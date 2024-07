Amours d’été : voici pourquoi le summer shading peut vous briser le cœur

Si en hiver, la vie amoureuse est plutôt plate, en été les cœurs se débrident et s’ouvrent à toutes les opportunités. Entre les corps à moitié dénudés qui déambulent sur le sable chaud et l’ambiance farniente propice aux rencontres, l’été est la saison de toutes les tentations. Les amours d’été ont une saveur particulière et suscitent bien des fantasmes. Mais souvent, ils finissent classés sans suite à la fin des beaux jours. L’éclaircie sentimentale n’est que passagère. C’est d’ailleurs tout le principe du summer shading, une pratique amoureuse qui laisse couler l’idylle « en construction » au crépuscule des grandes vacances. Mais comment savoir si votre moitié vous mettra dans l’ombre une fois le soleil éclipsé et les transats rangés ? Lumière sur le phénomène nocif du summer shading.

Qu’est-ce qui se cache derrière le summer shading ?

En été, les célibataires partent à la pêche au cœur et draguent entre deux pina colada. La saison estivale, synonyme de détente et de légèreté, se prête plutôt bien au batifolage. Des histoires d’amour inattendues s’écrivent au bord de la plage ou devant le camion du marchand de glace. Pendant les deux mois ensoleillés, des relations naissent sans jamais avoir la certitude de durer.

Mais parfois, elles larguent des espoirs sur leur passage et prennent une tournure un peu plus sérieuse. Ce sombre inconnu que vous avez croisé par hasard à la soirée mousse du camping devient peu à peu l’homme avec qui vous voulez fonder une famille. Pourtant, à la rentrée, il risque de prendre la poudre d’escampette et clore subitement cette parenthèse enchantée sur fond de coucher de soleil et de baignade salée.

C’est du moins ce que présage le summer shading, une pratique amoureuse crasse qui consiste à ne pas s’engager pendant l’été. Ses adeptes revendiquent un « amour saisonnier », qui se termine en même temps que les congés estivaux. Le summer shading, qui signifie littéralement « ombrage d’été », remballe les cœurs dès que les grandes vacances arrivent à leur terme. Contrairement aux romances d’été intenses, mais éphémères, le summer shading n’est pas toujours très explicite et laisse croire à des prolongations hors-saison.

De votre côté, c’est la douche froide. Vous pensiez avoir trouvé l’âme sœur au milieu de cette foule de touristes et au final, vous repartez bredouille, avec le souvenir amer d’une « relation éclair ». Le summer shading assèche les cœurs plus qu’il ne les rassasie. Ce terme, qui s’est fraîchement invité dans le dictionnaire sentimental, a été inventé par l’application de rencontres Wingman, suite à un sondage édifiant.

Une pratique amoureuse sournoise qui n’épargne pas les couples

Le summer shading n’est pas seulement l’affaire des célibataires. Selon le diagnostic amoureux de Wingman, 67 % de ses utilisateur.rice.s ont révélé avoir mis leur relation officielle en « stand by » pour profiter de l’été et divaguer dans les bras d’un.e autre. À l’aube des jours caniculaires, les couples se séparent pour explorer d’autres horizons amoureux et s’adonner à des relations sans lendemain. Certain.e.s partenaires abrègent leur idylle principale pendant la haute saison dans le seul but de papillonner et d’avoir le champ libre.

Tina Wilson, fondatrice de Wingman, a une explication à cette divagation stratégique. D’après elle, les personnes qui usent du summer shading reprennent leur relation là où elle s’est stoppée, pour « se tenir compagnie pendant l’hiver, alors que le froid fait que l’on reste plus volontiers à l’intérieur ». Si l’on se fie à cette logique, en été, la relation est plus souple et en hiver, elle se « barricade et se « verrouille ». D’ailleurs, le summer shading est l’opposé solaire du winter coating, qui vise à trouver quelqu’un en urgence pour passer les jours frisquets.

Pourquoi le summer shading est nocif ?

Vivre des romances furtives et spontanées au sein d’un décor de carte postale, comme dans le film « N’oublie Jamais », qui n’en a pas déjà rêvé ? Avoir des flirts clandestins pendant l’été et s’embrasser langoureusement devant un feu de camp improvisé, n’a rien de malsain, à condition que les intentions soient claires. Or, le summer shading sème parfois la confusion et embrume les esprits. Les personnes qui en sont victimes n’ont pas conscience d’être une simple « bouée de secours » pour l’été, un vulgaire plan B (en plus d’être un plan Q).

Elles sont dans l’ignorance la plus totale. Elles se tirent des plans sur la comète et se projettent déjà avec leur moitié, dénichée entre le stand à souvenirs et la baraque à frites. Mais les amateur.ice.s du summer shading ont déjà une date de péremption en tête et connaissent d’avance le point de chute de cette idylle. Cependant, ça iels se gardent bien de le préciser. Le summer shading est toxique dans le sens où il n’est pas honnête et transparent.

« Les relations devraient toujours être fondées sur une communication ouverte et sur le consentement. Il est donc important que les individu.e.s soient clair.e.s sur leurs intentions et leurs limites », précise Tina Wilson

Les indices pour percer à jour le summer shading

Comment savoir si vous baignez dans le summer shading ? La pratique est assez insidieuse et difficile à démasquer, mais certains signes ne trompent pas. Si pendant l’été, votre partenaire ne vous donne presque plus signe de vie et vous parle sans aucune once d’affection, c’est peut-être parce qu’iel vous a évincé de son paysage. Iel a certainement d’autres cœurs dans le viseur. S’iel ne vous calcule plus, c’est probablement parce qu’iel est trop occupé.e à remplir son tableau de chasse sur la côte.

Schéma inverse : si vous débutez une relation au début de l’été et que l’être aimé reste mutique à partir de la rentrée, c’est une preuve flagrante de summer shading. Lorsque vous découvrez le pot aux roses (au lieu du joli bouquet), ouvrez la discussion et n’essayez pas de vous venger inutilement en allant vous presser contre un torse bronzé. Mettez les choses à plat et questionnez l’autre sur ses intentions pour mieux vous situer.

La tendance du summer shading obscurcit la période estivale et provoque la tempête dans les couples, naissants ou de longue date. Alors que l’été est une saison classée rouge pour les amoureux.ses, essayez de monopoliser l’attention de votre moitié à travers un date sur la plage.