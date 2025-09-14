Pourquoi les femmes « refusent de sortir avec un homme de moins de 1m73 », selon cette experte

Vie amoureuse
Léa Michel
Freepik

Préjugé, préférence ou pression sociale ? Selon l’experte britannique en relations amoureuses Tracey Cox, la taille reste un critère déterminant dans les choix amoureux de nombreuses femmes, au point de rejeter catégoriquement les hommes mesurant moins de 1m73 (soit environ 5’8). Une réalité brutale, mais bien ancrée dans les dynamiques de rencontres, notamment sur les applications.

Une discrimination bien réelle

D’après les chiffres relayés par DailyMail, près de 50 % des femmes sur les applis de rencontres filtrent les profils en fonction de la taille, souvent avec un seuil minimum fixé à 1m83 (6 pieds). Un homme plus petit a donc beaucoup moins de chances d’obtenir un match, peu importe ses autres qualités.

Pour l’experte britannique en relations amoureuses Tracey Cox, cette préférence est liée à des réflexes sociaux et évolutifs : beaucoup de femmes associent inconsciemment la taille à la sécurité, la virilité et le statut social. Le fait d’être avec un homme plus grand renforcerait alors chez elles un sentiment de protection, souvent intériorisé depuis l’enfance.

Témoignages de femmes : entre gêne et honnêteté

Dans son enquête, l’experte a recueilli plusieurs témoignages de femmes qui assument ne pas vouloir fréquenter un homme plus petit qu’elles. Certaines expliquent ne pas se sentir féminines avec un partenaire de petite taille, d’autres évoquent un manque d’attirance physique, ou encore des remarques blessantes faites par des hommes plus petits durant leur vie.

« Je préfère être seule toute ma vie que de sortir avec un homme plus petit que moi », confie une femme interrogée. Pour d’autres, c’est une question de pression sociale : être avec un homme plus petit susciterait des regards, des moqueries ou des jugements.

Des conséquences lourdes pour les hommes

Face à ce rejet, certains hommes vivent de grandes souffrances psychologiques. Beaucoup expriment sur des forums comme Reddit un sentiment d’infériorité, d’exclusion. Le phénomène pousse même certains à envisager des chirurgies d’allongement des jambes, une opération coûteuse, douloureuse et risquée.

Un biais systémique

Au-delà des relations amoureuses, la « heightism » (discrimination liée à la taille) est bien documentée : les hommes plus grands gagnent en moyenne plus, sont plus souvent promus à des postes de leadership, et perçus comme plus compétents et confiants.

Un espoir ?

Certaines femmes, cependant, remettent en question ces critères, surtout quand elles croisent des hommes plus petits à l’aise avec eux-mêmes. Pour ces femmes, la confiance prime sur les centimètres. « Ce n’est pas un problème s’il ne pense pas que c’en est un », confie l’une d’elles à l’experte britannique en relations amoureuses Tracey Cox.

@abbieherbert WHERE MY TALL QUEENS AT 🙋‍♀️@Josh Herbert ♬ Austin (Boots Stop Workin’) – Dasha

En bref : le rejet des hommes de petite taille n’est pas qu’une simple préférence. Il reflète des normes sociales profondément ancrées. Une réalité qui mérite d’être questionnée – pour le bien de tous.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Voici quand s’envoyer des messages en couple peut devenir nocif
Article suivant
Pourquoi Shrek est-il en train de devenir la nouvelle référence en amour ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Pourquoi Shrek est-il en train de devenir la nouvelle référence en amour ?

L’ogre vert de Dreamworks est le nouveau Roméo. Aussi improbable que cela puisse paraître, Shrek, antithèse même du...

Voici quand s’envoyer des messages en couple peut devenir nocif

Il y a des couples qui se bombardent de SMS toute la journée et il y en a...

Votre couple agace vos amis plus que vous ne le pensez… voilà pourquoi

Quand un couple se forme, les amitiés se fragilisent surtout si votre partenaire est devenu votre ombre voire...

Cette senteur étonnante vous rendrait plus irrésistible que n’importe quel parfum

Une fragrance a parfois bien plus d’impact qu’un regard ou qu’un mot. Il suffit par exemple de respirer...

Elle croyait vivre une belle histoire d’amour, mais elle y a laissé 68 000 € et sa maison

Abigail Ruvalcaba, retraitée californienne, a été victime d’une arnaque sentimentale basée sur les deepfakes, une technologie d’intelligence artificielle...

« Ce que mon mari adore sur mon corps, mais que la société juge moche »

Elle a des bourrelets mais ça fait plus de matière à caresser. Elle a de la cellulite mais...