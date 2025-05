La tendance amoureuse authentique qui va plaire aux célibataires !

Aux antipodes des pratiques toxiques, le « bae-realing » invite les célibataires à flirter sans faux-semblant, ni artifices. Cette tendance amoureuse rétablit une certaine authenticité dans le monde très surfait des applis de rencontres. Pas de discours trafiqué, de description mensongère, ni de photos retouchées : place à des dates moins scénarisés et plus spontanés !

Ce qui se cache derrière le bae-realing

Sur les applis de rencontres, il est assez facile de tricher et de se créer un profil proche de l’idéal. Les célibataires redoublent de vigilance pour ne laisser passer aucun défaut et ne montrer que la meilleure partie d’eux-mêmes. Ils sélectionnent des photos avec soin, en ajoutant parfois quelques filtres lissants, ils remplissent leur description en améliorant légèrement la réalité et ils investissent les boîtes de messages, munis d’une plume modérée et de phrases prêtes à l’emploi. Leur fiche d’identité virtuelle est aussi travaillée qu’un CV, si ce n’est plus. Résultat : quand vient la rencontre physique, la déception est plus grande. Il y a tromperie sur la marchandise et ça saute aux yeux.

Le bae-realing revendique tout l’inverse : une bio sur-mesure qui ne vient pas d’un copié-collé, une photo d’illustration prise au hasard et une première approche décomplexée. Cette pratique, inventée par le site de rencontre Plenty Of Fish, vous invite à créer un profil qui vous reflète vraiment. Là, vous ne mettez pas des heures à choisir le cliché le plus impeccable et « vendeur » de votre galerie. Vous prenez un selfie en direct et vous le publiez tel quel. « Il s’agit d’être soi-même et d’être heureux de laisser de potentiels partenaires voir le vrai soi », explique Michelle Begy, directrice générale et fondatrice d’Ignite Dating au média Stylist UK.

Le bae-realing, une tendance à suivre

Alors que les pratiques toxiques comme le cookie jaring, le ghosting et le love bombing se démocratisent sur les applis de dating et engourdissent les cœurs, le bae-realing rattrape les dégâts et préserve la magie du flirt en ligne. C’est un bon antidote contre le burn-out du dating, un mal moderne. Les célibataires, las de matcher avec des profils tirés à quatre épingles et de parcourir des présentations millimétrées, font tomber le masque à travers le bae-realing.

Avec le bae-realing, vous n’avez plus besoin de jouer un rôle, ni de faire du marketing sentimental. Votre profil est garanti 100% nature. C’est tout le principe du bae-realing : être soi-même, une habitude qui se perd entre les pixels. Vous n’avez plus honte de votre passion pour la pêche, ni de votre goût pour le tricot. Vous vous sentez libre de mettre des informations personnelles, qui, pour beaucoup, sonnent compromettantes ou rédhibitoires. Sur fond de bae-realing, la personne en face s’intéresse à vous et non pas à la version idéalisée de vous-même.

Le bae-realing décuple les chances de trouver l’amour

Le bae-realing vous ouvre grand les portes de l’amour. Grâce à cette pratique, vous batifolez avec clairvoyance. Vous n’êtes plus aveuglés par des beaux discours ou des photos affinées dans les moindres détails. Le bae-realing répond divinement à cette quête de sincérité. Alors que les applis de rencontre prônent souvent la superficialité, le bae-realing défend la spontanéité.

Au moins, la personne qui vous aborde en ligne sait à quoi s’attendre et vice-versa. Si elle est là, ce n’est pas par intérêt. C’est parce qu’elle voit au travers de votre profil et elle aime ce que vous dégagez sur la place numérique. Vous pouvez avoir un humour beauf, une passion insolite pour le cosplay animalier ou même pratiquer le Quidditch en compétition, la personne qui est là n’aura pas de « mauvaises surprises » à l’arrivée. « Une représentation plus réaliste de chaque individu ne sera pas seulement rafraîchissante, mais conduira également à des connexions plus significatives », affirme Cortney S. Warren, psychologue clinicienne dans les colonnes de Metro UK.

Avec le bae-realing, ce que la société juge bizarre devient une vraie valeur ajoutée, un signe de différenciation dans une foule trop « conformiste ». Alors arrêtez d’étouffer votre personnalité et de minimiser ce qui vous rend unique !