Vous croyez savoir complimenter votre partenaire ? Cette technique de psy change tout

Les compliments sont des bonbons pour l’estime et vous en abusez peut-être un peu. Vous lancez des éloges à la volée à votre partenaire, vous le couvrez de fleurs par SMS et vous lui murmurez des “je me sens en sécurité avec toi”. Pourtant, malgré toutes vos bonnes intentions, vos compliments ne sont pas optimisés. Vous pouvez leur donner encore plus de sens avec la méthode SIISI, prescrite par une psychologue.

La méthode SIISI pour parfaire vos compliments

Pour faire un compliment, il ne suffit pas de le prononcer au hasard d’une conversation ou de le balancer sans prévenir comme une rose en plein visage. Pas question non plus de prendre des pincettes pour flatter l’égo de votre moitié ou de le complimenter en message codé. Pour complimenter l’amour de votre vie, il y a bien un mode d’emploi et en le suivant, vos mots auront plus de corps et de poids. Selon la psychologue Delphine Py, interrogée par Cosmopolitan, il faut formuler le compliment avec clarté au bon endroit, au bon moment. Entre les murs de son cabinet, elle recommande une technique baptisée SIISI, un acronyme qui cache les mots “Sincère, Immédiat, Impliqué, Spécifique et Isolé.”

Sincère

Le compliment n’est pas censé être un instrument de manipulation ou de chantage. Il ne doit pas non plus être “intéressé”. Il faut qu’il sonne juste et franc pour avoir de vraies retombées dans votre couple. Le but n’est pas de complimenter l’autre pour vous racheter ou pour être gentil. Il faut croire à ce que vous dites. Ce qui sort de votre bouche doit être raccord avec vos pensées, sinon mieux vaut vous taire.

Immédiat

Votre partenaire a préparé un repas divin ? Ne le remerciez pas deux mois plus tard. Votre Roméo vient de se dépêtrer d’une situation difficile au travail ? Ne traînez pas pour le féliciter. Les compliments en différé sont contre-productifs. C’est un peu comme réchauffer un plat déjà cuit : ça n’a pas la même saveur. « L’idée est de faire le compliment le plus rapidement possible après le comportement qu’on a envie de renforcer », développe l’experte.

Impliqué

Quand vous faites des compliments, vous commencez peut-être par un “tu”. Essayez avec le pronom “je”, ça sonne tout de suite plus fort et personnel. “J’adore être avec toi, tu m’apportes beaucoup” est bien plus Shakespearien que “Tu es ma personne préférée”.

Spécifique

Pour que le compliment devienne la sève de votre couple, le ciment de votre complicité, évitez d’être trop vague. Dire “t’es beau” ou “t’es le meilleur” c’est un peu banal. Mettez le contexte autour. La psychologue, elle, affirme que le compliment a plus d’impact quand il concerne des faits précis, une action ciblée ou un comportement particulier.

Isolé

« Le compliment doit être isolé. Il faut éviter de formuler un compliment et une critique, comme “Ton dessert était délicieux, mais je n’ai pas aimé l’entrée” ». Ça revient un peu à mettre trop de sel sur un plat savoureux : vous ruinez tout l’ensemble. Le compliment perd toute sa valeur lorsqu’il est suivi d’un jugement dégradant.

Pourquoi cette technique fonctionne si bien en couple ?

Pour trop de couples, les compliments sont juste des “petits suppléments”, des “broderies de langage”. Pourtant, ils sont tout sauf superflus. Selon les résultats d’une étude menée par Gleeden, 77 % des femmes hétéros reconnaissent que « le manque de compliments de la part de leur partenaire les ont poussées à l’infidélité ». Évidemment l’idée n’est pas de baratiner ou de sortir des compliments “tout faits” pour retenir l’autre. En couple, les compliments réaffirment l’amour et renforcent la confiance alors pas question d’être avare.

La méthode SIISI, soufflée par la psychologue, vous donne un cadre, une ligne de conduite. Elle favorise une communication saine et authentique. Loin d’être anecdotique, elle permet d’éviter les maladresses et les phrases alambiquées. La psychologue le sait : les compliments ne relèvent pas toujours de l’évidence. « On a peur de ne pas être légitime, de gêner l’autre, on se dit que l’autre le sait déjà, ou on ne sait tout simplement pas comment l’exprimer », liste-t-elle. Le compliment appelle au compliment : lorsque vous en faites, votre partenaire vous donne le change. C’est une façon mutuelle d’exprimer votre gratitude et votre admiration.

Ces erreurs à ne plus commettre quand vous complimentez

Évitez de lui faire des compliments trop génériques ou automatiques qui manquent de chaleur, comme « t’es top » ou « bien joué », car ils n’expriment ni attention ni véritable ressenti. Ne complimentez pas uniquement sur l’apparence : cela peut donner l’impression que vous ne voyez pas tout le reste de sa personnalité ou de ses efforts.

Écartez aussi les compliments comparatifs (« tu es mieux que… ») qui créent une mise en concurrence inutile. Enfin, ne complimentez pas seulement lorsqu’il y a un problème ou pour rattraper une erreur. Un compliment doit être sincère, spontané, pas un stratagème sentimental. Ce qui compte, c’est qu’il reflète une vraie observation, un vrai ressenti, et qu’il montre à votre partenaire qu’il est vu, entendu et apprécié pour qui il est.

Les compliments n’enrichissent pas seulement sur l’estime, ces flatteries bien amenées sont de l’or brut pour le couple. Et pas besoin de s’appeler Baudelaire pour conter fleurette à votre moitié. Si le poète avait la prose, vous avez la méthode SIISI.