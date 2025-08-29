Premier rencard : 8 hommes sur 10 cachent la vérité à ce sujet

Lorsque les échanges virtuels se concrétisent autour d’une table et des chandelles, les hommes veulent faire bonne impression. Dès le premier tête à tête, ils n’hésitent pas à sublimer la réalité et à mentir à leur prétendante, les yeux dans les yeux. Plus proches de Pinocchio que de Roméo, ils baratinent sur un sujet précis et ce n’est ni leur hobbie, ni leur profession.

Gonfler son salaire pour se faire bien voir

Le premier rendez-vous amoureux, c’est toujours un mélange d’excitation et de trac. On soigne sa tenue, on choisit ses mots, on rit parfois un peu plus fort qu’à l’accoutumée… et on ne dit pas toujours toute la vérité. On embellit les détails, on s’invente des passions et on met des formes partout, quitte à trafiquer un peu la réalité.

Quand la conversation surpasse les banalités de la vie et prend une tournure plus personnelle, le nez s’allonge rapidement, surtout chez ces messieurs, qui n’hésitent pas à sur-estimer leur paye et à y ajouter quelques euros. Parce que oui, dès le premier rencard, on parle finance et pas seulement au moment de régler l’addition. Même si l’argent ne fait pas le bonheur et n’achète pas l’amour, on ne construit malheureusement pas un foyer avec des sourires.

Alors quand vient la question du salaire, qui n’est plus optionnelle, les hommes se replient dans le mensonge. C’est ce que révèle une enquête menée par l’entreprise Rosaly. Si 44 % des femmes restent honnêtes sur leur salaire, 77 % des hommes, eux, s’accordent une belle augmentation (qui n’existe que dans leur tête).

Des attentes différentes entre hommes et femmes

À en croire ce sondage, les hommes se considèrent encore comme le pourvoyeur financier du foyer et perpétuent de vieilles habitudes poussiéreuses. Ils acceptent encore mal qu’une femme empoche plus qu’eux à la fin du mois et ça se traduit dans les chiffres. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 93 % des hommes sont prêts à se mettre en couple avec une femme qui gagne moins qu’eux contre 64 % des femmes. Une façon de penser très archaïque.

Pourtant, les femmes ne cherchent pas une tirelire ambulante. La seule richesse qui les intéresse, c’est celle du cœur. Mais les hommes préfèrent couvrir les femmes de billets que d’amour et n’hésitent pas à payer le prix fort pour montrer leur sentiment. Pour la Saint Valentin, les hommes sont environ 64 % à risquer le découvert pour trouver un cadeau « whaou » contre 52 % des femmes.

Les sujets qui séduisent vraiment au premier rendez-vous

Faut-il donc éviter absolument la question financière au premier rendez-vous ? Pas forcément. Mais il faut bien se l’avouer, ce n’est pas le sujet le plus romantique qui soit, ni le plus engageant. C’est même parfois le meilleur moyen de se quereller. L’étude américaine menée par le site OK Cupid suggère d’autres thèmes, moins impudiques et plus pertinents lors d’un premier date.

En tête : les voyages et projets d’évasion. Parler d’un voyage déjà vécu ou rêvé augmente de 18 % les chances d’obtenir un second rendez-vous. Rien d’étonnant : cela ouvre sur l’imaginaire, la découverte et des rêves communs. Autre tactique pour éviter les blancs : oser le débat léger. Que ce soit autour d’un film, d’une série ou d’un fait d’actualité, exprimer une opinion montre que vous êtes curieux et prêt à discuter. Enfin, ne sous-estimez pas la magie des petites conversations, comme celle qui démarre autour d’un verre : « Tu aimes la bière ? » peut sembler anodin… mais parfois, c’est la phrase qui ouvre la porte à une complicité instantanée.

Le langage corporel, lui, ne mens pas. Si face à l’épineuse question du salaire un homme gigote dans tous les sens et se frotte la bouche en continu, méfiez-vous de ses paroles. La confiance est la base d’une histoire saine alors si dès le départ elle est baffouée, c’est mauvais signe pour la suite.