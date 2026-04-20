L’étincelle en couple : mythe romantique ou signal psychologique réel ?

Vie amoureuse
Émilie Laurent
étincelle en amour
Photo d'illustration : Freepik

En amour, on cherche toujours cette petite étincelle qui allumera la mèche et fera grandir la flamme. Cependant, cette étincelle, abstraite, ne présage pas toujours une idylle lumineuse. Comme les papillons dans le ventre, c’est un signal sentimental que l’on interprète mal. Ce prétendant « pétillant » peut cacher un visage sombre derrière sa chaleur apparente et charisme irradiant.

L’étincelle : une sensation… mais pas une preuve

On nous a vendu l’amour comme une décharge électrique. Un regard, un frisson, des papillons dans le ventre… et soudain, tout bascule. Cette fameuse « étincelle » serait le point de départ incontournable de toute grande histoire. Sans elle ? Pas d’alchimie, pas d’avenir. Et pourtant, dans la vraie vie, cette vision est souvent trompeuse. Derrière ce fantasme romantique se cache une mécanique bien plus complexe, et parfois même contre-productive. L’étincelle fait partie du package émotionnel de Cupidon. Pourtant, ce n’est pas une unité de mesure fiable.

On parle d’étincelle lorsque l’attirance est immédiate, presque magnétique. L’autre nous intrigue, nous excite, nous donne envie de le revoir sans attendre. Tout semble fluide, intense, évident. Mais cette intensité ne garantit rien. Elle peut tout aussi bien traduire une vraie connexion… qu’un simple emballement émotionnel. Une chimie rapide, oui — mais pas forcément solide.

Car l’étincelle repose souvent sur des éléments superficiels : le charisme, l’apparence, la manière de capter l’attention. Certaines personnes savent créer ce lien instantané avec une facilité déconcertante. « Parfois, ce coup de foudre révèle davantage le charme – ou le narcissisme – d’une personne que la profondeur d’une véritable connexion », prévient Logan Ury, expert en relations amoureuses auprès de InStyle.

Quand l’excitation cache autre chose

Ce frisson que l’on interprète comme de l’attirance n’est pas toujours ce que l’on croit. Il peut aussi ressembler à… de l’anxiété. L’attente d’un message, le doute, le jeu de drague instable : tout cela active notre système émotionnel. On se sent « vivant », stimulé, accroché. Mais ce n’est pas forcément sain. Comme le soulignent certains experts des relations : « Parfois, ces papillons dans le ventre sont en réalité des signaux d’alarme », pas l’œuvre de sentiments fougueux, ni l’annonciation d’une longue et heureuse histoire.

Cette étincelle, qui met le feu aux joues et qui incendie votre cœur, est, elle aussi, trompeuse. Elle vous induit en erreur et a tendance à vous aveugler, au sens propre du terme. Autrement dit, ce qui semble passionnel peut en réalité être le signe d’un déséquilibre. Une dynamique floue, instable, voire frustrante, que l’on confond avec de l’amour.

Le piège du « faux départ »

Autre illusion fréquente : projeter sur quelqu’un une histoire qui n’existe pas encore. Un détail physique, une attitude, une ressemblance avec une personne du passé… et l’imaginaire s’emballe. On croit reconnaître une évidence, alors qu’on est simplement en train de rejouer un scénario familier.

Résultat : l’étincelle s’éteint aussi vite qu’elle est apparue. Parce qu’elle ne reposait pas sur la réalité de la personne, mais sur une projection. Cette étincelle, matérialisée par une pluie de poudre d’or et des bruits de carillon dans les contes Disney, n’existe que dans vos yeux. C’est une sombre illusion, un dangereux mirage. L’amour ne naît pas d’une étincelle furtive : c’est plutôt un feu progressif, qui vacille parfois, mais qui grossit sans cesse.

Et si l’amour avait besoin de temps ?

À contre-courant des comédies romantiques, les romances les plus solides ne commencent pas toujours par un feu d’artifice. Elles se construisent lentement, presque discrètement. L’étincelle, vantée comme le combustible d’une idylle éternelle, présage surtout un amour éclair.

Au début, il n’y a pas forcément de frisson spectaculaire. Juste une curiosité, une présence agréable, une conversation fluide. Puis, au fil des rendez-vous, quelque chose s’installe. C’est ce que les psychologues appellent l’effet de simple exposition : plus on est en contact avec quelqu’un, plus il devient familier… et attirant. L’attachement naît alors dans la durée, dans la sécurité, dans la répétition. Une flamme douce, mais bien plus résistante.

« Les meilleures relations naissent souvent d’une lente maturation plutôt que d’une étincelle. L’important est de se rappeler que l’absence d’étincelle n’est pas synonyme d’échec, et sa présence ne garantit pas le succès », relativise le spécialiste.

L’étincelle n’est ni totalement un mythe, ni une vérité absolue. Elle existe, bien sûr. Mais elle ne doit pas être le seul critère. Car en amour, ce qui dure n’est pas toujours ce qui brûle le plus fort au départ.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
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