Les 3 pièges comportementaux qui menacent votre mariage d’après un psychologue !

Dans un article pour le média Forbes, l’expert en psychologie Mark Travers s’attarde sur trois comportements toxiques identifiés dans une étude de 2022 qui mettent à mal les couples. L’amour, l’attention et le soutien mutuel sont les piliers d’une relation solide. Or, ces liens peuvent s’affaiblir voire se rompre en cas de négligence et de rupture dans la relation de confiance et de respect qui doit exister entre les partenaires.

Une étude révélatrice

Une étude publiée en 2022 dans la revue Evolutionary Psychology a identifié six comportements principaux qui peuvent conduire au divorce. Parmi ceux-ci, l’infidélité, les comportements abusifs et le manque d’effort pour raviver l’étincelle étaient déjà bien connus. Toutefois, trois autres facteurs se distinguent par leur impact particulièrement néfaste sur la relation.

1. Le manque d’attention et de soin

Indifférence aux sentiments et besoins

Le manque d’attention est considéré comme le comportement le plus destructeur dans un couple. Cela inclut l’indifférence aux sentiments et aux besoins du/de la partenaire, le manque d’empathie, la minimisation des préoccupations de l’autre ou la négligence de passer du temps de qualité ensemble. Ces attitudes peuvent créer un sentiment de solitude et de ressentiment au sein du couple.

Tenir l’autre pour acquis

Ne pas exprimer sa gratitude, ne pas reconnaître les contributions de l’autre et supposer sa présence peuvent conduire à des sentiments de sous-estimation. L’absence d’intimité, qu’elle soit émotionnelle ou physique, crée une distance difficile à combler. Lorsque l’un·e des partenaires se sent invisible ou sous-évalué·e, cela érode son estime de soi et fragilise la relation.

Conséquences vérifiées

Des recherches publiées dans le Journal of Divorce & Remarriage confirment que le manque d’attention de la part du conjoint est une cause fréquente de divorce. Cette négligence affecte profondément la dynamique du couple, menant souvent à une rupture inévitable.

2. Les mauvais traitements envers les enfants

Négligence et priorisation des intérêts personnels

Maltraiter les enfants ou ne pas assumer ses responsabilités parentales peut évidemment gravement nuire à un mariage. Négliger de passer du temps avec les enfants ou privilégier ses propres intérêts au détriment du rôle parental crée des tensions au sein de la famille.

Miner l’autorité de l’autre parent

Critiquer les décisions de l’autre parent mine l’autorité et engendre des conflits, conduisant au délitement de la relation du couple. L’adoption de comportements parentaux inappropriés ou abusifs, tels que les violences physiques, émotionnelles ou verbales envers les enfants, a évidemment des conséquences dévastatrices sur toute la famille.

Impact dans les familles recommandées

Dans les familles recomposées, où un·e partenaire doit s’occuper d’enfants qui ne sont pas les sien·ne·s, un manque de communication claire et saine peut créer des conflits et de l’instabilité au sein du foyer. Cela perturbe l’harmonie et la confiance mutuelle nécessaires à une relation durable.

3. Les comportements manipulateurs et contrôlants

Critiques constantes et reproches

Les comportements manipulateurs et contrôlants, bien que souvent plus subtils, sont extrêmement destructeurs. Ils se manifestent par des critiques constantes et des reproches, créant un climat de peur et d’insécurité au sein du couple.

Isolement social et jalousie excessive

Un·e partenaire manipulateur·rice peut limiter les interactions sociales de l’autre, le coupant de son entourage. Cette jalousie excessive mène à des comportements possessifs et restrictifs, érodant l’autonomie et l’estime de soi du/de la partenaire.

Conséquences sur l’estime de soi

Ces comportements peuvent conduire à une grande souffrance et à un désir de s’échapper de la relation. L’autonomie du partenaire est gravement affectée, rendant la relation insoutenable à long terme.

Les relations amoureuses nécessitent un entretien constant et une attention particulière pour rester solides et épanouissantes. Le manque d’attention, les mauvais traitements envers les enfants et les comportements manipulateurs et contrôlants sont autant de pièges comportementaux qui peuvent gravement menacer la stabilité d’un mariage.