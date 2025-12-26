Ils vendent des tickets pour leur mariage : la nouvelle tendance qui choque Internet

Le mariage est une célébration confidentielle qui se passe généralement sous l’œil ému de l’entourage proche. Si certains couples organisent des cérémonies en petit comité, oubliant volontiers la tante éloignée et la cousine dont ils n’ont même pas le numéro, d’autres font payer des inconnus pour se joindre à la fête. Ils vendent des places pour leur mariage comme des artistes le font pour leur concert et cette pratique est en vogue.

Une façon originale de financer son mariage

Considéré comme le plus beau jour d’une vie voire l’aboutissement d’une romance, le mariage est censé être privé. Les invités ont des visages familiers et même si sur le coup de l’émotion les mariés oublient quelques prénoms, ils connaissent toute leur assemblée. D’ailleurs, les invités sont triés sur le volet et placés stratégiquement sur le plan de table selon les atomes crochus.

Les mariés passent du temps à éplucher leur liste de contacts et à énumérer qui sera de la partie. Pourtant, de plus en plus de mariés rompent cette tradition et ouvrent leur mariage à des inconnus, contre rémunération. Ça s’appelle du “sponsoring de prestataires”, un nom technique qui illustre une pratique insolite mais particulièrement rentable.

Désormais des étrangers, jamais croisés auparavant, peuvent venir en tant que spectateurs et assister à l’union de mariés dont ils ne connaissent rien, ni l’historique amoureux, ni la profession. Pour amortir le choc financier d’un mariage, qui coûte en moyenne 19 921 euros, les mariés vendent des tickets en ligne comme si leur célébration était une distraction ou un loisir. Ces invités “mystères”, qui sont là pour le buffet mais aussi l’esprit chaleureux du mariage, doivent débourser environ 110 euros minimum pour passer le portique fleuri.

Une plateforme dédiée à ce type de pratique

L’idée n’est pas de se retrouver avec un fauteur de troubles qui dévalise les petits fours et vole la vedette aux mariés. Ni de rejouer les scènes du film Projet X entre les nappes blanches et les ballons irisés. En vendant des tickets pour leur mariage, les principales stars de la journée prennent le risque de voir la fête dégénérer. Dans la fiction, ce genre de procédé tourne souvent mal sauf que là c’est encadré. Comment ? Par l’application Invitin.

Sur cette plateforme, qui met en relation les mariés et les invités “surprises”, les profils subissent un contrôle assidu. C’est le même “check up” que sur les applis de rencontres et surtout un vrai gage de fiabilité. La fondatrice de l’application, Katia Lekarski, soumet également une charge de bonne conduite aux invités. En la signant, ces convives spontanés en quête de chaleur humaine, promettent respect et bienveillance.

D’ailleurs, ce sont les mariés qui ont le dernier mot et qui disent oui ou non au profil présenté. Vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec un Mr Bean dans les parages en ce jour de rêve. Il ne faudrait pas que ces moments émouvants deviennent le théâtre de gags mal placés. Quoi qu’il en soit, les mariés sont largement gagnants puisqu’en recevant ces dix convives sur commande, ils peuvent empocher « entre 1 500 et 2 000 euros environ », précise Katia dans les colonnes de Ouest France.

Créer du lien social, l’autre raison de cette tendance

Un mariage est synonyme de joie, de bonne humeur, de partage et de convivialité. Dans un monde de plus en plus individualiste, inviter des inconnus à son mariage est un acte profondément altruiste au-delà d’être “intéressé”.

Mais pourquoi des gens lambdas voudraient-ils intégrer un mariage au hasard ? Ce n’est pas de la curiosité malsaine, simplement le reflet d’un désir d’appartenance, une solution amusante à un manque d’interaction. « J’ai des gens qui m’écrivent en me disant qu’ils veulent assister à un mariage, rencontrer du monde, faire partie d’une cérémonie, pouvoir sortir, se divertir » explique la fondatrice de Invitin.

Et si cette pratique sonne “intrusive”, elle n’est pas nouvelle. Vous avez peut-être vous-même déjà été la “pièce rapportée” d’un mariage et trinqué à des mariés qui étaient les amis d’amis d’autres amis.