Ce pays inattendu détient le record du nombre de partenaires par individu

Lorsqu’on compare les modes de vie relationnels à travers le monde, certaines données surprennent. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas les pays occidentaux traditionnellement considérés comme « libéraux » qui affichent les parcours relationnels les plus denses.

Une hiérarchie mondiale inattendue

D’après plusieurs enquêtes internationales, la Turquie arrive aujourd’hui en tête du classement mondial, avec une moyenne de 14,5 partenaires par personne au cours de la vie. Les dernières données issues de sources telles que le CDC (National Survey of Family Growth), révèle un classement mondial pour le moins inattendu.

Les pays en tête :

Turquie : 14,5 Australie : 13,3 Nouvelle-Zélande : 13,2 Islande : 13 Afrique du Sud : 12,5 Finlande : 12,4 Norvège : 12,1

L’Europe du Nord y est largement représentée, tout comme certains pays de l’hémisphère Sud. Ces chiffres ne traduisent pas une simple statistique, mais bien la diversité des parcours affectifs, amoureux ou relationnels, selon les cultures, les normes sociales et les générations.

La France progresse, mais reste en bas de tableau

Avec une moyenne de 8,1 partenaires, la France se situe loin derrière, malgré une progression marquée ces dernières années, notamment chez les femmes. Pour rappel, l’enquête CSF 2023, menée par l’Inserm et publiée en novembre 2024, signalait que les femmes de 18 à 69 ans avaient en moyenne 7,9 partenaires, contre 4,5 en 2006 — soit une hausse de 76 %.

Ce chiffre reste pourtant inférieur à la moyenne de plusieurs pays européens, comme l’Italie (11,8), l’Irlande (11,1), ou la Suède (11,8). Même les États-Unis (10,7) ou le Royaume-Uni (9,8) affichent des moyennes supérieures.

Une évolution générationnelle

Les jeunes adultes (18-29 ans) se distinguent par des parcours plus variés et moins linéaires que ceux des générations précédentes. En France, les femmes de cette tranche d’âge rapportent en moyenne 7,3 partenaires, les hommes 11,8. Ces données témoignent d’un changement dans les pratiques relationnelles, avec une vision plus ouverte et moins rigide des schémas traditionnels.

Les facteurs derrière ces chiffres

Derrière ces statistiques se cachent plusieurs dynamiques culturelles et sociales :

Transformation des normes : les modèles familiaux et relationnels classiques laissent place à plus de diversité.

Montée de l’indépendance individuelle : notamment chez les femmes et les jeunes.

Numérisation des échanges : les outils numériques facilitent les rencontres, mais aussi les transitions d’un lien à un autre.

Mobilité internationale : les études et carrières à l’étranger multiplient les expériences et les environnements relationnels.

Une carte mondiale des relations en mutation

Ce classement, s’il peut surprendre, est avant tout le reflet de cultures relationnelles très différentes selon les régions du monde. À l’autre bout du tableau, on retrouve la Chine (3,1) et l’Inde (3), où les traditions, la pression familiale ou les cadres légaux influencent fortement les parcours. Il est important de rappeler que ces chiffres ne traduisent ni une réussite ni un échec, mais simplement une photographie des trajectoires personnelles dans des contextes culturels variés.

Ce qu’ils révèlent en revanche, c’est l’émergence d’une planète relationnelle de plus en plus plurielle, où chaque individu compose son propre chemin, à son rythme, en fonction de ses choix et des normes qui l’entourent.