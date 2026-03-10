Le jour de son mariage, cet homme paraplégique marche dans l’allée et surprend tout le monde

Les mariages sont souvent remplis d’émotions, mais certains moments marquent particulièrement les invités. Celui vécu par Neven Hart et Amber Cogbill en fait partie. Paraplégique depuis un accident de vélo en 2022, Neven Hart a réussi à se lever et à marcher dans l’allée le jour de son mariage, un moment inattendu qui a profondément touché les personnes présentes.

Un accident qui a bouleversé sa vie

La vie de Neven Hart a été profondément transformée par un accident survenu en 2022. Alors qu’il faisait du vélo avec un ami pendant un séjour familial organisé pour Thanksgiving, il a fait une chute et a perdu connaissance. Selon son témoignage, l’accident lui a causé de graves blessures à la colonne vertébrale. Il a notamment subi des fractures des vertèbres thoraciques T6 et T7, entraînant une paralysie des jambes.

Transporté à l’hôpital après l’accident, il apprend qu’il est devenu paraplégique. Cette nouvelle marque le début d’un long processus d’adaptation et de rééducation. Malgré les difficultés, Neven Hart partage régulièrement son parcours et son quotidien sur les réseaux sociaux, où il évoque les défis liés au handicap mais aussi les progrès réalisés au fil du temps.

Un moment très attendu lors du mariage

Le 26 février 2026, Neven Hart et Amber Cogbill se sont mariés lors d’une cérémonie entourée de leurs proches. Pour cette journée importante, le futur marié avait un objectif personnel : réussir à marcher dans l’allée. Même si la paralysie l’empêche de marcher de manière autonome, il a pu se lever et avancer quelques pas grâce à l’aide d’un déambulateur et d’orthèses pour les jambes.

Ce moment, particulièrement symbolique pour le couple, a surpris et ému les invités présents lors de la cérémonie. La scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont salué le courage et la détermination du jeune homme.

Une cérémonie pleine d’émotion

Au-delà de cet instant marquant, le couple garde un souvenir très positif de cette journée. Dans une interview accordée à People, Neven Hart a expliqué que la cérémonie s’était déroulée exactement comme ils l’espéraient. Selon lui, la seule difficulté de la journée a finalement été l’organisation des photos de famille, un détail logistique fréquent lors des mariages. Pour le reste, l’événement a été marqué par la joie et l’émotion partagées avec leurs proches.

Une nouvelle étape pour le couple

Le mariage de Neven Hart et Amber Cogbill marque aussi le début d’un nouveau chapitre dans leur vie. Peu après la cérémonie, le couple a annoncé attendre leur premier enfant. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par leurs proches et par les internautes qui suivent leur histoire en ligne. Pour Neven Hart, ce moment symbolique – marcher dans l’allée pour rejoindre sa compagne – restera sans doute l’un des souvenirs les plus marquants de leur mariage.

Malgré les épreuves liées à son accident, Neven Hart a ainsi souhaité faire de son mariage un moment fort et symbolique. En marchant dans l’allée pour rejoindre Amber Cogbill, il a offert à ses proches une scène chargée d’émotion. Ce geste, rendu possible grâce à des aides techniques et à beaucoup de détermination, illustre l’importance que peut prendre un moment simple lorsqu’il représente un objectif personnel longtemps attendu.