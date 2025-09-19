Ces maris sont plus stables et plus heureux : voici leur point commun selon la science

Des études en psychologie relationnelle révèlent que l’un des facteurs décisifs du bonheur et de la stabilité conjugale réside dans la capacité des hommes à écouter, respecter et accepter l’influence de leur partenaire. Explications.

L’acceptation de l’influence, pilier d’un mariage solide

Les recherches du Dr John Gottman à l’université de Washington montrent que les couples hétéros où le mari accepte de partager le pouvoir et la prise de décision avec l’épouse traversent mieux les conflits et expriment plus de satisfaction personnelle. Sur un panel de plus de 100 couples suivis pendant plusieurs années, cette ouverture à l’influence féminine prédit fortement la longévité et le bien-être du mariage.

Écouter n’est pas seulement entendre : l’importance de la réciprocité

L’écoute active ne suffit pas à elle seule. Au-delà de l’attention ou de la compréhension, la réussite d’un couple s’appuie sur une authentique collaboration, où chacun prend les avis et besoins de l’autre en considération réelle et fréquente. Statistiquement, un homme qui ne partage pas le pouvoir avec sa partenaire a 81 % de chances de voir son union s’effondrer.

Impacts sur le bien-être et la santé psychologique

Accepter l’influence d’une épouse favorise non seulement l’harmonie relationnelle mais aussi la santé mentale et la confiance en soi. Les maris qui pratiquent la réciprocité sont moins sujets au stress conjugal et plus enclins à la réussite dans les autres domaines de leur vie.

En définitive, la science confirme que la clé d’un mariage heureux passé la lune de miel, c’est l’ouverture au dialogue et au partage, loin des schémas de domination.