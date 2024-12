Cadeau de Noël : voici le budget parfait à consacrer à votre partenaire

À l’approche des Fêtes, vous commencez doucement à remplir votre hotte. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être fixé un prix précis pour vous offrir un cadeau de la même valeur et éviter les mines déconfites sous le papier scintillant. Sur fond d’inflation, vous avez peut-être aussi décidé de vous contenter d’un tendre baiser (qui a l’avantage d’être gratuit). Cependant, selon une nouvelle enquête réalisée outre-Manche, voici le budget que vous devriez consacrer au cadeau de Noël de votre partenaire. Pas de panique, vous n’avez pas besoin de craquer votre PEL ou de piocher dans vos économies pour mettre des étincelles dans les yeux de votre chéri·e.

Le budget que les couples investissent dans leurs cadeaux de Noël

Selon une étude récente, les Français·es prévoient de dépenser en moyenne 261,40 € pour les cadeaux de Noël en 2024, un chiffre en légère augmentation par rapport à l’année dernière. Si vous êtes en couple, une partie de cette somme va certainement partir dans le cadeau de votre moitié. Même si l’amour n’a pas de prix, vous avez à cœur de gâter votre partenaire (bon, pas non plus au point d’acheter une Rolex).

D’après une autre étude menée par nos voisins britanniques, les personnes interrogées ont dépensé en moyenne 144,37 £ en cadeaux pour leur partenaire. Ça équivaut à 174 € en France, soit un beau parfum de marque, une machine à café portative ou un sweat griffé. Ce sondage révèle une autre donnée intéressante : les hommes mettent plus la main au portefeuille que ces mesdames, avec une dépense moyenne de 178,81 £, contre 125,77 £ de la part des femmes. Un écart qui se justifie certainement par la différence de salaire.

Les sondés, eux, s’attendent à recevoir un cadeau d’une valeur de 137,66 £ sous le sapin. Mais ça ne veut pas dire que vous devez respecter cette somme au centime près. Vous pouvez très bien offrir une paire de chaussettes kitsch ou un album photo fait main. Comme le dit la citation « c’est l’intention qui compte ».

Pour éviter la déception, fixez un budget

Si vous avez investi dans une paire de baskets à 150 € et que votre partenaire se présente devant vous les mains vides, vous risquez de lui en vouloir pendant plusieurs semaines (pour ne pas dire mois). Pour éviter les scènes de ménage devant le sapin de Noël, déterminez un « budget moyen ».

Vous pouvez aussi soumettre une liste de cadeaux pour orienter la quête de votre partenaire. Les messages codés ne sont pas toujours bien compris par votre moitié, alors ne vous fatiguez pas. Au déballage, vous n’avez peut-être pas l’effet de surprise, mais au moins le cadeau ne va pas finir illico presto sur Leboncoin.

Choisissez de ne pas vous offrir de cadeaux

À Noël, la question « alors qu’est-ce qu’il t’a offert ton chéri ? » est inévitable. Ça devient presque une compétition. Pourtant, de plus en plus de couples font le choix de ne rien se déposer au pied du sapin et de s’offrir simplement un gros lot de tendresse. Après tout, l’amour ne se mesure pas en cadeaux.

Il est temps de se détacher de cette tradition matérialiste et de revenir à l’essentiel. À la place, vous pouvez faire des bons pour un massage, un petit-déjeuner au lit ou un dîner aux chandelles. Voilà un cadeau utile qui nourrit la complicité au-delà du 25 décembre.

Offrez-vous un cadeau commun qui vous servira à tous les deux

Au lieu de vous offrir des cadeaux individuels, pourquoi ne pas miser sur un cadeau « 2 en 1 » qui vous réjouira à l’unisson ? Il peut s’agir d’une console pour occuper vos soirées d’hiver monotones, d’un appareil à raclette ou d’un robot masseur (il faudra prévoir une garde alternée pour ce joujou). Et pour pimenter les ébats et vous réchauffer pendant la saison fraîche, vous pouvez même vous initier à la magie des sextoys (téléguidés ou pas).

Le budget moyen investi dans les cadeaux de Noël par les couples n’est qu’un indicateur. Ce n’est pas un scoop, aucun cadeau n’égale un « je t’aime » ou un baiser sur le front.