liés à l’âge, comme la dégénérescence maculaire. Soutien du système immunitaire : elle renforce les défenses naturelles de l’organisme, réduisant ainsi le risque d’infections.

elle renforce les défenses naturelles de l’organisme, réduisant ainsi le risque d’infections. Santé de la peau et croissance cellulaire : la vitamine A contribue au maintien d’une peau saine et régule la croissance des cellules, jouant un rôle crucial dans la réparation tissulaire et la prévention des maladies chroniques.

Sources alimentaires

Carottes

Patates douces

Épinards

Lait et produits laitiers enrichis

2. La vitamine B12

Les séniors ont souvent besoin de plus de vitamine B12 en raison d’une absorption réduite. Les apports recommandés sont d’environ 2,4 µg par jour, avec une attention particulière portée aux personnes végétariennes, végétalienne ou vegan.

Bienfaits pour les personnes âgées

Fonction cognitive : la vitamine B12 soutient les fonctions cognitives et aide à prévenir des troubles tels que la démence et les problèmes de mémoire.

la vitamine B12 soutient les fonctions cognitives et aide à prévenir des troubles tels que la démence et les problèmes de mémoire. Production de globules rouges : elle est fondamentale pour la formation des globules rouges, aidant ainsi à prévenir l’anémie, une condition fréquente chez les personnes âgées.

elle est fondamentale pour la formation des globules rouges, aidant ainsi à prévenir l’anémie, une condition fréquente chez les personnes âgées. Santé du système nerveux : la vitamine B12 joue un rôle clé dans la santé du système nerveux, prévenant les engourdissements et les problèmes de coordination liés à une carence.

Sources alimentaires

Viandes rouges

Poissons et fruits de mer

Œufs

Produits laitiers

Aliments enrichis (céréales, boissons végétales)

3. La vitamine B9 (acide folique)

Les apports journaliers recommandés en vitamine B9 pour les séniors sont d’environ 400 µg par jour. Une supplémentation peut être nécessaire en cas de carence ou d’alimentation insuffisante.

Bienfaits pour les personnes âgées

Formation des globules rouges : la vitamine B9 participe à la formation des globules rouges, réduisant ainsi le risque d’anémie.

la vitamine B9 participe à la formation des globules rouges, réduisant ainsi le risque d’anémie. Fonction cognitive et santé mentale : elle aide à maintenir les fonctions cognitives et peut prévenir des troubles comme la dépression.

elle aide à maintenir les fonctions cognitives et peut prévenir des troubles comme la dépression. Santé cardiovasculaire : la vitamine B9 contribue à la santé du cœur en régulant les niveaux d’homocystéine, un acide aminé dont les excès sont liés aux maladies cardiaques.

Sources alimentaires

Légumes à feuilles vertes (épinards, chou frisé)

Légumineuses (lentilles, pois chiches)

Agrumes

Avocats

Grains enrichis

4. La vitamine C

Les sénior·e·s devraient consommer environ 75 à 90 mg de vitamine C par jour. Une consommation accrue peut être bénéfique pour celles et ceux qui fument ou sont exposé·e·s à des facteurs de stress oxydatif.

Bienfaits pour les personnes âgées

Renforcement du système immunitaire : la vitamine C aide à prévenir les infections en renforçant les défenses naturelles de l’organisme.

la vitamine C aide à prévenir les infections en renforçant les défenses naturelles de l’organisme. Santé de la peau : elle stimule la production de collagène, réduisant ainsi les signes de vieillissement cutané.

elle stimule la production de collagène, réduisant ainsi les signes de vieillissement cutané. Protection contre le stress oxydatif : la vitamine C combat le stress oxydatif, réduisant les risques de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Sources alimentaires

Agrumes (oranges, citrons)

Fraises

Poivrons rouges et verts

Brocoli

Tomates

5. La vitamine D

Les sénior·e·s devraient viser un apport de 800 à 1000 UI (20 à 25 µg) de vitamine D par jour, surtout en période hivernale ou dans les régions peu ensoleillées.

Bienfaits pour les personnes âgées

Santé osseuse : la vitamine D favorise l’absorption du calcium, réduisant ainsi le risque d’ostéoporose et de fractures.

la vitamine D favorise l’absorption du calcium, réduisant ainsi le risque d’ostéoporose et de fractures. Soutien du système immunitaire : elle renforce les défenses immunitaires et aide à prévenir certaines maladies chroniques, notamment cardiovasculaires.

elle renforce les défenses immunitaires et aide à prévenir certaines maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. Fonction musculaire : la vitamine D contribue également à la santé musculaire, réduisant le risque de chutes chez les personnes âgées.

Sources alimentaires

Exposition au soleil (synthèse cutanée)

Poissons gras (saumon, maquereau)

Lait et produits laitiers enrichis

Œufs

Champignons exposés aux UV

6. La vitamine K

Les sénior·e·s devraient consommer environ 90 à 120 µg de vitamine K par jour. Les personnes prenant des anticoagulants doivent consulter leur médecin avant de modifier leur apport en vitamine K.

Bienfaits pour les personnes âgées

Coagulation sanguine : la vitamine K joue un rôle clé dans la coagulation sanguine, aidant à prévenir les hémorragies.

la vitamine K joue un rôle clé dans la coagulation sanguine, aidant à prévenir les hémorragies. Santé osseuse : elle contribue à la santé des os en régulant le métabolisme du calcium et en favorisant la minéralisation osseuse, ce qui peut réduire le risque d’ostéoporose et de fractures.

elle contribue à la santé des os en régulant le métabolisme du calcium et en favorisant la minéralisation osseuse, ce qui peut réduire le risque d’ostéoporose et de fractures. Santé cardiovasculaire : la vitamine K aide à prévenir la calcification des artères, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire.

Sources alimentaires

Légumes à feuilles vertes (kale, épinards, brocoli)

Choux de Bruxelles

Chou fermenté (choucroute)

Poissons gras

Viandes

Les vitamines jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé des personnes âgées. Il est crucial d’adopter une alimentation équilibrée riche en ces vitamines ou de recourir à des suppléments (sous avis médical) pour garantir une absorption adéquate. En intégrant ces vitamines essentielles dans leur régime quotidien, les séniors peuvent préserver leur bien-être général.