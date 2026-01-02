Pourquoi certaines personnes gardent encore les souvenirs de leur ex, même mariées

Il y a des personnes qui brûlent les photos de leur romance passée et qui suppriment toutes les traces de cette idylle inachevée mais il y en a d’autres qui conservent ces souvenirs dans une boîte. Une pratique souvent incomprise qui laisse penser que l’autre a des regrets ou ressent une nostalgie sentimentale. Pourtant, garder les souvenirs de son ex ou avoir un classeur de lettres d’amour n’est pas forcément alarmant.

Un rituel rassurant pour certains

Lorsqu’un couple se brise, il y en qui font un feu de joie cathartique avec les cadeaux de leurs exs et qui se débarrassent de tout ce qui leur rappelle cette période. Ces personnes-là s’empressent de revendre des bijoux précieux sur le net et de détruire les preuves palpables de ces moments à deux. Pour elles, ce ménage sentimental est nécessaire pour aller de l’avant et oublier plus vite.

À l’inverse, il y en a qui entassent les souvenirs dans une boîte : les photos prises en vacances ou les peluches remportées à la fête foraine. Les plus romantiques vont même jusqu’à préserver des tickets de cinéma, des notes de restaurant, des billets d’avion et des post-it écrits à la va vite le matin. Et lorsqu’elles entament un nouveau chapitre amoureux, leur premier réflexe n’est pas de courir à la déchetterie pour vider cette boîte ou de se servir des déclarations manuscrites de leurs exs comme combustible pour le barbecue.

D’un point de vue extérieur, ces personnes très conservatrices semblent prisonnières du passé et attachées à un être pourtant censé avoir déserté leur cœur. Forcément, on se pose des questions et on se demande si la personne est “prête” à construire un avenir avec nous. Pourtant, Claire Alquier, sexologue et thérapeute de couple relativise cette coutume Shakespearienne dans les colonnes de Slate. “On retient le souvenir et le fait que la relation ait existé. C’est nécessaire, voire valorisant. On se dit qu’on ne s’est pas investi pour rien”. Ce ne sont pas les pièces à conviction d’une infidélité émotionnelle mais des morceaux de vie. De plus, il y a des personnes qui accordent de l’importance aux objets et qui ont du mal avec les “adieux”, y compris lorsqu’ils concernent un porte-clés “I love you”.

Faciliter le deuil de la romance

Les personnes qui gardent des souvenirs de leur ex à portée de main ne sont pas des ferventes croyantes de l’amour unique qui dure jusqu’au dernier soupir. Elles ne sont pas non plus toutes sujettes à une dépendance affective en différé.

Si certaines personnes préfèrent un sevrage radical, réduisant les souvenirs en cendre, d’autres optent pour une désaccoutumance en douceur. À chaque changement, elles se délestent d’une relique de cet amour perdu. C’est moins violent que de tout jeter sur le bûcher d’un coup. Ces souvenirs, que l’on regarde comme un voyageur qui a le mal du pays au début, poussent non pas à l’introspection mais à l’acceptation. Dans certains cas, ils permettent même de mieux apprécier la relation actuelle.

« Les étapes de la rupture amoureuse sont similaires à un deuil. Conserver les lettres, cadeaux ou autres objets de son ex peut servir de transition » explique la psychologue Marie-Hélène Simard à Slate. Et il est toujours plus facile de supprimer de vieilles photos de couple sur Facebook que de broyer des clichés argentiques quand l’acte devient réel et concret.

En parler pour balayer les doutes

Lorsque cette boîte à souvenirs, remplie de mots doux et d’objets narratifs, tombe entre les mains du partenaire, il peut se faire mille scénarios dans ses têtes. Trouver des traces du passage d’un autre n’est jamais vraiment agréable. Même si ce ne sont que des souvenirs abstraits, ils peuvent éveiller des craintes chez l’autre et renverser toutes les certitudes. D’où l’importance d’en discuter à cœur ouvert, quitte à rouvrir de vieilles cicatrices.

Cultiver son jardin secret et son autonomie est essentiel pour oxygéner la romance mais certains sujets méritent d’être abordés. Mieux vaut évoquer l’existence de cette boîte de Pandore plutôt que de laisser le partenaire la découvrir de lui-même et s’imaginer le pire.

« Lorsque vous parlez de cette boîte, insistez sur l’amour et l’importance que vous accordez à votre relation actuelle, tout en veillant à ce que votre conjoint se sente en sécurité. C’est le moment idéal pour souligner qu’il est possible d’apprécier votre passé tout en construisant un avenir solide ensemble ». Voilà les préconisations de Stephen Oreski, psychothérapeute et conseiller conjugal, qui s’est confié au média Brides.

Les sexologues s’accordent à dire qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Le deuil d’une romance reste une expérience très intime et chaque personne l’aborde différemment, que ce soit en embrassant ces souvenirs ou en les embrasant. Et petit rappel : un mariage n’efface pas tout ce qui a précédé.