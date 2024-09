La chanson la moins sexy du monde révélée : découvrez laquelle bannir de votre playlist !

Véritable vecteur d’émotion, la musique nous accompagne partout : sous la douche, en voiture, au boulot et… dans des moments un peu plus intimes. Mais attention, toutes les chansons ne sont pas égales lorsqu’il s’agit d’accompagner vos ébats amoureux. Eh oui, certaines mélodies, aussi bien intentionnées soient-elles, peuvent totalement ruiner l’ambiance. Récemment, le site de rencontres Dating Scout a mené une étude afin de découvrir quelles chansons sont les meilleures et les pires à écouter pendant une relation sexuelle. Pour ce faire, ils se sont plongés dans les playlists Spotify contenant les mots « romance » et « sexy » et ont ensuite analysé les tempos des morceaux. Découvrez la chanson la moins sexy du monde, une révélation qui risque de secouer votre playlist romantique !

Le tempo, la clé d’une soirée hot réussie

Quand il s’agit de choisir la bande-son de vos moments enflammés, vous pensez peut-être que les paroles jouent un rôle primordial. Mais détrompez-vous ! Ce qui importe vraiment, c’est le tempo. Selon l’étude du site Dating Scout, relayée par le média Demotivateur sur Instagram, la musique idéale pour accompagner une session câline doit tourner autour de 119 battements par minute (BPM). Ce rythme serait parfait pour maintenir une certaine fluidité tout en conservant une ambiance sensuelle.

Alors, si vous souhaitez ajouter une touche musicale à vos instants de tendresse, évitez de mettre un slow langoureux ou une balade triste en fond sonore. Votre rythme cardiaque risque de ne pas suivre, et l’ambiance pourrait vite se refroidir. Mais attention, toutes les chansons à tempo lent ne sont pas forcément à bannir… sauf une en particulier !

La chanson à bannir d’urgence est…

Suspens, suspens ! La chanson la moins sexy du monde serait « Birthday Sex » de Jeremih. Oui, vous avez bien lu. Malgré son titre évocateur, ce morceau culte des playlists romantiques ne ferait pas le job côté rythme. Avec ses 60 BPM, il est loin des 119 BPM recommandés pour accompagner vos ébats passionnés. « Birthday Sex » est pourtant un classique pour beaucoup, avec ses paroles qui semblent tout droit sorties d’une soirée en amoureux.ses. Mais voilà, le site de rencontres Dating Scout nous rappelle que ce n’est pas qu’une question de paroles. Si la chanson traîne en longueur, elle pourrait carrément briser le flow. Et soyons honnêtes, personne ne veut d’un moment intime qui ressemble à une ballade sans fin.

Une question de BPM : pourquoi 119 est magique ?

Ce chiffre de 119 BPM peut paraître anecdotique, mais il n’a rien d’un hasard. Dans les études sur les effets de la musique, ce tempo est souvent décrit comme énergisant, sans être trop rapide. Il permet un équilibre parfait entre intensité et fluidité. En d’autres termes, c’est le sweet spot (point idéal) pour vos moments d’intimité. Une chanson trop lente, comme « Birthday Sex », risque de rendre l’atmosphère trop molle. Et à l’inverse, une musique trop rapide pourrait donner l’impression que vous êtes en train de courir un marathon plutôt que de profiter d’un moment doux et passionné. Imaginez une chanson à 160 BPM pendant vos ébats, non merci !

La meilleure chanson pour vos moments intimes est…

Si vous êtes à la recherche de la chanson idéale pour vos moments à deux, ne cherchez plus ! Selon Dating Scout, la meilleure option serait « Pour me a drink » de Post Malone, qui atteint pile les fameux 119 BPM. Ce morceau offre le bon équilibre entre rythme sensuel et intensité. Le chanteur, rappeur et réalisateur artistique américain Post Malone, avec son style fluide et accrocheur, serait donc le compagnon musical idéal pour pimenter vos soirées en amoureux. Que vous soyez déjà adepte de la musique en fond sonore ou simplement curieux.se de tenter l’expérience, cette chanson pourrait bien devenir votre nouvelle favorite !

Alors, quelles sont les chansons qui vont survivre à cette purge musicale ? Quels morceaux vont, au contraire, finir au placard ? C’est à vous de décider, mais une chose est sûre : « Birthday Sex », c’est non.