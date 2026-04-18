Elle revient d’une « pause maternité » et bat le record du Marathon de Paris

Grossesse
Naila T.
Photo Instagram @parismarathon

Le Marathon de Paris 2026 a été marqué par un exploit sportif et un symbole fort. Le 12 avril 2026, l’Éthiopienne Shure Demise a remporté la course féminine en 2 h 18 min 34 s, un nouveau record de l’épreuve. Cette performance a aussi valeur de retour au plus haut niveau après une pause liée à la maternité.

Un record historique à Paris

Sur les 42,195 km du parcours parisien, Shure Demise s’est imposée devant ses rivales dans un chrono de référence. L’organisateur officiel du Marathon de Paris confirme son temps de 2 h 18 min 34 s et précise qu’il s’agit du record féminin de l’épreuve. AP et Olympics relaient le même podium, avec Misgane Alemayehu deuxième en 2 h 19 min 08 s et la Kényane Magdalyne Masai troisième en 2 h 19 min 17 s.

Un retour après maternité confirmé par l’athlète

Dans un entretien publié en septembre 2025 par le Toronto Waterfront Marathon, Shure Demise explique avoir connu deux années d’absence en compétition, avoir donné naissance à sa fille durant cette période, puis être revenue à la compétition au marathon de Milan en 2025.

 

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Une édition record aussi par son affluence féminine

L’édition 2026 a aussi marqué l’histoire par sa participation. Selon l’organisateur, 58 853 coureurs ont pris le départ et 57 464 ont franchi la ligne d’arrivée. Les femmes représentaient 33 % du peloton, contre 31 % en 2025, 28 % en 2024 et 25 % en 2022. L’organisation souligne ainsi une progression continue de la participation féminine.

La victoire de Shure Demise dépasse le seul résultat sportif

En battant le record féminin du Marathon de Paris quelques mois après son retour à la compétition post-maternité, la marathonienne éthiopienne signe l’un des faits marquants de cette édition 2026. Son exploit s’inscrit aussi dans une dynamique plus large : celle d’une présence féminine toujours plus forte dans les grandes courses.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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