Enceinte, cette supportrice du Brésil fait fondre les internautes lors d’un match de football

L’influenceuse brésilienne Malu Borges, enceinte de son deuxième enfant, a attendri ses abonnés en assistant à un match de l’équipe du Brésil. Sur Instagram, la future maman a publié des clichés de cette sortie, accompagnés d’une légende pleine d’émotion : « Brésil ! Premier match de Maria Olímpia, avec beaucoup d’émotion ! ».

« Le premier match de Maria Olímpia »

Derrière ce message se cache une tendre attention. Maria Olímpia est en effet le prénom de la petite fille que Malu Borges attend : en se rendant au stade, l’influenceuse considérait qu’il s’agissait du tout premier match de son bébé à naître. Une manière complice de partager sa passion pour le football avec sa fille, avant même sa venue au monde. Le ventre bien arrondi, la future maman a affiché un enthousiasme qui n’est pas passé inaperçu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MALU BORGES (@maluborgesm)

Des internautes sous le charme

Sans surprise, la publication de Malu Borges a suscité une vague de réactions attendries. De nombreux abonnés ont salué cette « future maman qui assure », touchés par la complicité naissante entre la mère et son bébé et par sa bonne humeur communicative. Entre passion sportive et émotion familiale, les images ont parfaitement résumé l’esprit de ce moment.

En partageant « le premier match » de sa fille à naître, Malu Borges a ainsi offert à sa communauté une parenthèse aussi sincère que joyeuse. À l’approche de l’arrivée de Maria Olímpia, l’influenceuse Malu Borges confirme son envie de partager ces instants du quotidien avec authenticité. Une jolie histoire qui, le temps d’un match, aura conquis les internautes.