Oubliez la robe blanche : c’est cette couleur qui fait désormais rêver les mariées

Le blanc immaculé n’est plus la couleur dominante des robes de mariée. Si pendant des décennies, les femmes ont suivi cette coutume vestimentaire par respect des aïeuls, elles aspirent désormais à plus de singularité. À l’heure où des mozzarellas géantes remplacent les pièces montées et où les mariés se disent “oui” en jogging molletonné, il n’est pas surprenant de voir les robes de mariées se parer de leur plus chaleureuse nuance. Et cette année, le ton est au marron.

Le “mocha mousse”, la nouvelle couleur de l’amour

Les demoiselles d’honneur ne sont plus les seules à avoir droit à la couleur. Les futures mariées, elles aussi, choisissent des robes teintées pour la cérémonie et transgressent élégamment la règle du total look blanc. Dans ces catalogues, qui donnent l’impression de s’appeler Cendrillon, elles jettent leur dévolu sur des robes autrefois interdites. Des robes que nos grand-mères n’auraient pas pu porter au risque de passer pour des rebelles ou des dévergondées.

Si quelques années en arrière, les mariées abordaient la couleur par petite touche, à travers un bouquet champêtre, des accessoires capillaires ou la bride d’un escarpin, aujourd’hui, elles ne se contentent plus de quelques détails. Elles cherchent des robes plus fidèles à leur goût, qui relèvent de l’exception et qui reflètent leur style. La robe blanche et ses variantes crème ne font plus l’unanimité sur le dos des mariées, qui repoussent volontiers les limites du cercle chromatique.

En ces temps modernes où les femmes rejoignent l’autel en pantalon cintré ou en baskets pailletés, le dress code s’assouplit. Pinterest, véritable vitrine d’inspiration, a d’ailleurs remarqué un attrait particulier pour la palette brune. Une couleur revient inlassablement dans les tableaux nommés “tenue de rêve pour mon mariage” et à la surprise générale elle n’est pas nude. Il s’agit du brun chocolat, une teinte gourmande à souhait également élue couleur de l’année par Pantone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐎𝐘𝐀 Boutique (@oya_ae)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ATELIER TEREZINHA BRITO | VESTIDO DE FESTA E VESTIDO DE NOIVA (@atelierterezinhabrito)

Pourquoi cette teinte séduit les futures mariées ?

En rupture totale avec le blanc immaculé, le brun chocolat évoque élégance et raffinement minimaliste. Cette teinte, surtout croisée sur les blazers angulaires et les robes drapées, nappe aussi le buste des mariées. Trait d’union esthétique des demoiselles d’honneur mais aussi couleur principale de la décoration, le brun chocolat est aussi une teinte de premier plan.

Chaleureuse, visuellement réconfortante et chic à souhait, elle a du caractère. Elle évoque la générosité du chocolat et le côté corsé du café. Elle n’est pas conforme aux standards mais elle n’est pas non plus irrévérencieuse ou provocatrice. Ce brun chocolat, que les it girls préfèrent appeler “Mocha Mousse” est également plus actuel. C’est une teinte ancrée dans son temps.

Avec +451 % de recherches pour les mariages chocolat, +438 % pour les tenues marron des demoiselles d’honneur et +551 % pour le thème moka, les mariées ne voient pas la vie en rose mais en brun. Le blanc, autrefois presque requis sur cette toile de corps, n’est plus la seule couleur qui a du sens.

Les modèles de robes de mariées les plus recherchés

Si la couleur brun chocolat est la nouvelle obsession mode des futures mariées et côtoie des voiles serties de perles, elle suscite plus d’éloges sur certains designs. Oubliez la robe bi-colore qui fait penser aux cornets de glace vanille-chocolat de l’été et chassez le mauvais souvenir de la robe marron en organza avec une fausse fleur ancrée sur le jupon.

À l’aube de 2026, les robes de mariées se veulent plus aériennes, accessibles et soignées. Les mariées sélectionnent des robes mémorables, certes, mais qu’elles pourront porter une fois la cérémonie passée. La couleur brun chocolat s’impose sur des modèles parsemés de plumes, fendus sur la cuisse ou façonnés dans de la dentelle brodée. La simplicité travaillée est le mot d’ordre de l’année.

Le jour de leur mariage, les femmes choisissent souvent leur robe en fonction des proches, des « on dit », des conventions. Elles subissent une pression entre le tulle et la mousseline. En arborant du brun chocolat, elles reprennent le contrôle et écrivent leur propre tradition. Elles font ce qu’elles s’interdisent le reste de l’année : choisir librement leur tenue.