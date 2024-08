Romance aux JO de Paris : revivez en photos les plus belles demandes en mariage

Si Paris fut la terre d’accueil des JO pendant deux semaines, elle conserve son nobre titre de « ville de l’amour ». Considérée comme la capitale du romantisme, elle a donné un bel élan de tendresse aux athlètes. Venu.e.s conquérir l’or, mais aussi le cœur de leur partenaire, iels sont reparti.e.s avec des médailles au cou et la bague au doigt. Voici les demandes en mariage les plus mémorables de ces JO.

Alice Finot, genou à terre sur la piste d’athlétisme après sa performance

C’est certainement l’une des demandes en mariage les plus marquantes des JO de Paris 2024. L’athlète française Alice Finot, qui a franchi tous les obstacles en un temps record au 3000 mètres steeple, a puisé dans ses dernières forces pour accomplir un énième exploit, hors compétition. Euphorique, elle s’est dirigée au bord des gradins pour délivrer un baiser à son partenaire, mais aussi lui faire sa demande en mariage. Si pendant toute la compétition, elle a levé les genoux pour enjamber les barres, une fois arrivée devant l’élu de son cœur, elle les a posés à terre.

« Je n’aime pas faire les choses comme tout le monde (…) Je me suis dit que c’était peut-être à moi de le faire », avait-elle précisé au média L’Équipe. Et elle a poussé l’originalité encore plus loin. Elle lui a tendu la fameuse petite boîte comme il est coutume de le faire. Mais à l’intérieur, point d’alliance. Dans cet écrin trônait en fait un pin’s, l’accessoire qui déchaîne les passions au village olympique. Celui-ci arborait un message en lettre capitale « L’Amour à Paris ». Alice Finot, en couple depuis neuf ans avec son partenaire espagnol, s’est qualifiée en neuf minutes chrono. Comme quoi, le destin réserve parfois de belles surprises.

Les skippeuses Charline Picon et Sarah Steyaert demandées en mariage de façon synchro

Une victoire en cache parfois une autre. Les skippeuses tricolores Charline Picon et Sarah Steyaert, qui ont gagné le bronze au 49er FX, ont été accueillies bague tendue à leur retour sur la terre ferme. C’est dans le cadre idyllique de la cité phocéenne que les deux coéquipières se sont vues couronnées le doigt. Après avoir bravé la mer et les flots agités, les sportives étaient sur leur petit nuage.

Leurs compagnons respectifs, visiblement de mèche, se sont donné le mot pour faire leur demande en mariage dans le même timing. « L’émotion est la même que pour l’or », a décrit Charline Picon au micro de France Bleu. Les athlètes françaises franchissent un nouveau cap, tant dans leur carrière sportive que dans leur vie sentimentale. Voilà une des demandes en mariage les plus rafraîchissantes et les mieux coordonnées de ces JO.

Double émotion pour la badiste Huang Yaqiong, surprise par son conjoint

Après être montée au filet, elle est montée au sommet du bonheur. Juste après avoir empoché l’or à l’issue de l’épreuve mixte de badminton, la badiste chinoise Huang Yaqiong a troqué sa raquette contre une bague rutilante et un bouquet de fleurs XXL. Son compagnon n’a pas fait dans la demi-mesure. C’est le regard fier et admiratif qu’il s’est mis en position pour faire sa demande. Sous les acclamations enflammées du public.

Huang Yaqiong, prise de court par ce geste inattendu, a tout de suite fondu en larme. Les caméras braquées sur eux, son compagnon a alors ajouté « Je t’aimerai pour toujours ! Veux-tu m’épouser ? ». Une question à laquelle la badiste s’est empressée de répondre « oui ». Avec toutes ces demandes en mariage formulées aux JO, cette grand-messe du sport a peu à peu pris l’allure d’un conte de fées Disney…

La demande en mariage d’un athlète argentin pendant la photo officielle

Certains athlètes ont eu un coup d’avance au jeu du romantisme. À l’aube des JO, le mercredi 24 juillet, le handballeur argentin Pablo Simonet a fait sa demande en pleine séance photo pour sa délégation. Alors que tous les athlètes argentins posaient sur un pont de la capitale, ce Roméo en short-basket a soudainement quitté son rang pour sortir un écrin de sa poche.

Sa dulcinée, la hockeyeuse sur gazon Maria Pilar Campoy, aussi en lice pour défendre les couleurs de son pays, n’en revenait pas. Mais elle n’a pas fait durer le suspense trop longtemps et a couru immédiatement dans les bras de son futur époux. « La femme de ma vie m’a dit oui ! L’endroit est rêvé et le bonheur est total, Paris est toujours une bonne idée », s’est enthousiasmé Pablo Simonet à travers une publication Instagram. De quoi entamer la compétition avec le meilleur dopant : l’amour.

Mais aussi des alliances égarées dans la Seine…

Si ces demandes en mariage, faites sur la grande scène des JO, ont presque autant ému que les performances elles-mêmes, il y a eu aussi quelques « ratés« . Le porte-drapeau de la délégation italienne Gianmarco Tamberi, lui, n’a pas eu de chance. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le sportif de 32 ans, marié depuis 2022, a semé son alliance dans la Seine. Penché à la rambarde du bateau et trempé par une pluie torrentielle, sa bague a dévalé le long de son annulaire pour finir sa course dans le fleuve parisien.

Un petit trésor qui gît désormais au milieu des caddies abandonnées et des trottinettes accidentées. Pour rattraper cette terrible gaffe, il a publié un long message d’excuses sur Instagram. Ce texte, qui s’apparente à de la prose, était une réponse indirecte aux multiples stories « agacées » de sa femme.

« Il y a peut-être un grand aspect poétique dans l’erreur d’hier et si tu veux, nous jetterons [ton alliance] dans ce fleuve aussi, pour qu’elles soient ensemble pour toujours, et nous aurons une excuse de plus pour, comme tu l’as toujours souhaité, renouveler nos vœux et nous marier à nouveau », a-t-il conclu avec classe

Ces demandes en mariage, inscrites dans l’histoire des JO, ont ajouté un voile d’émotions supplémentaire. Pourtant, certains love coachs estiment que le moment n’était pas vraiment opportun. Ils prescrivent des demandes plus « intimistes », loin de la foule.