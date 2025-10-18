Étrangère, elle épouse un Coréen et la vidéo fait débat

Sur TikTok, la vidéo postée par @itsmoniica_, une jeune femme Espagnole partie en Corée, commence par un message touchant : « maman, je vais faire une année d’échange en Corée » avant de couper brusquement à une scène où elle se marie avec un Coréen sous le texte « je ne rentre pas à la maison ». Ce montage a généré un débat vif et passionné, alimenté par une multitude de commentaires divergents.

Les critiques : un mariage réduit à une tendance

De nombreux internautes expriment leur scepticisme et leur déception, accusant la jeune femme de se marier avec un Coréen pour suivre une mode plutôt que par amour réel. Les commentaires négatifs vont dans le sens de : « Comme si ce n’était pas ton plan depuis le début 🫢🤫 », « Marre des étrangères qui se marient avec un coréen pour la tendance » ou encore « Je ne veux PAS d’un mariage coréen ». Ces réactions traduisent une certaine exaspération face à ce qu’ils perçoivent comme un « phénomène superficiel ».

Des défenseurs pour la liberté de choix

Face à ces critiques, d’autres utilisateurs prennent la défense de @itsmoniica_, rappelant que contracter un mariage interculturel n’indique pas une appropriation excessive de la culture ou un effet de mode. Par exemple, on peut lire : « Je ne comprends pas ce qui se passe, juste parce que quelqu’un épouse un homme coréen, ça ne veut pas dire qu’elle est une Koreaboo et en plus ce n’est pas notre affaire de savoir qui elle épouse », soulignant que les décisions personnelles relèvent du domaine privé et qu’il est injuste de les juger publiquement.

En définitive, cette controverse illustre les tensions récurrentes sur les réseaux sociaux autour des questions d’identité, de culture et de respect. Elle révèle aussi comment, dans l’espace numérique, les histoires personnelles peuvent être réduites à des symboles ou des tendances, au risque d’occulter la complexité des choix individuels. Ce dialogue souligne l’importance du respect et de la nuance dans les échanges en ligne.

