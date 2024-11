Faire chambre à part : une solution pour mieux dormir et préserver son bien-être ?

Dans un monde où le sommeil est souvent perturbé par le stress, les technologies, ou encore les habitudes de son/sa partenaire, une pratique gagne en popularité : le « divorce du sommeil ». Faire chambre à part, autrefois perçu comme un signe de mésentente conjugale, est désormais présenté comme une stratégie pour améliorer la qualité du sommeil. Mais cette solution est-elle réellement bénéfique pour mieux se reposer et préserver la relation de couple ?

Faire chambre à part : une solution pratique pour des nuits plus sereines

Nous savons tou.te.s à quel point une bonne nuit de sommeil est essentielle pour être en forme, garder une bonne humeur et affronter la journée avec énergie. Pourtant, un sujet parfois tabou et peu abordé émerge dans les discussions sur le sommeil : faire chambre à part. Le concept de « divorce du sommeil » (ou « sleep divorce ») consiste pour les couples à dormir dans des chambres séparées, non pas par conflit, mais par souci de bien-être individuel. Cette pratique répond à des problématiques variées : ronflements, horaires de travail décalés, mouvements nocturnes, ou simplement besoins différents en termes de confort (température, fermeté du matelas, etc.).

Face à ces perturbations, de plus en plus de couples optent pour l’idée de faire chambre à part. Une solution qui peut paraître radicale, mais qui permet à chacun·e de retrouver un sommeil de qualité et, au final, de préserver l’harmonie au sein du couple. Selon des études, partager un lit peut en effet réduire les cycles de sommeil profond et augmenter le nombre de micro-réveils. Faire chambre à part permettrait donc à chaque partenaire de profiter d’un sommeil plus réparateur, essentiel pour la santé physique et mentale.

Les bienfaits sur la santé et le bien-être

En évitant les perturbations nocturnes, chacun·e peut se reposer pleinement et atteindre les phases de sommeil profond, essentielles à la récupération. Dormir dans un environnement calme et adapté à ses propres besoins réduit les tensions et améliore l’humeur. De plus, un sommeil de qualité est associé à une diminution des risques de maladies chroniques, comme l’hypertension ou le diabète, et à une meilleure gestion du stress.

Et la relation de couple dans tout ça ?

Cela peut sembler contre-intuitif, mais faire chambre à part peut en réalité renforcer la relation de couple. En permettant à chacun·e de mieux dormir, on réduit les tensions et l’irritabilité liées à un manque de sommeil. Moins de rancœur accumulée à cause du bruit, des réveils intempestifs ou des mouvements nocturnes, cela permet de préserver la complicité et l’intimité. Faire chambre à part n’est donc pas nécessairement synonyme de distance ou d’éloignement dans la relation. Bien au contraire, cela peut offrir une nouvelle forme de proximité, où chacun·e trouve son espace pour se ressourcer, et où les moments passés ensemble sont vécus avec plus de plaisir et de sérénité.

Une pratique en plein essor

Le « divorce du sommeil » est de plus en plus normalisé, notamment dans les pays anglo-saxons, où près de 25 % des couples déclarent dormir séparément régulièrement. Cette tendance est également facilitée par les nouvelles technologies, comme les lits modulables ou les applications permettant de suivre et d’optimiser son sommeil.

Faire chambre à part est une solution qui peut avoir des effets positifs. Cependant, il est important de peser les avantages et les inconvénients avant de franchir le pas. Chaque couple est unique, et ce qui fonctionne pour l’un peut ne pas être approprié pour l’autre. Faire chambre à part n’est pas une solution idéale pour tout le monde. Si vous êtes dans une situation où votre sommeil est perturbé, il peut être intéressant d’envisager cette option, mais toujours avec une discussion ouverte et respectueuse avec votre partenaire.