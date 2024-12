Une demande en mariage émouvante : découvrez la surprise qu’il a réservée à sa copine non-voyante !

Il y a des demandes en mariage plus marquantes que d’autres. Certains hommes tendent le petit écrin dans un cadre idyllique tandis que d’autres misent sur l’originalité. Au lieu de poser le genou à terre comme il est coutume de le faire, cet homme a choisi une formule romantique plus touchante et symbolique. Pour surprendre sa femme non-voyante, il a inscrit la phrase “veux-tu m’épouser ?” en braille sur l’assiette vierge d’un restaurant, complice de cette tendre initiative. La réaction de sa dulcinée fait facilement monter les larmes. Sortez les mouchoirs ! Son émotion est communicative. Cette demande de mariage en brailles, glissée sous cloche, est une jolie preuve d’amour.

Une demande de mariage en brailles pleine d’émotions

Sur la toile, les demandes de mariage se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Certains Roméo la font sur le sable chaud des Seychelles, face à la tour Eiffel ou sur le pont d’un bateau. Si la plupart d’entre eux formulent cette précieuse demande de leur propre voix avec un bouquet de roses en main, d’autres passent par un autre langage. C’est le cas de cet homme, qui s’est adapté au handicap de sa future femme. L’élue de son cœur est non-voyante. Il l’a invité dans un restaurant sans qu’elle ne se doute de rien.

Sous l’objectif du téléphone, un plat débarque devant elle, dissimulé sous une cloche. Dans l’assiette immaculée, point d’œuvres gastronomiques, mais des petits éléments finement disposés. Ensemble, ils forment ce message, censé faire basculer leur vie de couple. La jeune femme, qui pense avoir enfin reçu son plat, s’empresse d’empoigner la fourchette. Mais son compagnon lui subtilise pour qu’elle découvre le contenu de l’assiette à mains nues. Du bout des doigts, elle déchiffre ce code et comprend tout de suite le fond du message.

Derrière les lunettes noires qu’elle porte au bout du nez, son émotion est palpable. Cette demande de mariage en brailles est une somptueuse idée. Cette femme, privée de ses yeux, a ainsi pu vivre cet instant mémorable en sollicitant un autre sens. Au lieu de jouer une scène que sa femme n’aurait pas pu voir, mais juste deviner, son compagnon a préféré tabler sur la sensorialité du braille. On peut dire qu’il a mis les petits plats dans les grands !

This guy surprises his blind girlfriend with a braille marriage proposal

pic.twitter.com/81Snt0yNnu — Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 12, 2024

Des internautes touchés en plein coeur

Cette vidéo, qui se conclut sous les applaudissements des autres clients du restaurant, ne laisse personne insensible. Contrairement aux autres clips de ce genre, qui suscitent un sentiment de “déjà vu”, celui-ci retient notre attention et humidifie rapidement nos yeux. Les internautes font état d’une joie collective. Ils s’extasient devant ce couple comme si c’était des membres de leur propre famille.

“Cela m’a juste mis les larmes aux yeux. L’amour n’a pas de frontières” commente l’une d’elles. “C’est tellement génial ! Tellement réfléchi. J’adore la créativité ici”, ajoute une autre Twittos. “C’est certainement la plus belle chose que j’ai vu aujourd’hui”, peut-on également lire.

Des autres demandes de mariage insolites et riches en créativité

Les amoureux rivalisent de créativité pour faire une demande unique qui surprend autant qu’elle émerveille. Au lieu de poser un genou à terre et de présenter la bague sans préambule, certains préfèrent instaurer un petit suspense et rendre l’expérience plus ludique. Une chasse au trésor personnalisée avec des indices glissés sur le parcours ou une inscription au fond d’une tasse qui se découvre à mesure que la boisson descend… Les demandes de mariage d’aujourd’hui ne sont plus aussi formelles qu’au temps de nos grands-parents.

Cependant, pour ne pas vous “rater”, misez peut-être sur la simplicité. Évitez également de cacher la bague dans la part de gâteau de votre moitié. Cette demande risque de lui rester en travers de la gorge.