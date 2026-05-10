Après son divorce, cette retraitée de 64 ans a tout quitté pour une « mini-maison » aux Pays-Bas

Il y a des histoires qui inspirent simplement parce qu’elles racontent un nouveau départ. Celle de Margot Hollander en fait clairement partie. À 64 ans, après un divorce qui a bouleversé son équilibre, cette ancienne professeure de danse et cheffe de projet néerlandaise a fait un choix audacieux : tout plaquer pour s’installer dans une « mini-maison » en plein cœur d’Eindhoven, aux Pays-Bas. Un témoignage publié dans Business Insider qui touche par sa sincérité et sa douceur.

Un nouveau départ après le divorce

Quand son couple s’est séparé, Margot Hollander s’est retrouvée face à un casse-tête : retrouver un toit. Le marché locatif était saturé, et obtenir un crédit immobilier en tant que retraitée relevait quasiment de l’impossible. C’est presque par hasard, fin 2023, qu’elle est tombée sur une annonce mentionnant le projet Minitopia, un village de mini-maisons à Eindhoven dont elle avait déjà entendu parler dans la presse.

« J’ai pris rendez-vous pour visiter, et j’ai très vite fait une offre », raconte-t-elle. Quelques semaines plus tard, en janvier 2024, elle emménageait. Pour devenir propriétaire, elle a payé environ 143 000 dollars cash (soit autour de 130 000 euros) — la totalité de ce qu’elle pouvait se permettre. « Je suis tellement contente d’avoir acheté à ce moment de ma vie », confie-t-elle.

Tout repartir de zéro, dans un sens littéral

Passer d’une maison classique à un espace beaucoup plus restreint a impliqué un grand tri. Vêtements, chaussures, objets accumulés au fil des années… il a fallu lâcher prise. « Je pense que c’est bon pour l’esprit de désencombrer, et je suis heureuse de vivre avec moins », explique-t-elle.

Plus symboliquement encore, elle a fait le choix de ne rien emporter de son ancienne vie. Pas un meuble, pas une décoration. Tout devait être nouveau, comme un page blanche à remplir. Aujourd’hui, sa mini-maison est ornée d’œuvres d’art qui lui ressemblent, de petits volets et de meubles choisis avec soin. Un cocon entièrement à son image, qu’elle partage avec son petit chien.

Une communauté qui change tout

Ce qui rend l’expérience encore plus précieuse, c’est l’ambiance du village. Avec une centaine d’habitants, le Minitopia d’Eindhoven est le plus grand des villages du même nom aux Pays-Bas. On y croise des jeunes, des couples, des familles, des célibataires, et quelques retraités comme elle.

« Pas besoin de planifier un verre, on tombe sur ses voisins en sortant promener le chien », raconte Margot Hollander avec tendresse. Cette spontanéité du quotidien, ces petites discussions au passage, lui apportent un sentiment de liberté et de chaleur humaine qu’elle n’imaginait pas trouver. Elle insiste d’ailleurs sur la diversité du lieu : « Je ne voudrais pas que ça devienne un village de retraités. C’est ce mélange qui en fait une vraie communauté ».

Un mode de vie financièrement plus serein

À l’âge de la retraite, Margot Hollander le rappelle : il faut savoir vivre selon ses moyens pour pouvoir continuer à profiter de ses passions. Et financièrement, sa mini-maison s’avère être un soulagement. Grâce à ses panneaux solaires, elle ne paie pour ainsi dire pas d’électricité, et le loyer foncier mensuel n’est que de quelques centaines d’euros. « Plus on dépense pour son logement, moins on peut consacrer à ce qu’on aime », résume-t-elle. Elle, ce qu’elle aime, c’est faire du sport.

À travers son histoire, Margot Hollander rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour réinventer sa vie. Avec sa mini-maison, elle a trouvé bien plus qu’un toit : un espace à elle, une communauté bienveillante, et surtout une nouvelle liberté. « J’espère que ce sera ma dernière maison », confie-t-elle, le sourire dans la voix. Une belle leçon de vie, qui résonne comme une promesse pour toutes celles qui hésitent à oser un nouveau départ.