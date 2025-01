10 red flags que vous avez probablement déjà ignorés en amour

L’amour c’est ce tourbillon d’émotions qui nous rend parfois un peu aveugles. Vous vous souvenez de cette personne qui semblait parfaite au début ? Elle vous a fait fondre avec des déclarations enflammées et des promesses de bonheur éternel. Et pourtant, de petites choses ont commencé à vous interpeller. Sauf que vous les avez balayés d’un revers de main : « Ce n’est pas si grave », « C’est juste une phase », ou encore « Ça n’arrivera plus ». Spoiler alert : c’était probablement des red flags. Voici donc 10 de ces fameux signaux d’alarme que vous avez probablement déjà ignorés en amour. Apprenez à reconnaître les signes d’une relation toxique.

Les promesses qui n’engagent à rien

Les mots « je vais changer » ou « l’année prochaine, on part en vacances » ont beau être doux à entendre, ils ne veulent souvent rien dire. S’il y a un florilège de promesses non tenues dans votre relation, c’est un petit clin d’œil à la réalité : les actions sont bien plus importantes que les paroles. Ne laissez pas ces promesses vides vous faire oublier qu’une vraie relation repose sur des actes, pas sur des mots.

Le contrôle déguisé en protection

L’amour est censé être une union, pas une prison. Si votre partenaire commence à vous contrôler sous prétexte qu’iel « s’inquiète pour vous », attention ! De la simple surveillance de vos sorties à l’obligation de partager chaque aspect de votre journée, la frontière est mince entre « protéger » et « étouffer ». Ne confondez pas possession et affection !

Les « je t’aime » à toute vitesse

Le coup de foudre, c’est mignon, mais tomber amoureux·se en quelques jours et crier « je t’aime » avant même de se connaître véritablement, c’est un peu précipité, non ? Quand quelqu’un est trop pressé de vous dire qu’il vous aime, cela peut être une tentative de manipulation pour vous amener à vous engager plus rapidement. Prenez votre temps, l’amour ne se précipite pas.

Les disputes constantes pour des broutilles

Là, on parle des petites querelles qui, sur le moment, semblent anodines, mais qui, petit à petit, sapent votre énergie. Vous vous retrouvez à vous disputer pour des détails (qui a laissé la porte ouverte, pourquoi n’avez-vous pas mis les chaussettes dans le panier, etc.). Si cela devient un cercle vicieux et que chaque occasion est bonne pour une dispute, il est temps de remettre en question la santé de cette relation.

L’obsession pour le téléphone

Si votre partenaire est plus attaché·e à son téléphone qu’à vous, cela devrait vous alerter. En effet, passer plus de temps à scroller sur Instagram ou à envoyer des messages que de partager un moment avec vous, c’est un signal que la connexion émotionnelle n’est peut-être pas aussi forte qu’on l’espérait. Et ne nous mentons pas, les conversations qui disparaissent mystérieusement à chaque appel ou texto suspect sont un classique des red flags.

La jalousie excessive

Un peu de jalousie dans une relation, c’est disons humain. Mais quand elle atteint des proportions excessives, c’est une autre histoire. Si votre partenaire se montre jaloux·se de vos amitiés, de vos collègues ou même de vos activités personnelles, c’est clairement un red flag. La confiance est essentielle dans toute relation saine, et la jalousie constante en est l’ennemi juré.

Les compliments un peu trop exagérés

Au début, on est flatté·e par tous ces compliments. « T’es tellement belle/beau, j’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi parfait·e ! ». Mais quand ces compliments commencent à devenir trop intenses et constants, il se peut qu’il y ait de la manipulation dans l’air. Un excès d’admiration pour vous garder sous contrôle ? Oui, ça arrive. Lisez entre les lignes.

L’indifférence émotionnelle

Quand votre partenaire semble totalement indifférent·e à vos émotions ou à vos besoins, c’est souvent un signe que la relation n’est pas équilibrée. L’indifférence est l’un des pires ennemis de l’amour, car elle tue lentement l’étincelle qui le rend spécial. Si les gestes affectueux, les câlins ou même une simple écoute sont absents, il est grand temps de se poser des questions.

Les histoires passées toujours un peu floues

Ah, les ex… Tout le monde (ou presque) en a, mais certain·e·s partenaires n’arrêtent pas d’en parler, de les glorifier ou d’être flou·e·s sur ce qui s’est vraiment passé. « C’est compliqué », « C’est une histoire qui ne se raconte pas »… Si votre partenaire en parle trop ou cache des détails importants, c’est peut-être qu’iel n’a pas complètement tourné la page. Restez vigilant·e !

Les excuses constantes pour des comportements inacceptables

Enfin, vous avez sans doute déjà entendu cette phrase : « Je suis comme ça, c’est ma personnalité, faut me prendre comme je suis ». Mais au bout d’un moment, les excuses ne sont plus suffisantes. Si votre partenaire excuse constamment ses comportements blessants (insultes, manque de respect, mensonges…), c’est un signal clair que les choses ne vont pas dans le bon sens.

Les red flags en amour sont souvent faciles à ignorer, surtout quand on est sous l’effet de la passion. Mais, à long terme, ils peuvent ternir une relation qui pourrait autrement être épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous remarquez l’un de ces indices, ne laissez pas l’amour vous aveugler. Votre bonheur mérite mieux qu’une relation toxique.