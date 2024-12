Est-il possible de pardonner l’infidélité ? Voici l’avis d’une experte

L’infidélité est souvent perçue comme une trahison ultime dans un couple, une rupture irréversible qui laisse des cicatrices profondes. Cependant, elle ne se résume pas toujours à un manque d’amour ou de désir envers son/sa partenaire. Selon Gabrielle Adrian, sexologue et thérapeute interrogée par Biba, l’infidélité découle souvent de besoins émotionnels non comblés, d’une quête d’identité personnelle ou de frustrations accumulées. Comprendre ces motivations est un premier pas essentiel pour apaiser la colère et amorcer un dialogue constructif au sein du couple.

Les causes cachées de l’infidélité

1. Besoins émotionnels non comblés

L’un des principaux facteurs menant à l’infidélité est le manque de satisfaction émotionnelle dans la relation. Lorsque les partenaires ne parviennent pas à répondre aux besoins affectifs de l’autre, cela peut créer un vide que l’un·e des membres du couple cherche à combler ailleurs. Cela inclut :

Manque d’affection : une absence de gestes tendres, de mots doux ou de moments de complicité peut engendrer un sentiment de négligence.

une absence de gestes tendres, de mots doux ou de moments de complicité peut engendrer un sentiment de négligence. Communication déficiente : ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, ses peurs ou ses aspirations peut mener à une détérioration de la connexion émotionnelle.

2. Quête d’identité personnelle

Parfois, l’infidélité est le reflet d’une crise personnelle ou d’une quête d’identité. Un individu peut chercher à se redéfinir, à retrouver une estime de soi perdue ou à explorer des aspects de sa personnalité qui ne sont pas reconnus dans la relation actuelle. Cette recherche peut être motivée par :

Transitions de vie : des changements majeurs comme une carrière, une naissance ou une perte peuvent déclencher une réflexion sur soi-même.

des changements majeurs comme une carrière, une naissance ou une perte peuvent déclencher une réflexion sur soi-même. Besoin d’indépendance : désirer plus de liberté ou d’autonomie peut pousser quelqu’un à s’éloigner émotionnellement et physiquement de son/sa partenaire.

3. Frustrations accumulées

Les frustrations non résolues peuvent également conduire à l’infidélité. Ces frustrations peuvent être liées à divers aspects de la relation, tels que :

Problèmes de confiance : des incidents passés de trahison ou des suspicions peuvent miner la confiance et inciter à chercher du réconfort ailleurs.

des incidents passés de trahison ou des suspicions peuvent miner la confiance et inciter à chercher du réconfort ailleurs. Incompatibilités : des divergences irréconciliables sur des valeurs, des objectifs de vie ou des modes de vie peuvent créer des tensions insurmontables.

Prendre le temps d’échanger avec son/sa partenaire

Pour identifier les causes profondes de l’infidélité, il est crucial de prendre le temps d’échanger ouvertement avec son/sa partenaire. Ce processus, bien que douloureux, peut offrir des réponses précieuses sur l’état de la relation et peut-être ouvrir la voie à une prise de conscience partagée. Voici quelques étapes pour faciliter ce dialogue constructif :

Créer un environnement sûr : choisir un moment propice et un lieu calme pour discuter sans interruptions.

choisir un moment propice et un lieu calme pour discuter sans interruptions. Écouter activement : accorder une attention totale à ce que l’autre exprime, sans juger ni interrompre.

accorder une attention totale à ce que l’autre exprime, sans juger ni interrompre. Exprimer ses sentiments : partager ses émotions et ses préoccupations de manière honnête et respectueuse.

Pardonner : un choix personnel et libérateur

Le pardon, selon Gabrielle Adrian, n’est ni une obligation ni une faiblesse. C’est un acte difficile, mais il peut s’avérer salvateur pour la relation et pour soi-même. Pardonner ne signifie pas minimiser la douleur ou excuser l’infidélité, mais plutôt se libérer du poids de la rancœur. Voici pourquoi le pardon est important :

Libération émotionnelle : laisser aller la colère et la rancœur permet de retrouver la paix intérieure.

laisser aller la colère et la rancœur permet de retrouver la paix intérieure. Réparation de la relation : le pardon ouvre la porte à la guérison et à la reconstruction de la confiance entre les partenaires.

le pardon ouvre la porte à la guérison et à la reconstruction de la confiance entre les partenaires. Croissance personnelle : apprendre à pardonner peut renforcer la résilience et favoriser un développement personnel positif.

Redonner une chance à son couple : un travail sur la confiance

Redonner une chance à son couple passe par un véritable travail sur la confiance. Cette étape nécessite un engagement des partenaires pour redéfinir les bases de leur relation, exprimer leurs besoins et instaurer une nouvelle dynamique plus saine. Voici quelques conseils pour reconstruire la confiance :

Transparence : être honnête et ouvert·e sur ses actions et ses sentiments.

être honnête et ouvert·e sur ses actions et ses sentiments. Engagement mutuel : s’engager à travailler ensemble pour surmonter les défis et renforcer la relation.

s’engager à travailler ensemble pour surmonter les défis et renforcer la relation. Thérapie de couple : consulter un·e professionnel·le peut offrir un soutien et des outils pour naviguer dans cette période difficile.

Ne pas agir sous le coup de l’émotion

Face au choc de l’infidélité, il est tentant de prendre des décisions hâtives, parfois irréversibles. Gabrielle Adrian recommande de prendre du recul pour réfléchir à ses attentes profondes et à la direction que l’on souhaite donner à la relation. Cette période de pause permet d’évaluer si l’amour, la complicité et la volonté de reconstruire sont encore présents. De plus, il est primordial de s’autoriser à ressentir ses émotions sans les refouler. La tristesse, la colère et la confusion font partie du processus de guérison, qu’il mène au pardon ou à la séparation.

L’infidélité est une épreuve complexe qui peut profondément affecter la dynamique d’un couple. La sexologue et thérapeute Gabrielle Adrian souligne ainsi l’importance de la communication, de l’empathie et du respect mutuel pour surmonter les défis liés à l’infidélité.