Je ne sais pas draguer : voici pourquoi il ne faut pas en faire un drame

Dans l’art de la séduction, personne n’est égal. Il y a des Don Juan nés, qui courtisent comme ils respirent et il y a les Gaston Lagaffe de la drague, qui virent au rouge vermillon dès qu’il faut faire le premier pas. Lorsque vous abordez quelqu’un, vous ne savez plus aligner deux mots et vous perdez tous vos moyens, à tel point que vous ne savez même plus comment vous vous appelez. Vous avez beau être à l’aise à l’oral, quand vous êtes face à votre crush, vous avez les mains qui tremblent, la langue qui fourche et la sueur qui dégringole sur le front. Si vous vous dites constamment « je ne sais pas draguer », relativisez ! Pas question de « jouer un rôle » ou d’appliquer la « méthode Roméo », au risque de faire un flop, pour dénicher l’amour. Il n’y a qu’une seule règle : être vous-même !

La drague est souvent « idéalisée »

Dans les comédies romantiques, draguer est quasiment instinctif et semble être une simple formalité. Des yeux de merlan frit avec un supplément de disquettes et le charme opère tout de suite. Même constat avec les gourous de la séduction qui envahissent vos séances de scroll sur les réseaux sociaux. Ils vous délivrent un mode d’emploi « clé en main » pour aller à la pêche au cœur et à les entendre, c’est gagné d’avance. Pourtant, dans la réalité, dès que vous tentez une technique d’approche, vous perdez votre langue et votre bon français.

Vous avez soudainement les jambes en mousse, les cordes vocales en mode vibreur et le cœur qui joue du tambour dans votre poitrine. Tout votre corps est paralysé. Vous hochez la tête de la même manière qu’un enfant de cinq ans et vous vous mettez soudainement à faire du « mime ». Bref, à vos yeux, ce flirt est un fiasco total. Mais c’est votre point de vue. Peut-être que la.e destinataire de ses élucubrations a été conquis.e par votre charme brut et votre côté « naturel ». La drague est un perpétuel jeu d’improvisation. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas réussi à caser « je suis peut-être hors-la-loi, mais c’est toi qui a braqué mon coeur » entendu dans « Thelma et Louise » que c’est game over.

Dans les médias ou la pop culture, la drague est souvent exagérée et glamourisée à l’extrême. Mais même les plus grands lovers se prennent des vents de l’espace, à l’image de Ryan Gosling dans « Crazy Stupid Love ». Preuve que l’excès de confiance ne fait pas toujours son effet. Rassurez-vous, personne n’a jamais « conclu » avec un simple regard de braise ou une phrase « cliché » bien placée. Alors, balayez ce « je ne sais pas draguer » de votre esprit.

Draguer n’est pas inné

Personne ne naît avec la « fibre séductrice » et tout le package de Casanova. Draguer, ça s’apprend, au même titre que des cours de SVT ou d’histoire-géo. Sauf que ce n’est pas enseigné sur les bancs de l’école. C’est une notion qui s’acquiert sur le terrain, les yeux dans les yeux. Comme pour certaines matières, il y a des individu.e.s chanceux.ses qui partent avec des facilités et qui n’ont presque pas besoin de fournir d’effort pour envoûter leur audimat sentimental. Mais il y en a d’autres, pour qui, la drague est un challenge, une épreuve insurmontable.

Vous avez peut-être même déjà tapé « je ne sais pas draguer, que faire ? » ou « comment séduire ? » dans la barre de recherche Google tellement vous avez l’impression d’être une bille en drague. Or, ce n’est pas entre les pixels que vous allez tirer des leçons, mais bien au gré de vos expériences, autour d’un verre ou d’un cornet de glace. Alors au lieu de vous critiquer considérez chaque interaction comme une occasion d’apprendre et de grandir.

L’authenticité avant tout

S’il y a bien un crédo en drague, c’est de rester fidèle à vous-même. Ne tentez pas d’incarner quelqu’un d’autre ou de vous mettre un filtre. En essayant de jouer un rôle ou de suivre des scripts de séduction « préconçus », vous risquez de rencontrer des gens qui ne vous correspondent pas réellement. Alors si vous devez retenir un seul et unique conseil sur votre antisèche, c’est d’être sans artifices. Pas question de vous pointer avec le culot de Johnny Bravo si vous êtes de nature timide ou de faire de grandes déclarations poétiques si vous avez l’éloquence d’une écrevisse.

Détachez-vous également des prescriptions données par les coachs en séduction auto-proclamés de la toile. Pour rappel, la drague est loin d’être une science exacte. En étant sincère, vous révélez votre vraie personnalité. Vous n’avez peut-être pas le sourire ravageur de Kevin Costner, ni la prestance légendaire de Julia Roberts, mais vous avez d’autres atouts, tout aussi convaincants. Que ce soit votre sensibilité, votre empathie, votre capacité d’écoute ou votre générosité, vous avez des qualités en stock. Ne vous trahissez pas. Le naturel l’emporte sur toutes les formules flatteuses bateau. Convertissez ce « je ne sais pas draguer » en « je peux me démarquer », ça change tout.

Apprendre à dédramatiser l’échec

La drague, c’est un peu comme les contrôles à l’école. Parfois vous avez l’impression d’avoir excellé alors qu’en fait c’était un véritable bide. Et à l’inverse, quand vous pensez avoir fait un hors sujet, vous avez réussi. Peut-être que vous avez d’ailleurs un râteau en travers de la gorge (et du cœur). Ce « non, je préfère qu’on en reste là » vous trotte encore dans la tête et pulvérise la mince estime que vous avez de vous-même.

Mais qui ne s’est jamais fait recaler ? L’échec est fait pour rebondir et s’enrichir. Certes, sur le coup, vous avez juste une envie, c’est de devenir invisible ou de vous cacher dans un trou bien profond. Mais au lieu de voir l’échec comme une catastrophe personnelle irréparable, considérez-le comme une opportunité d’apprentissage, une petite leçon.

Ne pas savoir draguer peut parfois « rassurer » l’autre

Ce « je ne sais pas draguer » n’est pas forcément un défaut. Au contraire, c’est une force. Les personnes mielleuses, qui concoctent des disquettes sur-mesure et qui font de leur sourire en coin une véritable signature, sont souvent considérées comme « peu fiables ». Maîtriser la drague à la perfection peut être dangereux, voire même s’inscrire dans les « red flags« .

Par opposition, les petites maladresses, les bafouillages et les joues qui rougissent sont des signes physiques qui peuvent s’avérer « touchants » et symboliser un certain sérieux. Entre un champion du flirt qui met son grappin sur tout ce qui bouge et sort le même baratin à chaque femme et un homme réservé, qui a le pied qui s’agite et la main qui tremble, le choix est vite fait.

Chassez ce « je ne sais pas draguer » de vos pensées et musclez votre confiance pour enfin oser approcher des personnes qui vous plaisent. Ne passez plus à côté de l’amour d’une vie par crainte de vous ridiculiser. Arrêtez de tricher avec ChatGPT sur les applis, laissez votre coeur parler.