Voici le pire cadeau de Saint-Valentin… pourtant c’est un best-seller !

À la Saint-Valentin, les couples célèbrent souvent leur amour autour des chandelles et des nappes blanches parsemées de pétales. Ils se couvrent de compliments, se dévorent des yeux et étalent volontiers leur complicité. Rien ne semble pouvoir entacher ces retrouvailles. Pourtant, ce tête-à-tête supposé romantique peut rapidement se transformer en un face-à-face houleux, surtout si derrière l’emballage vermillon ponctué de gros cœurs, se cache CE cadeau. Une surprise de très mauvais goût…

LE cadeau qui peut gâcher votre Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, il y a ceux qui vont chez le fleuriste le jour J dans l’espoir de trouver des roses pas trop défraîchies et qui reviennent à la maison avec un bouquet de mimosa, faute de mieux. Il y a aussi ceux qui s’en remettent à la sempiternelle boîte de chocolats, cadeau plus que prévisible. Et il y en a d’autres qui misent sur la singularité des objets personnalisés, au risque de passer pour des beaufs. Le 14 février, les hommes sont plus nombreux à offrir des cadeaux à leur dulcinée. Mais parfois, ils feraient mieux de s’abstenir ou de réfléchir à deux fois devant la vitrine.

Imaginez le scénario. Vous êtes en tête-à-tête avec votre moitié et vous échangez vos cadeaux avec excitation. Vous ouvrez le vôtre… et là, c’est le drame. Lorsque vous découvrez un appareil ménager flambant neuf, votre sourire retombe net et votre visage vire au rouge (c’est dans le thème). Vu la taille du paquet, ça ne pouvait pas être un jouet pour adulte ni un bon pour un massage. Mais de là à vous tendre un gadget supposé vous rendre plus efficace dans vos tâches domestiques, quel culot ! Aspirateur, mixeur ou encore fer à repasser, ce type de cadeau figure en tête des pires présents à offrir pour la Saint Valentin, et pourtant, il se vend par milliers chaque année !

Petit rappel : cuisiner, faire la vaisselle, astiquer la maison et repasser ne sont pas des loisirs que les femmes exécutent avec plaisir. Si Cendrillon et Blanche Neige exécutent ces tâches en chantonnant et donnent l’illusion d’une activité sympathique, les femmes de la vraie vie, elles, les réalisent souvent à contrecœur. Alors si vous offrez un accessoire spécial « femme au foyer », ne soyez pas surpris de récolter une claque à la place d’un tendre baiser.

Les autres cadeaux qu’il vaut mieux éviter

Si l’électroménager est le pire cadeau à offrir à la Saint Valentin, il n’est pas le seul à faire grimacer et à rebrousser les cœurs. Voici d’autres présents qui pourraient ruiner l’ambiance et vous faire perdre des points au jeu de l’amour :

Une carte-cadeau impersonnelle : offrir une carte-cadeau, c’est un peu comme dire : « Je n’ai pas pris le temps de chercher un cadeau qui te ferait plaisir, débrouille-toi ! ». Résultat, ce geste peut paraître négligé et sans âme.

Un abonnement à la salle de sport : même si cela part d’une bonne intention, ce type de cadeau peut être interprété comme une critique déguisée du physique de l’autre. Pas très flatteur !

Un cadeau ultra cliché : la peluche géante, le cœur en plastique ou la boîte de chocolats achetée à la dernière minute n’envoient pas forcément le message d’une attention sincère.

Un 14 février sans cadeaux, pourquoi pas ?

La Saint-Valentin est devenue une fête commerciale. Et les cadeaux tout de rouge vêtus entretiennent ce business autour de l’amour. Pourtant les sentiments ne se mesurent pas à la valeur d’un objet, mais à l’attention et au temps que vous consacrez à l’autre. Alors, oubliez les bagues serties, les vêtements griffés et les escapades luxueuses. Revenez à l’essentiel : la beauté d’être à deux. Si vous avez peur du cadeau raté, pourquoi ne pas écrire une lettre sincère à votre moitié, proposer une activité à faire ensemble ou simplement exprimer votre amour autrement qu’avec un achat ?

Le 14 février, de plus en plus de couples renoncent à cette tradition matérialiste pour se conter fleurette en toute simplicité. En 2022, selon une étude, « seuls » 56 % des couples comptaient offrir des cadeaux à leur partenaire. Après tout, un « je t’aime » vaut tout l’or du monde.