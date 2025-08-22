Ces prénoms font craquer sur les applis de rencontre (et ceux qui font fuir)

Lorsque vous faites défiler les profils sous vos pouces, vous ne vous fiez pas uniquement à la photo, vous jugez, malgré vous, le prénom qui la côtoie. Et sur les applis de rencontre, il y a des prénoms qui attirent plus au match que d’autres. De nombreuses études le prouvent : certains prénoms sont des repoussoirs tandis que d’autres sont de véritables agrippe-cœur.

Le prénom et ce qu’il nous évoque

Quand vous tournez les pages de ces catalogues virtuels voués à remplir les cœurs, vous ne prêtez pas forcément attention au prénom. Du moins, c’est ce que vous croyez. Si vous croisez un certain Dylan, aussi charmant soit-il, vous ne donnerez probablement pas suite à ses avances 2.0. Pourquoi ? Parce que ce prénom n’a pas forcément une bonne réputation et réveille l’image grossière d’un homme négligé en chaussette claquette, qui n’a pas encore compris que les piques dans les cheveux et les jean troués n’étaient plus à la mode.

Même constat si vous voyez passer le prénom d’un garçon qui vous a mis le cœur en pièces quelques années plus tôt ou qui vous a fait la misère au collège. Sa description a beau être ultra personnalisée et sans fautes d’orthographe, vous n’y mettez pas les doigts. Certains prénoms sonnent beauf tandis que d’autres sonnent classes.

Le prénom, choisi par les parents dans un élan d’inspiration douteux ou sur fond de tendances devenues désuètes, n’est pas toujours facile à porter et ça se confirme sur les applis de rencontre. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Psychology, un prénom va forcément réveiller votre imaginaire et jouer sur cette fameuse première impression. Alors si vous ne trouvez pas l’amour, que ce soit avec un petit ou un grand A, c’est peut-être à vos parents qu’il faut en vouloir. Vous traînez, malgré vous, une étiquette pas forcément éloquente.

Les prénoms qui ont le plus de succès

Un texte de présentation honnête et bien tourné, des hobbies communs, un visage de surfeur un brin bronzé. Tous les critères semblent réunis pour vous faire swiper vers la droite, sauf un : le prénom. Selon sa sonorité et ce qu’il reflète dans votre esprit, vous pouvez vite changer d’avis.

Le prénom peut freiner les pouces ou au contraire les attendrir. Les études de psychologie sociale en attestent, les prénoms courts, familiers et positifs sont mieux reçus que les autres. C’est ce que Robert Zajonc a nommé l’effet de simple exposition.

Ainsi un Léo a plus de chances de vous faire chavirer qu’un Kévin. C’est la dure loi de la psychologie. Le site eHarmony a analysé les données anonymisées de Tinder et Bumble et a dressé une liste des prénoms les plus “vendeurs”. Du côté des femmes, on retrouve :

Emma

Chloé

Léa

Camille

Manon

Et chez ces messieurs, point de Roméo sur le podium mais un beau palmarès de :

Lucas

Léo

Maxime

Thomas

Alexandre

Toutefois, ce classement est à nuancer. Ces prénoms, qui sont de véritables aimants et qui semblent porter chance à ses propriétaires, sont aussi les plus attribués en France. Pas étonnant donc que les Emma caracolent en tête et que les Inaya ou les Ambre soient absentes de la liste.

Ceux qui souffrent des clichés

Si certains prénoms inspirent spontanément confiance d’autres, à l’inverse, peinent à se frayer un chemin dans les cœurs. Peut-être que vous mêmes vous avez ce blocage inconscient et que vous avez déjà dit “je ne sortirais jamais avec un Kévin” ou “c’est la honte de s’appeler Dylan”.

Ces deux prénoms sont sur liste noire et sont rarement synonymes de séduction. À leur évocation, vous imaginez un homme coiffé d’une crête de coq, avec un jogging siglé, une sacoche Lacoste en bandoulière et le duo claquette-chaussette aux pieds. Sa phrase d’accroche préférée ? “Wesh”. Sa passion ? Faire des drifts avec un scooter trafiqué, jouer à FIFA jusqu’à 3h du matin ou zoner en bas de l’immeuble. Un portrait stéréotypé pourtant bien ancré. Les chiffres récoltés par l’appli de rencontre eDarling ne vont malheureusement pas dans leur sens. Les Kevin ont 33% de chances en moins de matcher que les autres, mieux lotis par leurs parents.

Mais au-delà de ces deux prénoms mal aimés empreints d’idées reçues, il y en a aussi d’autres qui font l’effet d’une épine dans un bouquet de rose. Dans leur ouvrage L’Officiel des prénoms, Claire Tabarly et Stéphanie Rapoport passent en revue certains prénoms à manier avec prudence. Officiellement destinés aux futurs parents en quête d’inspiration, ces listes mettent en lumière des prénoms qui traînent un bagage lourd. On y retrouve par exemple Adolphe, Franco, Nordhal, Tanguy, Loana, Igor ou encore Grichka… Autant de prénoms qui, à tort ou à raison, gâchent le potentiel de ceux qui le portent.

Comme le dit la citation « il ne faut jamais juger un livre à sa couverture » (ni à son titre). Eh bien, ça vaut aussi dans les romances. Une personne peut porter un prénom qui vous horripile, ce n’est pas elle qui en est l’auteure. Alors, voyez plus loin et dépassez les « on dit ». Porter un mauvais prénom ça a du bon, ça incite à trouver des petits surnoms mignons.