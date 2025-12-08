« Ce que les femmes méritent » : elle ne rentre pas chez elle après son accouchement en Corée du Sud

Kim Narmin (@kimnarmln), créatrice de contenu sur Instagram, a partagé un Reel viral montrant son séjour dans un centre postpartum coréen (sanhujoriwon) après son accouchement en Corée du Sud, où elle apparaît heureuse et apaisée, entourée de soins professionnels. Cette vidéo a eu du succès car elle met en lumière un « modèle de récupération idéal », suscitant l’envie mondiale et rouvrant le débat sur le manque d’aide post-partum pour les femmes.

Les centres postpartum coréens expliqués

En Corée du Sud, certaines mères séjournent dans ces centres spécialisés après l’accouchement, bénéficiant de repas nutritifs préparés par des chefs, soins néonataux par d’anciennes infirmières, massages, jardins et hébergement luxueux pour une récupération optimale. Kim Narmin y illustre ce repos structuré, loin des pressions immédiates, avec un soutien complet incluant bains de siège, massages ou encore garde d’enfant pour que la mère se concentre sur sa guérison physique et mentale. Ce modèle traditionnel sanhujori, adapté au moderne, répond à l’évolution des normes familiales où les grands-parents aident moins.​​

Réactions et envie internationale

Les commentaires sur le post de Kim Narmin explosent d’émotion: « Je n’ose même pas imaginer à quel point cela réduit la dépression postpartum », ou « J’aimerais que toutes les femmes du monde vivent ça après leurs bébés ». Cette vidéo révèle ainsi un contraste frappant avec d’autres pays, où les mamans rentrent souvent chez elles sans soutien équivalent, amplifiant fatigue et isolement. Le succès viral souligne un besoin universel de tels espaces, inspirant même des adaptations aux États-Unis.​ Les commentaires insistent: « Toutes les femmes méritent cela, mais tant de femmes ne l’ont jamais expérimenté ».​

Débat sur l’aide post-partum insuffisante

Ce contenu ravive les critiques : les femmes ne sont pas assez aidées après l’accouchement, manquant de repos professionnel qui prévient dépression et complications, contrairement à la Corée du sud où c’est quasi systématique. Des témoignages Reddit confirment que ces centres favorisent lien parent-enfant sécurisé tout en priorisant récupération maternelle et prévention infections. Kim Narmin incarne cet « idéal accessible », poussant à repenser les politiques globales pour un soutien équitable.​

Le Reel de Kim Narmin sur son centre postpartum coréen cristallise ainsi ce que les femmes méritent : repos, nutrition et soins pros pour traverser sereinement les suites de couches. En générant envie et débats, ce Reel plaide pour universaliser ce modèle, réduisant dépressions et inégalités post-partum partout dans le monde.