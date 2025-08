Ces 4 positions oubliées vont révolutionner votre sexualité

Envie de surprendre votre partenaire et de sortir des sentiers battus ? Parfois, il suffit de changer un angle, une inclinaison ou une posture pour ouvrir de nouveaux horizons dans votre intimité. Non, le missionnaire et la levrette ne sont pas les seules cartes de votre jeu érotique. Voici 4 positions sexuelles peu pratiquées, mais redoutablement efficaces, à découvrir pour accéder à de nouvelles sensations.

1. Les ciseaux croisés : l’art du frottement contrôlé

Imagine 2 corps allongés en biais, jambes entremêlées comme 2 rubans de satin. Les ciseaux croisés, c’est cette configuration douce et pourtant électrisante, qui met la pression là où il faut, au bon moment. Cette position est particulièrement intéressante pour les couples recherchant une pénétration plus ciblée et moins profonde, ou tout simplement une alternative au face-à-face classique.

En croisant les jambes de manière asymétrique, chaque personne peut ajuster la pression et l’angle, et ainsi jouer avec le rythme et l’intensité. Le contact visuel est facilité, les mains restent libres pour explorer, et la position favorise une proximité qui donne envie de prendre son temps. C’est une posture idéale pour s’écouter mutuellement et renforcer la complicité.

2. Le roseau : quand la douceur devient un art

Aussi poétique que son nom le laisse entendre, le roseau (ou « le Tendre Amant » pour les plus romantiques) est une position qui mise sur la lenteur et l’intensité émotionnelle. La personne allongée s’installe sur le dos, le bassin légèrement surélevé (un coussin ferme fait des merveilles), pendant que le ou la partenaire s’agenouille face à elle, prêt(e) à entamer une danse sensuelle et précise.

L’angle de pénétration obtenu permet de stimuler en finesse les zones sensibles, notamment le fameux point G. Au-delà de l’aspect technique, cette position invite à se connecter pleinement à l’autre, à ralentir le tempo, à savourer chaque frisson. Loin du feu d’artifice, c’est ici le feu de bois qui crépite doucement mais durablement. Parfait pour un moment de tendresse charnelle qui fait du bien au corps et à l’esprit.

3. Le tire-bouchon : twist and shout

En apparence anodine, cette posture enroulée cache un vrai potentiel de plaisir. Installez-vous sur le côté, au bord du lit ou sur un tapis moelleux, une jambe tendue, l’autre repliée légèrement. Votre partenaire vient se glisser derrière vous, dans une configuration proche de la cuillère, mais avec plus d’amplitude et de liberté de mouvement.

Ce qui rend cette position unique ? La possibilité d’ajuster la profondeur à chaque mouvement, de jouer sur la pression latérale, et de découvrir des sensations qu’on oublie souvent. C’est une posture idéale pour les longues sessions où l’on cherche à faire durer le plaisir. Bonus : elle est parfaite pour les personnes qui préfèrent des mouvements plus doux et enveloppants, sans renoncer à l’intensité.

4. Le ventilateur : liberté, sensualité, créativité

Debout, légèrement penché(e) vers l’avant, mains sur un meuble ou une surface stable, vous laissez votre partenaire venir par-derrière pour un moment à la fois puissant et joueur. Le ventilateur, c’est l’alliance entre la liberté de mouvement, la possibilité d’explorer tout le corps avec les mains, et une stimulation globale.

Cette position est parfaite pour réveiller les sens, ouvrir le jeu à de nouvelles caresses, et même intégrer des jouets ou accessoires si l’envie vous prend. Elle permet aussi une grande variété de rythmes, du plus doux au plus sauvage, selon l’énergie du moment. C’est une invitation à bouger, à expérimenter, à rire et à jouir sans pression ni attente.

Redécouvrir sa sexualité, ce n’est pas se mettre la pression pour être plus « performant », mais plutôt cultiver sa curiosité, nourrir le plaisir de l’autre et se reconnecter à ses propres sensations. Ces positions vous offrent ainsi un terrain de jeu infini, où chaque corps trouve sa place, où chaque envie peut s’exprimer. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire l’amour, seulement celle qui vous ressemble aujourd’hui. Osez essayer, osez vous étonner !