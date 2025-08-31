Il fait sa demande et le volcan entre en éruption : la scène semble irréelle !

Lors d’un voyage au Guatemala, Justin a demandé sa compagne Morgan en mariage au pied du volcan Acatenango. Leur émotion a été magnifiée par une éruption spectaculaire du volcan Fuego en arrière-plan.

Une demande inoubliable au cœur d’un paysage naturel unique

Le couple profitait d’une escapade sur le volcan Acatenango quand Justin s’est agenouillé pour poser la question fatidique. Malgré la tension du moment, le volcan voisin, Fuego, a choisi ce moment précis pour dévoiler une éruption impressionnante, teignant le ciel de flammes rouges et de cendres.

Un symbole spirituel puissant

Selon Morgan, la signification dépasse la simple coïncidence : dans la culture indigène guatémaltèque, les éruptions du volcan Fuego sont liées à des manifestations spirituelles et sacrées. Cette éruption a donc été perçue comme un signe fort, un cadeau mystique pour ce moment clé.

Une vidéo devenue virale

Partagée par le couple, la vidéo de la demande, avec l’éruption en toile de fond, a rapidement conquis les internautes. Beaucoup ont décrit la scène comme « parfaite », mêlant amour, nature spectaculaire et symbolisme profond.

Cette demande en mariage au pied d’un volcan en éruption restera à jamais gravée dans la mémoire de Justin et Morgan, entre émotion, nature grandiose et mystère.