« C’est trop bizarre » : son ventre de femme enceinte intrigue des millions d’internautes

À 38 semaines de grossesse, l’utilisatrice @meganbcall a partagé sur Instagram une vidéo de son ventre… et elle a rapidement captivé des millions de personnes.

Un ventre bas qui attire l’attention

Dans son post, la future maman explique que son bébé adore se recroqueviller en boule dans son ventre, créant une forme assez surprenante : « Il fait ça tout le temps en ce moment 😅 entre les contractions de Braxton Hicks et le fait que je sois déjà tellement dilatée, je pense qu’il est temps bébé girl !! Ça peut arriver n’importe quel jour maintenant haha, s’il te plaît et merci 🫶🏽 est-ce que le bébé de quelqu’un d’autre faisait ça souvent ? #38semainesdegrossesse ». On y voit clairement son ventre, porté plutôt bas, se déformer au gré des mouvements du bébé.

Entre émerveillement et inquiétude

En commentaires, les internautes ont réagi massivement. Certains ont trouvé la scène adorable : « Trop mignon, elle est presque là ! » ou encore « Ton ventre est magnifique, bon courage pour l’accouchement ». D’autres, en revanche, ont confié être un peu troublés : « C’est trop bizarre », « On dirait que ça fait mal ».

Un moment partagé et universel

Si la vidéo peut intriguer, elle met aussi en lumière l’expérience intime et unique de la grossesse, avec ses joies et ses inconforts. Beaucoup de mamans dans les commentaires se sont d’ailleurs reconnues dans ce genre de mouvement du bébé en fin de grossesse.

Ce genre de contenu rappelle ainsi que chaque grossesse est différente, mais qu’elle reste avant tout un incroyable témoignage de la force et de la beauté du corps des femmes.