Cette étude révèle le jour où la libido atteint des sommets… et ce n’est pas celui que vous croyez !

Avez-vous déjà remarqué qu’à certains moments de la semaine, vous avez un peu plus « envie » que d’habitude ? Eh bien, il semble que vous ne soyez pas seul.e à ressentir ce pic de désir à des instants bien précis. Une récente étude, menée par la marque de lingerie britannique « Pour Moi », a dévoilé quelque chose d’assez étonnant sur les habitudes sexuelles des adultes actif.ve.s sexuellement : il y aurait un jour, et même une heure spécifique, où notre libido atteint des sommets. Et si vous pensiez que ce moment se situe durant une sieste paresseuse un dimanche après-midi, vous allez être surpris.e !

Le samedi soir : le moment clé de la semaine

D’après cette enquête réalisée auprès de 2 000 adultes à travers le monde, le samedi soir à 22h09 est officiellement sacré comme étant le moment le plus chaud de la semaine. À ce moment précis, selon 43 % des répondant.e.s, la tension sexuelle monte en flèche. Le choix du samedi soir n’est finalement pas si surprenant quand on y pense. C’est en effet le moment où beaucoup ont réussi à se détendre après une longue semaine de travail.

L’étude révèle aussi que 34 % des personnes interrogées préfèrent effectivement s’amuser sous les draps entre 22 heures et minuit, avec une grande majorité de ces répondant.e.s (80 %) admettant que juste avant 22h10 est le créneau parfait. On peut presque imaginer des alarmes se déclenchant dans certaines maisons à ce moment-là, signalant que l’heure est venue d’augmenter la température…

Pourquoi ce jour ?

Essayons de comprendre pourquoi le samedi soir, et particulièrement 22h09, est devenu ce pic incontournable de désir. Tout d’abord, il y a un certain bon sens derrière ce choix : le samedi soir représente pour beaucoup une période de repos où l’on peut enfin relâcher la pression accumulée durant la semaine. Le vendredi, c’est souvent le moment de décompresser, de socialiser avec des ami.e.s ou des collègues, voire de faire une sortie. Mais le samedi, ah… c’est là où le véritable relâchement mental se produit.

Pas de souci de devoir se lever tôt le lendemain matin, pas de stress pour les réunions à préparer. Tout cela crée une atmosphère propice à la relaxation, à l’intimité et, bien sûr, à l’épanouissement sous la couette. 54 % des femmes interrogées préfèrent d’ailleurs généralement une heure un peu plus tôt dans la soirée, entre 20h et 22h, pour se lancer dans l’aventure charnelle.

Et les autres jours de la semaine, dans tout ça ?

Si le samedi soir à 22h09 a la couronne, d’autres moments de la semaine ne sont pas en reste non plus. Le vendredi arrive en deuxième position avec 22 % des adultes actif.ve.s sexuellement qui choisissent de s’adonner aux plaisirs sensuels pour bien finir la semaine de travail. Le vendredi soir, c’est un peu comme le préambule du week-end, un moment où l’on se laisse aller après une semaine bien remplie, et où l’idée de prolonger le plaisir sous les draps est très séduisante.

Ensuite, on trouve le dimanche, avec 10 % des personnes qui estiment que c’est le jour idéal pour les câlins. Le dimanche peut paraître plus relaxant, mais pour beaucoup, c’est le moment où l’on anticipe déjà le lundi matin, ce qui pourrait expliquer son score plus bas. Et puis il y a le jeudi, choisi par 6 % des personnes.

Que dire du lundi ? Inutile de vous faire un dessin, mais vous devinerez probablement qu’il s’agit du jour où l’envie sexuelle est au plus bas. Ce n’est pas pour rien que seul.e.s 2 % des répondant.e.s ont désigné le lundi comme étant leur jour préféré pour faire l’amour. Le moment le moins excitant de la semaine, en particulier, serait lundi à 13h02. Rien d’étonnant, car à cette heure, la plupart des gens sont bien trop occupés à gérer leurs emails ou à se battre contre une crise post-déjeuner pour même penser à l’intimité.

Le timing du désir : une affaire de rythme biologique ?

Au-delà des contraintes de la semaine de travail et de la culture du week-end, il est intéressant de se pencher sur les raisons biologiques et psychologiques qui pourraient expliquer ces tendances. Nos rythmes circadiens (les cycles biologiques de 24 heures qui régulent des fonctions telles que le sommeil et l’éveil) jouent un rôle majeur dans notre humeur, notre niveau d’énergie, et donc… notre libido !

Les moments de la journée où nous sommes les plus éveillé.e.s et où notre énergie est au plus haut peuvent naturellement coïncider avec des périodes de désir sexuel accru. Il semblerait que pour beaucoup de gens, cette période se situe en soirée, lorsque le stress de la journée s’estompe et que le corps entre dans un état de relaxation, mais avec encore suffisamment d’énergie pour de l’activité physique… sous la couette. Le fait que le samedi soir soit propice au sexe pourrait aussi être lié à une synergie entre la détente mentale et physique.

Cette étude menée par la marque de lingerie britannique « Pour Moi » nous montre que la libido aurait donc son propre calendrier bien précis. Le samedi soir à 22h09 est officiellement le moment où les esprits s’échauffent le plus. Mais peu importe le jour ou l’heure, ce qui compte finalement c’est la connexion que vous partagez avec votre(vos) partenaire(s). Car après tout, le meilleur timing, c’est celui qui vous convient le mieux !