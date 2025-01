Cette étude montre un profil d’homme qui rendrait plus heureuses les femmes

À l’heure où les réseaux sociaux regorgent de corps « parfaitement sculptés », une tendance surprenante émerge depuis quelques années dans le monde de la séduction : le « dad bod ». Ce terme, qui signifie littéralement « corps de papa », désigne les hommes arborant une silhouette ni trop musclée ni trop mince, avec un petit ventre dit « sympathique ». Et il semblerait que ce physique ait de plus en plus la cote auprès de la gent féminine.

Un attrait croissant pour le naturel

Selon une étude menée par Dating.com, 75 % des célibataires interrogées affirment préférer les hommes au physique « dad bod » plutôt que ceux arborant des abdominaux en béton. Cette tendance, qui a pris de l’ampleur ces dernières années, remet en question les standards de beauté masculine véhiculés par les médias. Dans une société où les images de corps idéalisés saturent nos écrans, le naturel semble par enfin séduire.

Le « dad bod » symbolise un retour à une approche moins rigide de la beauté masculine, loin des diktats du fitness à outrance. Pour de nombreuses femmes, cet aspect plus « normal » est perçu comme plus accessible, chaleureux et rassurant. Il témoignerait d’un homme bien dans sa peau, qui ne passe pas ses journées à mesurer ses muscles. En somme, un partenaire qui privilégie la joie de vivre plutôt que la quête obsessionnelle du corps parfait

Les raisons de cet engouement

Plusieurs raisons expliquent cette préférence, selon l’étude de Dating.com :

Moins de pression : certains témoignages féminins révèlent qu’être en couple avec un homme au physique plus « relaxé » enlève une pression implicite liée à l’apparence. Il est plus facile d’être soi-même sans se comparer à un partenaire « ultra-fit ».

Un symbole de confiance : le « dad bod » serait également perçu comme le signe d’une confiance naturelle en soi. Ces hommes ne cherchent pas à impressionner avec des heures passées à la salle de sport, et cela peut être interprété comme une forme d’assurance attirante. 79 % des hommes au « dad bod » se déclarent d’ailleurs très bien dans leur peau, une qualité particulièrement séduisante.

Une meilleure compatibilité lifestyle : un homme qui aime profiter d’une bonne pizza le vendredi soir ou d’une glace en plein été semble tout simplement plus fun. Les plaisirs simples de la vie deviennent une valeur ajoutée plutôt qu’un tabou alimentaire.

Un phénomène qui divise

Cela dit, cette « tendance » n’est pas sans diviser. Certains hommes arborant fièrement leur « dad bod » revendiquent une forme de « revanche » sur les standards de beauté masculins imposés par les réseaux sociaux. D’autres, fervents défenseurs du mode de vie « fitness », trouvent cette mode exagérée et craignent une « glorification de la sédentarité ». D’autres personnes encore, y perçoivent un double standard problématique. Brian Moylan, dans le Time, souligne en effet que « alors que les femmes doivent bien souvent aller à la gym et faire attention à chacune de leurs calories ‘pour plaire’, les hommes peuvent se laisser aller, c’est tendance (…) et quand même attendre de leurs partenaires féminins d’avoir un corps parfait ».

Ce débat souligne surtout une chose : l’importance de respecter la diversité des goûts et des silhouettes. Que vous soyez taillé comme Chris Hemsworth ou arboriez une allure plus proche de Jason Segel, l’essentiel est de cultiver la confiance en soi.

Au-delà des apparences

Il est important de noter que 20 % des femmes préférant les « dad bods » affirment accorder plus d’importance à la personnalité qu’à l’apparence physique. Ce constat rappelle que l’attirance et le bonheur dans un couple dépendent de nombreux facteurs au-delà du simple physique.

Ce n’est donc pas parce que cette forme de corps semble apprécié par un certain nombre de femmes qu’il faut absolument chercher à y correspondre. La beauté est subjective, et chacun a ses préférences en matière de séduction et de relation. Il est crucial de rappeler que l’apparence physique ne doit jamais primer en amour. Ce qui compte réellement, ce sont des qualités comme la bienveillance, l’humour, la compatibilité et le respect mutuel. La diversité des corps est une richesse, et l’important est de se sentir bien dans sa peau, quel que soit le nombre d’abdos visibles ou non.

Un reflet de l’évolution des mentalités ?

Ce retour en grâce du « dad bod » serait-il un symptôme d’une évolution plus globale des mentalités ? Il semblerait que oui. Les femmes, tout comme les hommes, en ont assez des injonctions à la perfection. Elles recherchent de plus en plus une relation authentique basée sur des valeurs partagées plutôt que sur une apparence figée.

Le sociologue Thibault de Saint Pol voit toutefois dans ce phénomène une illustration de « la différence de traitement, en France et dans les pays occidentaux, entre hommes et femmes ». Il souligne que si un surpoids modéré chez les hommes peut être associé à la virilité, la pression sur le corps reste beaucoup plus forte chez les femmes. L’engouement pour le « dad bod » pourrait être le signe d’une évolution des mentalités vers une plus grande acceptation de la diversité corporelle. Cependant, il est crucial que cette tendance s’étende à tous les genres et ne renforce pas les inégalités existantes en matière d’image corporelle.

Finalement, le « dad bod » incarne peut-être une forme de libération : celle de l’acceptation de soi, de son partenaire et du bonheur sans artifice. Que vous soyez « dad bod », « fit bod » ou « no bod concerné », l’essentiel est de trouver quelqu’un qui vous aime tel que vous êtes. Et si une pizza entre amoureux peut renforcer cette complicité, alors autant en profiter sans culpabilité !