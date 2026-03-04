Ils ont utilisé l’IA pour leur mariage… et la justice n’a pas du tout aimé

Aujourd’hui, les futurs époux n’écrivent plus leurs vœux de mariage à l’encre du cœur. Ils délèguent ce travail d’écriture, pourtant très personnel, à leur Baudelaire de poche : chatGPT. Que ce soit pour lutter contre le syndrome de la page blanche, pour éviter les maladresses ou par flemme, ils confient cette prose romantique à l’IA. Mais c’est dans une toute autre circonstance que l’IA a fait échouer un mariage aux Pays-Bas.

Écrire ses voeux de mariage avec l’IA, une pratique courante

Les étudiants ne sont pas les seuls à faire usage de l’IA pour écrire leur dissertation et exécuter leurs devoirs maison. Désormais, les futurs mariés sollicitent cette magie moderne pour rédiger leurs vœux de mariage et mettre des mots sur leurs sentiments. Bien loin d’être transcendés par la passion amoureuse et d’avoir la prose facile, ils demandent à chatGPT, alias leur serviteur moderne, de faire un texte sur-mesure, en veillant à ne pas trop éveiller les soupçons. Et cette petite tricherie sentimentale est courante. Selon une enquête d’Index Digital, près d’un tiers des jeunes mariés britanniques ont avoué avoir appelé l’IA en renfort pour rédiger leurs vœux.

Les proches aussi se simplifient la tâche des grands discours, en envoyant leurs requêtes à ces robots dociles. Sauf que voilà l’IA n’est pas fiable tout le temps. Même si elle paraît miraculeuse, elle a ses limites. Au-delà de donner l’impression d’un travail bâclé, qui manque de personnalité et d’implication, elle ne tient pas toujours compte des exigences de la loi. Parce que si le mariage est un pacte d’amour éternel, c’est avant-tout un statut juridique et il ne faut pas grand chose pour saboter sa conformité.

En avril 2025 à Zwolle, dans le nord des Pays-Bas, un couple s’est marié devant un proche, alors chargé d’officier l’union comme le font les maires habituellement. Ils se sont dit “oui” les yeux dans les yeux mais la justice, elle, a dit non.

Un mariage annulé à cause de chatGPT, une première

Le motif d’annulation du mariage ? Un discours sans fond juridique. Certes, ces vœux rivalisent avec la poésie d’autrefois et sonnent doux à l’oreille mais ils sonnent creux pour la justice. Autrement dit, ils n’ont aucune valeur et ne représentent…rien. Et les métaphores touchantes n’ont pas réussi à attendrir la justice, intransigeante avec les règles.

« Promettez-vous d’être aux côtés de [nom de la femme] aujourd’hui, demain et pour toujours ? » a-t-on d’abord demandé à l’homme. « De rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu’il arrive ? » « De continuer à vous soutenir, à vous taquiner, à vous accrocher l’un à l’autre, même dans les moments difficiles ? », a-t-il ensuite été demandé à la femme. Puis, paume contre paume, le couple a pronconé d’une seule voix « non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe, un couple fou, l’amour de l’autre et le foyer de l’autre ! ».

Un discours émouvant qui flirte avec le hors sujet selon la loi néerlandaise. « Le discours susmentionné démontre que l’homme et la femme n’ont pas fait la déclaration de l’article 1:67, paragraphe 1, du Code civil néerlandais », a conclu le tribunal. Cet article stipule que les futurs époux déclarent qu’ils rempliront toutes les obligations légales liées au mariage. Le verdict final ? La justice n’a pas fait de fleurs au couple, qui n’a alors pas pu finaliser sa demande et se muer en mariés. « En conséquence, le mariage entre l’homme et la femme n’a pas été officialisé. Cela signifie que l’acte de mariage a été inscrit à tort à l’état civil », peut-on lire dans le jugement. En résumé, dans ce discours “mâché”, chatGPT a omis le plus important et s’est simplement contenté d’enrober le tout.

Les vœux générés par l’IA, bientôt passibles d’une sanction plus large ?

Si l’IA est plutôt utile pour organiser le mariage, souffler des idées de décoration, donner quelques conseils d’animation et façonner une playlist sur-mesure, il vaut mieux l’utiliser avec modération. Cette affaire, qui a traversé les frontières, sert un peu de leçon, voire de rappel à l’ordre. Même si le mariage est un événement personnel, le temps fort d’une vie, il reste encadré. On ne peut pas prendre toutes les libertés. Les deux partenaires, alors sommés de revoir leur copie et de rejouer la cérémonie, savent à quoi s’en tenir. Et, par ricochet, les couples du monde entier aussi.

« Lors d’une cérémonie civile, les couples doivent prononcer les paroles déclaratoires prescrites, confirmant qu’il n’existe aucun empêchement légal au mariage, et les paroles contractuelles, qui les lient légalement en tant qu’époux. Ces paroles sont inscrites dans la loi et ne peuvent être remplacées par des vœux générés par une IA ou personnalisés » explique l’avocat, Simarjot Singh Judge dans les colonnes du HuffPost UK. À bon entendeur.

L’IA est douée dans beaucoup de domaines mais les voeux de mariage nécessitent une relecture humaine et une signature émotionnelle. Sinon, le plus beau jour d’une vie peut rapidement virer au cauchemar.