​Votre partenaire est-il un « phubber » ? Ce comportement qui détruit les couples

Dans notre ère hyperconnectée, il est devenu presque naturel de dégainer son téléphone à tout moment : une notification, un message, une alerte… et hop, nous voilà absorbés par l’écran. Mais lorsque ce réflexe s’immisce dans nos relations amoureuses, le danger guette. Un phénomène discret, mais toxique, a fait son apparition dans les couples : le phubbing.

Le terme « phubbing » est une contraction de « phone » (téléphone) et « snubbing » (snober). Il désigne le fait d’ignorer une personne présente physiquement au profit de son smartphone. Vous êtes en plein dîner romantique, votre partenaire hoche distraitement la tête pendant que vous parlez… mais ses yeux sont rivés sur son écran. Si cette situation vous semble familière… lisez cet article !

Le phubbing : une menace pour l’intimité relationnelle

Le phubbing n’est pas qu’une simple mauvaise habitude, c’est une véritable menace pour la santé du couple. Une étude explique que ce comportement n’est pas sans conséquences : il est directement lié à une baisse de la satisfaction relationnelle et à une augmentation des conflits dans le couple. Pourquoi ? Parce que le phubbing envoie un message très clair (même s’il est implicite) : « Ce qui se passe sur mon téléphone est plus important que toi ».

Lorsqu’un partenaire se sent ignoré ou relégué au second plan face à un écran, cela crée alors un sentiment de rejet et d’incompréhension. Peu importe l’intensité du lien affectif, cette dynamique répétée érode progressivement la connexion émotionnelle. Et cette impression, répétée au quotidien, alimente la frustration, la jalousie et le manque de confiance. En d’autres termes, le phubbing n’est pas juste agaçant – il sabote le lien affectif en instaurant un climat d’indifférence émotionnelle.

Les conséquences psychologiques du phubbing

Les effets du phubbing vont bien au-delà de la simple irritation. Lorsqu’un partenaire se sent ignoré ou négligé, il développe souvent des réactions psychologiques profondes :

Sentiment de rejet : être snobé par son partenaire engendre un sentiment d’abandon émotionnel.

Baisse de l’estime de soi : le partenaire ignoré peut commencer à se demander s’il est assez intéressant ou important.

Résentiment et colère : à force d’être mis de côté, la frustration s’accumule et le risque d’explosions émotionnelles augmente.

Cercle vicieux de négligence : face au phubbing, le partenaire négligé a tendance à répondre en se réfugiant lui aussi dans son téléphone, créant une spirale de déconnexion mutuelle.

Le phubbing serait même associé à des symptômes dépressifs et à une augmentation de l’anxiété. Le téléphone, censé nous connecter, finit par nous isoler dans nos propres bulles digitales.

Pourquoi phubbe-t-on ?

Si le phubbing est si courant, c’est parce qu’il s’enracine dans des mécanismes psychologiques profonds.

1. La peur de manquer quelque chose (FoMO)

Le syndrome de la FoMO (Fear of Missing Out) pousse à vérifier constamment son téléphone par peur de rater une information importante ou une interaction sociale. Cette angoisse latente nous rend hyperréactifs aux notifications, même quand elles n’ont rien d’urgent.

2. La conception addictive des applications

Les réseaux sociaux, les jeux mobiles et les plateformes de messagerie sont conçus pour capter notre attention en permanence. Les algorithmes sont pensés pour déclencher une réaction de récompense dans notre cerveau, nous incitant à revenir encore et encore vers nos écrans.

3. Le manque de contrôle de soi

Une étude de l’International Journal of Environmental Research and Public Health montre que le phubbing est souvent lié à une forme de dépendance au smartphone. La difficulté à poser son téléphone découle d’une impulsion difficile à contrôler, semblable à une addiction comportementale.

Comment contrer le phubbing dans le couple

Heureusement, il est possible de briser ce cercle vicieux. La clé réside dans une prise de conscience partagée et dans la mise en place de stratégies concrètes pour restaurer la connexion émotionnelle :

1. Établir des zones sans téléphone

Décidez ensemble de moments ou de lieux où le téléphone est interdit : pendant les repas, dans la chambre à coucher ou encore lors des sorties en amoureux. En créant ces « bulles de déconnexion », vous favorisez une communication authentique et un retour à la présence.

2. Instaurer une communication ouverte

Si vous vous sentez phubbé, exprimez-le clairement mais sans agressivité : « J’ai l’impression que tu es souvent sur ton téléphone quand on est ensemble, et ça me fait me sentir un peu mis de côté ». Écoutez la réponse de votre partenaire et cherchez ensemble des solutions adaptées.

3. Pratiquer la pleine conscience

Être conscient de son comportement est un premier pas vers le changement. Posez-vous cette question : « Ai-je vraiment besoin de vérifier mon téléphone maintenant, ou puis-je me concentrer sur ce moment ? ».

4. Limiter le temps d’écran

Des applications permettent de surveiller le temps passé sur le téléphone. Se fixer des limites claires aide à réduire la tentation de consulter son smartphone en permanence.

Le phubbing, bien qu’omniprésent dans notre société connectée, n’est pas une fatalité. Une prise de conscience mutuelle et un effort commun pour établir des limites claires peuvent suffire à inverser la tendance. Ce qui se passe dans la vraie vie – les regards échangés, les rires partagés, la complicité silencieuse – est infiniment plus riche qu’un fil d’actualités sur un écran.