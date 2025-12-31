Tendances mariage 2026 : les choix qui vont marquer les esprits

Le mariage est un moment unique, et en 2026, il promet d’être plus inspirant que jamais. Mariages.net, leader français du secteur, révèle les grandes tendances qui vont transformer les cérémonies et les réceptions. Entre audace et raffinement, découvrez comment les futurs mariés comptent marquer les esprits lors de leur grand jour.

Minimalisme ou glamour : deux univers à explorer

En 2026, les styles de mariage oscillent entre élégance épurée et opulence assumée. Selon Marine Preudhomme, éditorialiste mode chez Mariages.net, ces deux styles peuvent coexister : « Ils ne sont pas incompatibles et peuvent aussi bien s’opposer que se compléter avec des touches subtiles ».

Le minimalisme à l’honneur

Le minimalisme se traduit par des choix simples, mais impactants. La mariée peut, par exemple, remplacer le bouquet traditionnel par une seule fleur majestueuse, le fameux concept « One big flower ». La décoration mise sur l’atmosphère plutôt que sur la profusion d’éléments, grâce à des drapages et des miroirs qui métamorphosent l’espace de la cérémonie à la réception. Côté couleurs, le noir et blanc domine, avec une base blanche agrémentée de touches de noir, que ce soit pour la vaisselle, les serviettes ou les bougies, et même sur les tenues des invités. Une approche graphique qui respire la modernité.

Le glamour modernisé

Le style glamour se renouvelle en mélangeant opulence et finesse. Lustres en cristal, chandeliers dorés, ornements et velours cohabitent avec des notes plus légères et romantiques, à la manière de l’univers Bridgerton. L’idée est de créer un décor spectaculaire tout en conservant une élégance raffinée, pour un mariage qui impressionne par son chic affirmé.

Des robes de mariée épurées et modulables

En 2026, la robe de mariée devient un symbole fort de style et de personnalité, avec un budget moyen de 1 650 €. Les silhouettes épurées restent phares, privilégiant des matières nobles comme la soie, le satin ou le crêpe. Les robes fendues apportent une touche d’élégance, tandis que le corset signe son retour et se révèle modulable : jupe longue pour la cérémonie et pantalon pour la soirée dansante. La cape, les strass et les perles sont également plébiscités pour dynamiser l’ensemble, répondant à tous les goûts et affirmant la personnalité de chaque mariée.

Beauté naturelle et sophistiquée

La tendance « butter skin » s’impose : un teint lumineux mis en valeur par des soins et un maquillage subtil. Les « milky nails », ces ongles blanc laiteux, viennent compléter ce look délicat, parfait pour mettre en avant alliances et bagues. Les coiffures restent simples, mais élégantes : chignons, cheveux lâchés bouclés ou ondulés, et coupes courtes wavy sont privilégiés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Revista Clara (@revistaclara)

Des bars originaux et conviviaux

Le bar à champagne traditionnel laisse place aux bars alternatifs : mocktails et eaux aromatisées apportent fraîcheur et fantaisie, surtout en été. En hiver, le café et le thé prennent le relais, et pour les fans de spiritueux, un bar à whisky original séduit également.

Tables serpentines : convivialité et esthétique

La table infinie ou serpentine révolutionne le plan de table. Elle crée un flux continu et favorise les échanges entre les convives, tout en offrant un rendu visuel élégant. Parfaites pour les réceptions extérieures, ces tables renforcent la dimension conviviale du mariage.

Mariages unplugged : vivre l’instant présent

La déconnexion devient une priorité : les couples invitent leurs convives à laisser leur téléphone de côté, tout en proposant des alternatives comme appareils jetables, polaroids ou wedding content creators (créateurs de contenu de mariage). Une manière de profiter pleinement du moment tout en gardant des souvenirs mémorables.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mrs MGL 🦢 (@muhreegrace)

En résumé, ces tendances, révélées par Mariages.net, donnent un aperçu des mariages de 2026 : élégants, conviviaux, personnalisés et résolument inspirants. Entre audace et sophistication, chaque couple pourra créer un événement qui leur ressemble, tout en marquant les esprits de leurs invités.