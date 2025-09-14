Pourquoi Shrek est-il en train de devenir la nouvelle référence en amour ?

L’ogre vert de Dreamworks est le nouveau Roméo. Aussi improbable que cela puisse paraître, Shrek, antithèse même du romantisme, est au cœur d’une nouvelle tendance de dating : le shreking. Ce personnage de fiction, qui ne connaît rien aux bonnes manières et qui a osé s’amouracher d’une femme au sang bleu, inspire les célibataires 2.0.

Le shreking ou quand shrek sert de modèle amoureux

Exit le prince charmant au sourire ravageur qui excelle dans l’art de la galanterie. Shrek, la créature en vieille guenille qui terrorise les villageois, rivalise avec les héros de conte de fée et s’invite sur la scène sentimentale à son tour. L’ogre est à des années lumières du gentleman. Il mange bruyamment, fait des concours de flatulences avec ses compères et n’a pas la moindre idée de ce qu’est un poème. En clair, il n’a rien de très séduisant, c’est même un tue l’amour à lui seul. Alors pourquoi est-il devenu la nouvelle coqueluche des célibataires au cœur libre ?

Ce n’est pas tant ce monstre des marais qu’ils prennent en exemple mais sa rencontre avec Fiona. Dans la saga, Shrek tombe amoureux de la princesse Fiona. Or, il a bien conscience qu’ils ne sont pas du “même monde” et qu’il n’aura aucune chance avec cette femme de rang royal. Elle porte un diadème tandis que lui arbore des vêtements crasseux et un gilet trop court pour tenir sur son corps. Cependant, même si Fiona n’est pas voué à sortir avec un homme de son espèce et doit s’en tenir aux traditions, à ses yeux c’est lui, l’élu.

C’est tout le principe du shreking : abaisser ses standards pour trouver quelqu’un. Sauf qu’à la différence du conte, la logique contemporaine du shreking ne célèbre pas l’égalité des cœurs. L’idée ? Se mettre en couple avec une personne que l’on considère “moins désirable” et qui sera moins susceptible de nous tromper, de nous rejeter ou de nous faire souffrir.

Derrière la façade romantique, une dynamique toxique

Sur le papier, le shreking semble noble : accorder plus de valeur à la personnalité qu’au physique, privilégier la douceur à la superficialité. Mais la réalité est plus trouble. Les adeptes du shreking, qui préfèrent Shrek et Fiona à Roméo et Juliette, se tournent vers des profils qu’ils auraient ignoré par le passé : des profils qu’ils jugent “bas de gamme” pour eux.

Par exemple, lorsqu’une femme au physique avantageux choisit un geek frêle alors qu’elle a des bodybuilders à ses pieds, c’est par sécurité émotionnelle, pas par coup de coeur. Elle pense : « il ne me quittera pas, il ne trouvera pas mieux. » Derrière cette pensée, il y a moins d’amour que de calcul. Et surtout, une logique de domination affective qui peut empoisonner le couple.

Le risque de « se faire shrekker »

Dans Shrek, Fiona avait le choix entre l’ogre rustique mal éduqué et “charmant”, le prince arrogant sur son fidèle destrier. Elle n’a pas choisi le même destin que ses consoeurs de Disney et a laissé son coeur décidé. Il a battu en faveur de l’authenticité de l’ogre et de son humour naturel. Dans la saga, le couple dénote mais il donne une leçon précieuse : la différence fait la force et l’amour se trouve là où ne l’attend pas. Une morale que la tendance sentimentale du shreking pervertit sans scrupules.

Ainsi les personnes qui se donnent un “9” vont délibérément tomber dans les bras d’un partenaire à qui elles attribuent à peine un “5”. Elles se sentent donc immunisées contre les déboires amoureux. Le paradoxe, c’est que cette stratégie n’offre aucune garantie. On peut miser sur un partenaire « moins désirable » et tout de même se retrouver rejeté, trompé ou blessé. La croyance selon laquelle l’ogre du marécage restera fidèle par reconnaissance est un leurre.

Imaginez : vous vous mettez en couple en pensant avoir trouvé une zone de confort, et soudain, c’est lui ou elle qui décide de partir. Ce retournement de situation déstabilise encore plus, car il vient bousculer l’idée de contrôle que vous pensiez avoir sur l’idylle. C’est ce qu’on appelle désormais « se faire shrekker ».

Une stratégie révélatrice de nos insécurités

Pourquoi cette tendance séduit-elle autant ? Parce que le dating moderne est devenu un terrain d’incertitude. Entre le ghosting, les relations éphémères et la pression esthétique, beaucoup recherchent une solution pour réduire les risques émotionnels. Le shreking s’inscrit dans ce climat : un compromis bancal entre désir d’amour et peur de souffrir. Il illustre aussi une vision compétitive des relations : comme si l’amour était un marché où l’on devait optimiser ses choix pour ne pas perdre.

Le shreking, énième terme du jargon amoureux 2.0, est surtout à l’origine de romance déséquilibrée. Ce que l’on doit retenir de Shrek c’est avant tout sa personnalité sans chichi et sa bienveillance envers Fiona. Pas question de dénaturer cette figure de la pop culture qui donne une vision plus terre à terre et moins mielleuse de l’amour.