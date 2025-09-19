Ces maris sont plus stables et plus heureux : voici leur point commun selon la science

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
Vera Arsic/Pexels

Des études en psychologie relationnelle révèlent que l’un des facteurs décisifs du bonheur et de la stabilité conjugale réside dans la capacité des hommes à écouter, respecter et accepter l’influence de leur partenaire. Explications.

L’acceptation de l’influence, pilier d’un mariage solide

Les recherches du Dr John Gottman à l’université de Washington montrent que les couples hétéros où le mari accepte de partager le pouvoir et la prise de décision avec l’épouse traversent mieux les conflits et expriment plus de satisfaction personnelle. Sur un panel de plus de 100 couples suivis pendant plusieurs années, cette ouverture à l’influence féminine prédit fortement la longévité et le bien-être du mariage.

Écouter n’est pas seulement entendre : l’importance de la réciprocité

L’écoute active ne suffit pas à elle seule. Au-delà de l’attention ou de la compréhension, la réussite d’un couple s’appuie sur une authentique collaboration, où chacun prend les avis et besoins de l’autre en considération réelle et fréquente. Statistiquement, un homme qui ne partage pas le pouvoir avec sa partenaire a 81 % de chances de voir son union s’effondrer.

Impacts sur le bien-être et la santé psychologique

Accepter l’influence d’une épouse favorise non seulement l’harmonie relationnelle mais aussi la santé mentale et la confiance en soi. Les maris qui pratiquent la réciprocité sont moins sujets au stress conjugal et plus enclins à la réussite dans les autres domaines de leur vie.

En définitive, la science confirme que la clé d’un mariage heureux passé la lune de miel, c’est l’ouverture au dialogue et au partage, loin des schémas de domination.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Pourquoi Shrek est-il en train de devenir la nouvelle référence en amour ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Pourquoi Shrek est-il en train de devenir la nouvelle référence en amour ?

L’ogre vert de Dreamworks est le nouveau Roméo. Aussi improbable que cela puisse paraître, Shrek, antithèse même du...

Pourquoi les femmes « refusent de sortir avec un homme de moins de 1m73 », selon cette experte

Préjugé, préférence ou pression sociale ? Selon l’experte britannique en relations amoureuses Tracey Cox, la taille reste un...

Voici quand s’envoyer des messages en couple peut devenir nocif

Il y a des couples qui se bombardent de SMS toute la journée et il y en a...

Votre couple agace vos amis plus que vous ne le pensez… voilà pourquoi

Quand un couple se forme, les amitiés se fragilisent surtout si votre partenaire est devenu votre ombre voire...

Cette senteur étonnante vous rendrait plus irrésistible que n’importe quel parfum

Une fragrance a parfois bien plus d’impact qu’un regard ou qu’un mot. Il suffit par exemple de respirer...

Elle croyait vivre une belle histoire d’amour, mais elle y a laissé 68 000 € et sa maison

Abigail Ruvalcaba, retraitée californienne, a été victime d’une arnaque sentimentale basée sur les deepfakes, une technologie d’intelligence artificielle...