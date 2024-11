Boostez votre libido : 7 astuces pour convaincre votre partenaire d’adopter les sextoys

Les sextoys trônent dans de nombreuses tables de chevet. Si certaines personnes ont adopté ces instruments de plaisir avec facilité, d’autres n’en voient toujours pas l’utilité. C’est peut-être le cas de votre partenaire qui les juge futiles ou qui les considère comme des « rivaux » plus que des alliés. Mais pas question de lui mettre le vibro sous la gorge, au risque de le braquer à tout jamais. Pour convertir votre moitié à ces jouets qui déclenchent de beaux frissons, allez-y en douceur et faites preuve de bienveillance. Voici comment convaincre votre partenaire d’adopter les sextoys et de les accueillir à jambes ouvertes. De quoi sublimer les positions classiques du Kama sutra et titiller votre créativité érotique à tous les deux.

Chassez les idées reçues

Dans l’imaginaire des hommes, les sextoys répondent à une frustration ou une insatisfaction sexuelle. Selon eux, ils se hissent dans la paume seulement lorsqu’il y a un problème sous la couette. Votre partenaire peut donc se sentir attaqué et remettre en cause ses compétences au lit. Intérieurement, il se dit certainement « je ne lui suffis pas » ou « je ne suis plus à la hauteur ».

Faites un peu de pédagogie (ou plutôt de pédagojouie) et rassurez votre partenaire. Les sextoys n’ont pas pour vocation de le remplacer ou de combler un manque. Ce sont avant tout des accessoires d’exploration pour déchiffrer le corps de l’autre, ses envies, ses points sensibles. Ce sont un peu des guides dans la quête du plaisir. Pour convaincre votre partenaire de dire « oui » aux sextoys, ne soyez surtout pas dans la « plainte » ou les reproches. Essayez plutôt des phrases comme « j’aimerais apporter un peu de nouveauté dans notre vie intime » ou « j’adorerais tester les sextoys avec toi ».

Expliquez-lui les bienfaits des sextoys

Les sextoys ne sont pas de simples « gadgets » qui vibrent à la demande. Associés, à tort, aux célibataires en manque de frissons, les sextoys ne se destinent pas seulement au plaisir solitaire. Pour convaincre votre partenaire de s’initier aux sextoys, ne lésinez pas sur les arguments. Faites une description éloquente de ces jouets pour adultes et défendez-les avec persuasion !

Ils renforcent la complicité, cassent la routine au lit, stimulent l’imaginaire et rendent les retrouvailles à nu plus émoustillantes. Avec les sextoys, les ébats sont moins monotones. Si votre partenaire grimace toujours à l’évocation du mot « sextoy », rappelez-lui que certains modèles comme les plugs réduisent les risques de cancer de la prostate.

Proposez une découverte progressive

Pour la mise en pratique, évitez les sextoys fantaisie aux couleurs arc-en-ciel et aux formes audacieuses. Choisissez des modèles « classiques » qui ont un petit gabarit. Même si les hommes ne jurent que par leur organe intime et excellent dans les blagues sous la ceinture, ils sont rapidement intimidés par les objets phalliques. C’est assez paradoxal, mais c’est une vérité. Face à ces accessoires en érection avec moteur puissant en supplément, ils ne peuvent s’empêcher de comparer. Ils voient tout de suite un pénis de substitution.

Alors pour éviter les baisses d’estime côté slip, misez plutôt sur des stimulateurs clitoridiens, ergonomiques et faciles à prendre en main. Ils s’incorporent naturellement dans les rapports et ne gênent pas la pénétration. Un bon compromis pour monsieur, très soucieux de la « taille ».

Impliquez-le dans le choix du sextoy

Si vous voulez que votre partenaire donne une chance aux sextoys, pas question de choisir un modèle sans vous concerter avec lui au préalable. Il pourrait mal le prendre et l’interpréter comme une décision « égoïste ». Notez sur un papier ce que vous attendez de ce sextoy : qu’il puisse se piloter à distance, qu’il soit très performant, qu’il soit compatible avec la pénétration… Une fois que vous avez listé vos critères, discutez-en ensemble et explorez les vitrines coquines en ligne pour trouver l’élu !

Filtrez selon vos préférences à tous les deux et voyez ce que les sites de référence vous proposent. Ainsi vous transformez l’expérience d’achat en une activité complice, où chacun peut donner son avis et s’enthousiasmer pour les options disponibles.

Présentez les sextoys comme un jeu

Si votre partenaire doute encore du potentiel incroyable des sextoys, prouvez-lui le contraire avec des exercices concrets… Vous pouvez lui demander de partir à la chasse aux zones érogènes avec l’extrémité du sextoy. Ou alors, proposez des scénarios plus « hot » à votre partenaire pour révéler la dimension ludique et sensuelle des sextoys. Votre corps devient ainsi un immense terrain de jeu. Les sextoys, eux, se muent en objets de découverte, en baguettes magiques.

Cependant les sextoys ne doivent pas être prescrits de force à l’autre. Ils ne sont pas censés faire de la concurrence à votre partenaire ou devenir obligatoires. Assurez-vous d’avoir le consentement de votre partenaire avant de dégainer votre arme de plaisir.

Mettez l’accent sur le plaisir mutuel

Peut-être que votre partenaire pense que les sextoys profitent plus à l’un qu’à l’autre, à tort. Les sextoys procurent un plaisir équitable, qui se vit à l’unisson. Ils peuvent intervenir brièvement au début des ébats pour chauffer les corps ou alors rythmer les coups de reins jusqu’à l’apothéose.

Par exemple, un vibromasseur peut être utilisé pour intensifier les préliminaires ou comme un prolongement de vos gestes, tandis qu’un anneau vibrant peut accroître le plaisir des deux partenaires simultanément. Pour convaincre votre partenaire d’acquérir des sextoys, évoquez ce plaisir gagnant-gagnant et placez le terme « orgasme simultané ». Vous allez voir, son regard va tout de suite changer !

Proposez une phase d’essai sans engagement

Si votre partenaire est encore frileux à l’idée d’empoigner ces accessoires très hot, proposez-lui une période d’essai, renouvelable ou non. C’est un peu comme le « satisfait ou remboursé ». Ainsi, il peut se faire une idée plus précise de ces jouets pour adulte et apprendre à se familiariser avec. Si après quelques semaines d’utilisation, il n’est pas conquis par ces accessoires en silicone, respectez son choix. Mais en général, lorsque votre homme lit le plaisir sur votre visage, il a tendance à déteindre. Alors il y a de fortes chances que ce soit lui qui propose de le sortir du tiroir !

Et si votre partenaire n’est pas fan des sextoys ?

Si malgré toutes vos tentatives, vous n’avez pas réussi à convaincre votre partenaire d’accepter les sextoys, pas question d’y renoncer par « solidarité ». Vous pouvez trouver un accord ensemble et apprivoiser ces accessoires tout terrain en parfaite autonomie. Si votre partenaire refuse catégoriquement d’intégrer les sextoys à votre vie de couple, il ne peut pas vous empêcher d’en acheter pour votre plaisir personnel. Certes, l’orgasme dure vingt secondes chez les femmes, contre six chez les hommes, mais il n’est pas garanti à tous les coups.

Lorsque les femmes se masturbent, leurs doigts ne leur suffisent pas toujours. Elles ont donc parfois besoin d’une aide extérieure, plus précise (et hermétique aux crampes et aux courbatures). Les sextoys, objets de pointe, qui visent juste et qui stimulent l’intimité dans les moindres détails, sont donc de précieux renforts. Après tout, vous avez aussi droit à votre jardin secret. Alors, pourquoi bannir ce jouet que beaucoup voient comme un « fruit défendu » ?

Avec ces astuces, vous allez peut-être convaincre votre partenaire de faire une place plus noble aux sextoys. Le déclic peut prendre du temps, mais les efforts en valent vraiment la peine ! Les effets des sextoys se ressentent bien au-delà du lit…