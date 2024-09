Voici pourquoi vous devriez essayer le yoga hormonal

Le yoga des hormones, ou yoga hormonal, est une pratique de yoga conçue pour stimuler et équilibrer nos hormones. Oui, celles-là même qui nous jouent des tours tous les mois, nous rendant parfois lunatique, fatiguée, ou, pire, amoureuse d’un pot de glace à la vanille à 2h du matin. Les douleurs s’envolent et l’équilibre interne se redessine au fil des séances. Découvrez donc les bienfaits insoupçonnés du yoga des hormones et comment cette pratique ancestrale peut revitaliser votre bien-être.

Les racines du yoga hormonal

Commençons par le commencement. Le yoga des hormones est une approche spécifique du yoga qui vise à équilibrer les niveaux hormonaux dans le corps par le biais de postures, de respirations et de techniques de méditation. Contrairement au yoga traditionnel qui se concentre souvent sur la flexibilité, la force et la relaxation générale, le yoga des hormones cible des glandes spécifiques du corps, telles que la thyroïde, les surrénales, le pancréas et les ovaires, pour réguler la production hormonale.

Humeur, sommeil, poids, douleurs, migraine, stress, qualité de la peau, des ongles, des cheveux… les hormones ont en effet une influence non négligeable sur notre état moral et physique. Pour les réguler, il existe divers traitements, qui agissent notamment dans le cas de problèmes de thyroïde. Mais pour les personnes qui préfèrent se détacher des médicaments, le yoga hormonal apparaît comme une alternative douce et efficace.

Au début des années 90, Dinah Rodriguez une femme brésilienne de 63 ans, attise les esprits curieux du corps médical. En effet, la séniore qui a plusieurs décennies de pratique intensive de Hatha-Yoga à son compteur se tient dans une forme de fer. Son gynécologue Dr Luciano M. Nardoza lui fait part de son admiration : sa santé est excellente. Convaincue que c’est le yoga qui lui procure des effets positifs, Dinah lui suggère de créer une série de postures pour augmenter la production d’hormones féminines, ce qu’il accepte. Après un temps d’analyse, de comparaison et de tests, le duo bienveillant s’active, donnant naissance à une solution « miracle ».

Quels effets sur le corps ?

Vous l’avez sûrement remarqué dans votre quotidien, les hormones sont parfois capricieuses, mais elles restent précieuses. Dans certains cas de figure, comme à la ménopause, le taux d’hormone baisse considérablement. Une série de moments désagréables en résulte : bouffées de chaleur, sauts d’humeur, prises de poids, douleurs articulaires… Pour retrouver une forme d’équilibre, le yoga hormonal peut alors devenir le meilleur allié.

En stimulant tout le système endocrinien ainsi que les glandes, il rebooste et redonne une belle dose de vitalité. Des améliorations sont visibles sur le long terme : libido débordante, énergie décuplée, teint plus lumineux, réduction des douleurs, plus grande souplesse… Les spécialistes conseillent de le pratiquer au moins 3 fois par semaine pendant une demi-heure, dans l’idéal à jeun le matin ou avant le dîner.

À noter qu’il existe des contre-indications. Le yoga hormonal est déconseillé aux personnes atteintes d’un cancer du sein et aux femmes souffrant d’hyperthyroïdie ou de gros fibromes.

Pourquoi devriez-vous vous y intéresser ?

Tout d’abord, les hormones jouent un rôle crucial dans presque tous les aspects de notre santé. Lorsqu’elles sont déséquilibrées, cela peut entraîner toute une gamme de problèmes, comme expliqué plus tôt. Le yoga des hormones offre alors une approche naturelle et holistique pour aider à rétablir cet équilibre.

Deuxièmement, le yoga des hormones est accessible à toutes, quel que soit votre âge, votre niveau de forme physique ou votre expérience en matière de yoga. Que vous soyez une débutante complète ou une yogi chevronnée, vous pouvez tirer parti de ses bienfaits. Les postures et les techniques peuvent être adaptées en fonction de vos besoins individuels, ce qui en fait une pratique inclusive et adaptable.

De plus, le yoga des hormones offre une alternative douce et efficace aux traitements médicamenteux pour certains troubles hormonaux. Plutôt que de recourir immédiatement à des médicaments, de nombreuses personnes préfèrent ainsi d’abord essayer des approches naturelles comme le yoga pour voir si elles peuvent améliorer leur santé de manière non invasive.

Enfin, le yoga des hormones ne se contente pas de traiter les symptômes, mais s’attaque à la racine du problème en aidant à rétablir l’équilibre naturel du corps. Cela signifie que les effets peuvent être durables, ce qui en fait une solution à long terme pour une santé optimale.

En pratique : 3 postures de yoga hormonal

Maintenant que vous êtes convaincue des bienfaits du yoga des hormones, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez concrètement en profiter. Tout d’abord, notez que la case échauffement est incontournable avant de se lancer. Buvez donc une grande gorgée d’eau pour hydrater votre corps, un thé vert serait encore plus efficace. Ensuite, l’objectif est d’enchaîner les postures dynamiques et de se focaliser sur son souffle. Pour vous familiariser avec le yoga hormonal, voici quelques exercices simples à réaliser.

Bhastrika

En position assise, vous maintenez le dos droit. Dans cette posture c’est la respiration qui importe le plus. La respiration Bhastrika plus précisément. C’est une succession rapide d’expirations forcées, elle permet de masser les organes internes (surtout les ovaires). Tout se joue au niveau de l’abdomen. Dans une grande inspiration, votre nombril doit se rentrer et en expirant, il se rétracte. La partie supérieure du thorax ne doit pas bouger.

La samba

Sur un tapis de sol, vous vous tenez debout, les jambes écartées parallèlement et les genoux légèrement pliés. Basculer votre bassin à gauche en inspirant, puis à droite en expirant, tout en faisant 7 respirations Bhastrika comme dans l’exercice précédent. Répétez le geste du côté droit. La samba sert de prémisse avant de se lancer dans des postures plus complexes. Elle permet de relâcher les tensions du bassin.

L’Apanasana

Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux, ramenez-les jusqu’à votre poitrine. Appuyez les cuisses et la taille pour ne pas blesser les lombaires. Enchaînez 7 respirations Bhastrika en visualisant l’énergie qui monte vers le visage et les cheveux. Relâchez vos tensions, et détendez votre faciès. Grâce à la régénération des ondes positives activée par Bhastrika, les cheveux et la peau sont nourris en profondeur. Cet exercice corrige aussi les lordoses et active les surrénales.

Le yoga des hormones est bien plus qu’une simple tendance à la mode. C’est une pratique puissante et holistique. Alors, prête à retrouver une vie hormonale épanouie ? Prenez votre tapis de yoga et apprenez à vous déconnecter pour que cette pratique porte ses fruits. Votre corps et votre esprit vous en seront reconnaissants !