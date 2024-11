Cette tradition de Noël pourrait transformer votre couple pour toujours !

À l’évocation de tradition de Noël, vous imaginez peut-être décorer le sapin à quatre mains avec votre moitié, regarder des téléfilms de Noël ensemble sous un plaid moelleux ou trinquer avec vos tasses fumantes de chocolat chaud. Mais au-delà de ces rituels typiques de l’hiver, il y a une autre tradition de Noël plus originale qui peut apporter un vent de magie dans votre couple. Elle consiste à fabriquer des petites boîtes aux lettres en carton, vouées à recevoir les messages de votre partenaire. Au lieu d’écrire votre liste de cadeaux au père Noël, vous notez des mots qui viennent du cœur : des compliments, des ressentis, des phrases d’amour… Une manière astucieuse d’ouvrir le dialogue, tout en gardant la féérie de Noël.

Des petites boîtes aux lettres pour mieux communiquer

À l’approche des Fêtes, les échanges avec votre moitié tournent essentiellement autour des préparatifs et des cadeaux. Vous communiquez en langage codé par SMS, faute de temps. À la maison, vous ne faites que vous croiser et les tête-à-tête romantiques prennent des airs de brainstormings. Alors pour ne pas oublier votre couple dans l’effervescence des Fêtes, une créatrice de contenu a détourné une grande tradition de Noël. Elle a décidé de créer des boîtes aux lettres à partir de vieux cartons en duo avec son conjoint. Au-delà de l’activité manuelle, déjà bien propice à la complicité et au rapprochement, ces boîtes invitent au dialogue.

Les courriers insérés dedans ne se destinent pas à la Laponie, comme la coutume le veut. Ils s’adressent à la personne qui partage votre vie. Vous pouvez faire des infidélités au père Noël et glisser votre lettre du cœur dans la boîte sur-mesure de votre moitié. Ce projet commun, digne d’un cours d’art plastique, vise à créer un rituel doux et réconfortant dans le quotidien de chacun.e. Chaque soir, avant de se coucher, l’un.e ou l’autre des partenaires peut déposer une lettre dans la fente. Un message d’amour, un compliment, un « je pense à toi » ou une émotion qui reste coincée. Cette tradition de Noël, à la fois candide et poétique, redonne la priorité au couple.

Une façon de briser la glace et de faciliter la conversation

Ces boîtes aux lettres qui semblent tout droit sorties d’un conte enfantin offrent un espace d’expression précieux. Surtout pendant les périodes des Fêtes, parfois accablantes. La créatrice de contenu elle-même l’affirme. « En trois ans de relation, ce qu’on a bien compris, c’est que la communication est la clef ». Grâce à cette tradition de Noël, teintée de magie, le couple retrouve son équilibre et redécouvre l’art de communiquer sainement.

Ce projet de boîtes aux lettres peut également jouer un rôle thérapeutique en période de tensions. Lorsqu’un malentendu survient ou que les mots manquent pour exprimer une émotion complexe, l’écriture permet de libérer les sentiments de manière plus douce. Ces lettres sont bien plus que de simples bouts de papier, ce sont des petits trésors qui font l’alchimie du couple. Ces boîtes deviennent un symbole d’intimité et de bienveillance, des points de contact où l’on se sent libre d’être vulnérable. Vous pouvez d’ailleurs accompagner vos mots tendres d’une petite gourmandise, histoire de prendre de l’avance sur le calendrier de l’avent.

D’autres rituels inspirés de Noël pour illuminer la vie de couple

Ces boîtes aux lettres, vouées à recueillir vos déclarations les plus authentiques, font le trait d’union entre les deux partenaires. Souvent débordés par les impératifs des Fêtes. En parallèle de cette tradition de Noël qui apporte un peu de fraîcheur au couple, vous pouvez twister d’autres rituels de fin d’année à votre manière.

« Avec mon copain on a un peu le même principe. J’avais acheté une enveloppe avec écrit ‘lettre au père Noël’ quand elle est retournée c’est qu’il y a quelque chose dedans, un bonbon, un mot, etc. », suggère une internaute sous la vidéo. Vous pouvez également mettre en place un calendrier d’amour. À l’intérieur, point de figurines en chocolat. Vous y trouverez des mots à l’eau de rose, des challenges de couple ou des défis classés « X ». Abordez-le comme un « action ou vérité » pour pimenter un peu l’ouverture des cases.

Avec cette tradition de Noël, qui vous pousse à communiquer sur papier, votre couple revit. Insérer un mot dans la boîte de votre moitié va rapidement devenir votre réflexe préféré. Pour entretenir la flamme en plein hiver, voici des idées de date dignes des films de Noël.