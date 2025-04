Ce comportement amoureux toxique porte le nom de « Paper clipping »

Dans la jungle foisonnante du dating, il faut parfois une machette pour défricher les dynamiques relationnelles toxiques qui s’y nichent en toute discrétion. Après le ghosting (la disparition soudaine sans explication) et le gaslighting (la manipulation psychologique subtile mais destructrice), voici venir un petit nouveau au nom presque attendrissant : le paper clipping. Un terme doux comme un trombone en papier, mais qui cache un schéma émotionnel profondément déroutant. Spoiler alert : ce n’est pas juste un message anodin.

Un petit « coucou » qui dit tout… et rien

Le paper clipping, c’est ce comportement qui consiste à réapparaître de manière ponctuelle dans votre vie avec un simple « Salut, ça va ? », après une longue période de silence. On ne parle pas ici d’un ancien ami qui veut sincèrement prendre de vos nouvelles. Non, ici, le message n’est qu’un outil – une perche lancée pour s’assurer que vous êtes toujours là, quelque part dans un coin de votre messagerie, prête à répondre.

Ce comportement doit son nom à Clippy, le petit trombone animé qui surgissait sans prévenir dans les anciennes versions de Microsoft Word. Clippy voulait soi-disant aider… mais finissait par interrompre sans vraiment apporter de solution. Le parallèle est savoureux : la personne qui pratique le paper clipping n’a pas vraiment l’intention d’engager quoi que ce soit de sérieux. Elle veut juste s’assurer que la ligne n’est pas coupée. Et puis, comme Clippy, elle disparaît aussi vite qu’elle est apparue.

Pourquoi certains adoptent ce comportement ?

Derrière cette manœuvre se cache souvent une peur de l’engagement, une incapacité à se connecter émotionnellement ou encore un simple besoin narcissique de validation. Pour certains, il s’agit de conserver des options sous le coude, de garder un lien actif sans avoir à le nourrir. C’est un peu comme garder une plante dans un coin de la pièce, sans jamais vraiment l’arroser – mais en s’assurant qu’elle ne meurt pas non plus.

La psychologue Limor Gottlieb explique que ces personnes sont souvent « émotionnellement indisponibles ». Elles n’ont pas nécessairement de mauvaises intentions, mais elles n’ont pas non plus les moyens – ou la volonté – de construire une relation authentique. Leur petit « coucou » n’est donc pas un acte anodin : c’est un test de votre disponibilité émotionnelle. Et si vous répondez, vous entrez (ou retournez) dans le cycle.

Le coût émotionnel du paper clipping

Pour la personne qui reçoit ces petits messages sporadiques, le prix émotionnel peut être élevé. Ces mini-rappels réveillent l’espoir, relancent l’attente, brouillent les repères. Vous pensiez être passée à autre chose ? Ce message arrive pile au moment où vous commencez à retrouver votre équilibre. Et soudain, le doute revient : et si cette fois c’était différent ?

Spoiler bis : ce n’est jamais différent. Chaque interaction superficielle renforce une dynamique d’instabilité affective, dans laquelle vous êtes constamment en position d’attente. Ce flou émotionnel n’est pas seulement frustrant : il fragilise l’estime de soi, en vous laissant croire que vous ne méritez peut-être pas davantage qu’un petit signe ponctuel de reconnaissance. Soyons clairs : vous méritez bien mieux que ça !

Comment reconnaître le paper clipping (et s’en libérer)

Le paper clipping est un ninja du dating toxique : il agit sans bruit, avec des gestes minuscules, et s’efface aussi vite qu’il est venu. Certains signes ne trompent pas :

La personne revient toujours par messages, jamais en appel ou en personne.

Les conversations restent superficielles, sans suite.

Aucun projet, aucune intention claire ne semble émerger.

Le pattern se répète : apparition, disparition, apparition…

Le Dr Bruce Y. Lee recommande dans Psychology Today de « prêter attention à la dynamique post-message ». Le simple fait que l’échange ne débouche sur rien de concret est un signal fort. Face à cela, plusieurs options sont envisageables :

Ne pas répondre. C’est l’option la plus radicale… et parfois la plus libératrice.

Demander des comptes. Poser une question claire sur les intentions peut suffire à faire fuir les « Clippy romantiques ».

Couper le lien. Si cela devient trop pesant, il est parfaitement sain de bloquer ou supprimer la conversation.

Surtout, et c’est essentiel : ce comportement ne reflète pas votre valeur. Il ne dit rien de votre mérite, de votre beauté intérieure, de votre énergie chaleureuse ou de votre pouvoir d’aimer. Il ne parle que de l’incapacité de l’autre à entrer en lien sincère.

Dans cette époque où les notifications rythment nos émotions, il est crucial de cultiver des relations qui nous nourrissent, pas qui nous grignotent. Une relation digne de vous ne vous laisse pas dans l’attente ; elle se construit dans la clarté, la présence et la réciprocité. Le paper clipping, c’est un symptôme de notre époque pressée, où l’on zappe les émotions comme on change de playlist. Vous n’êtes pas un onglet qu’on ouvre de temps en temps. Vous êtes une personne complète, vibrante, entière. Et ça, aucun trombone ne devrait pouvoir vous en faire douter.