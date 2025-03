Vous avez du mal à conclure en amour ? Un docteur en psychologie explique les causes

Flirter peut être aussi naturel que de respirer pour certaines personnes, tandis que pour d’autres, c’est un véritable casse-tête. Vous avez cette conversation prometteuse avec quelqu’un qui vous plaît, mais au moment de « passer à l’action », tout tombe à l’eau. Pourquoi certaines interactions se transforment-elles en étincelles et d’autres en flops monumentaux ? Selon Jeremy Nicholson, spécialiste en psychologie sociale et auteur sur Psychology Today, plusieurs erreurs courantes pourraient être à l’origine de vos difficultés.

Se concentrer trop sur les signes négatifs

D’abord, parlons d’une erreur que beaucoup font, souvent sans même s’en rendre compte : se focaliser uniquement sur les signes de rejet. C’est un peu comme si, au fond, on avait peur de se faire mal, alors on scrute les moindres indices de désintérêt. Le Dr Nicholson explique que notre cerveau est câblé pour éviter la douleur – et dans le contexte des rencontres, cela peut nous pousser à chercher, presque compulsivement, des signes qui montrent que l’autre personne ne veut pas de nous. En analysant uniquement les comportements qui semblent froids, distants, voire indifférents, on en oublie de voir les gestes positifs.

La solution ici ? Soyez plus curieuse et ouverte. Plutôt que de partir à la chasse aux signaux négatifs, essayez de prendre du recul et observez l’ensemble du tableau. Il peut y avoir des sourires discrets, un regard qui s’attarde un peu plus longtemps que d’habitude, ou même un léger rapprochement physique – autant de signes positifs qui peuvent faire toute la différence. Le but est d’être attentive à ce que l’autre envoie comme message, et non pas d’interpréter de manière biaisée ce que vous ressentez.

Une dépendance excessive aux mots

« Les mots, c’est tout ce qui compte », vous dites-vous peut-être ? Pas si vite. Le Dr Nicholson met en lumière un fait intéressant : beaucoup de personnes se concentrent sur ce que l’autre dit, mais négligent les messages non verbaux. Pourtant, le langage corporel joue un rôle fondamental dans la communication, notamment dans le flirt. En fait, certaines personnes flirtent tout en disant des choses qui ne sont pas nécessairement romantiques, mais en envoyant des signaux par leur posture, leur regard, ou leur manière de se tenir près de vous.

La solution, ici, est simple :soyez attentive à la façon dont la personne se comporte autour de vous, à ses gestes, à son langage corporel. Parfois, un petit sourire qui dépasse les lèvres ou une oreille qui se penche un peu plus près est plus significatif qu’un long discours. De plus, assurez-vous que vos propres gestes et paroles soient cohérents.

L’absence d’interactions en face à face

Dans notre ère numérique, il est facile de tomber dans le piège des textos et des applications de rencontres. Le Dr Nicholson met en garde contre la dépendance excessive à ces moyens virtuels. Ce qui manque dans les échanges en ligne, ce sont les éléments humains essentiels : le contact visuel, les expressions faciales, les petites attentions physiques. Et soyons honnêtes, un texto peut difficilement remplacer le frisson de l’étreinte ou la douceur d’un regard complice.

La solution ici est claire : privilégiez les rencontres réelles. Les appels vidéo sont un bon compromis, mais rien ne vaut la magie d’une interaction en personne. Vous aurez l’occasion de juger la chimie, de ressentir la connexion réelle et de voir si le flirt passe au niveau supérieur.

Comment améliorer vos expériences amoureuses ?

Le Dr Nicholson conseille également de développer votre propre style de flirt, car il n’existe pas de méthode unique. Le flirt doit refléter qui vous êtes, tout en étant authentique. Pas besoin de jouer un rôle, soyez simplement vous-même. Rappelez-vous : flirter est un art, une danse entre spontanéité et clarté. Cela implique de savoir quand s’ouvrir, mais aussi de respecter l’espace de l’autre. S’il ne se passe rien, ce n’est pas forcément un échec, mais une opportunité d’apprendre. Qui sait, votre prochain flirt pourrait être celui qui aboutit à une connexion durable.

Les rencontres amoureuses, c’est un peu comme faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais toujours avec espoir. En adoptant une approche plus consciente et en corrigeant ces erreurs, vous serez bien mieux préparée pour transformer vos interactions en moments authentiques. Et qui sait, peut-être que cette fois, l’histoire pourrait bien être celle que vous attendez.